Leleplezték Magyar Pétert, akár öt év börtön miatt is aggódhat, ezért akarhat találkozni a legfőbb ügyésszel!

Megszólalt az ember, akinek a Dunába dobta a telefonját Magyar Péter
A politikus gin-tonikot borított a saját fejére, hogy így hűsítse magát.
Állítólagos ellopott MNB-százmilliárdok miatt találkozhat a legfőbb ügyésszel, sajtóértesülések szerint viszont saját zűrös ügyeiben szeretne információkat kicsikarni, nehogy más irányt vegyen az „út a börtönbe program”.
Emlékezetes: Magyar Péter még február elején bejelentette, hogy személyes találkozót kezdeményez a legfőbb ügyésszel a Magyar Nemzeti Bankból állítása szerint eltűnt százmilliárdok ügyében. Minderre hétfő 8.30-kor kerül sor.
A Tisza Párt elnöke a nyilvánosság előtt azt sulykolta nagy erőkkel: komoly elszámoltatást indít, ezért politikusként akar faggatózni a jegybanki pénzekről.
Sajtóértesülések szerint azonban könnyen lehet, hogy nem kizárólag közéleti ügyek állnak a háttérben. Eszerint a politikus környezetéből származó információk alapján Magyar Pétert
inkább a saját, folyamatban lévő ügyei foglalkoztathatják, és ezekről szeretne tájékozódni az ügyészség vezetőjénél, hogy hogyan is áll a szénája.
Az egyik ismert ügy a 2024 nyarán történt szórakozóhelyi incidens, amikor Magyar Péter elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta.
Az eset miatt garázdaság gyanújával indult eljárás, amelynek kimenetelét jelenleg az európai parlamenti képviselői mentelmi joga is befolyásolja.
Ennél jóval komolyabb lehet azonban a bennfentes kereskedelem gyanúja miatt zajló vizsgálat.
A sajtóban megjelent információk szerint Magyar Péter még pénzügyi tisztségviselőként olyan részvényügyleteket köthetett, amelyek időzítése egy később bejelentett vállalati döntéshez kapcsolódhatott. Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség jelenleg is nyomoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindez felveti a kérdést: vajon tényleg a jegybanki pénzek ügye miatt sürgős a találkozó, vagy inkább saját jogi helyzetéről szeretne tisztábban látni a pártelnök. A helyzetet az is bonyolítja, hogy Magyar Pétert jelenleg EP-képviselőként mentelmi jog védi – erről azonban le kellene mondania, ha a magyar Országgyűlésben folytatná politikai pályáját, vagyis valójában nem az ország számára élet-halál kérdés egy esetleges Tisza-győzelem, hanem
Magyar Péter számára, aki akár öt év börtönnel is szembenézhetne.
Vagyis érthető lenne, ha emiatt a politikus szükségét érzi, hogy saját ügyei kapcsán (is) érdeklődjön a legfőbb ügyésznél.
