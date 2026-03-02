Ft
központi nyomozó főügyészség Magyar Péter magyar nemzeti bank

Leleplezték Magyar Pétert, akár öt év börtön miatt is aggódhat, ezért akarhat találkozni a legfőbb ügyésszel!

2026. március 02. 08:21

Állítólagos ellopott MNB-százmilliárdok miatt találkozhat a legfőbb ügyésszel, sajtóértesülések szerint viszont saját zűrös ügyeiben szeretne információkat kicsikarni, nehogy más irányt vegyen az „út a börtönbe program”.

2026. március 02. 08:21
null

Emlékezetes: Magyar Péter még február elején bejelentette, hogy személyes találkozót kezdeményez a legfőbb ügyésszel a Magyar Nemzeti Bankból állítása szerint eltűnt százmilliárdok ügyében. Minderre hétfő 8.30-kor kerül sor.

A Tisza Párt elnöke a nyilvánosság előtt azt sulykolta nagy erőkkel: komoly elszámoltatást indít, ezért politikusként akar faggatózni a jegybanki pénzekről.

Sajtóértesülések szerint azonban könnyen lehet, hogy nem kizárólag közéleti ügyek állnak a háttérben. Eszerint a politikus környezetéből származó információk alapján Magyar Pétert 

inkább a saját, folyamatban lévő ügyei foglalkoztathatják, és ezekről szeretne tájékozódni az ügyészség vezetőjénél, hogy hogyan is áll a szénája.

Az egyik ismert ügy a 2024 nyarán történt szórakozóhelyi incidens, amikor Magyar Péter elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta.

Az eset miatt garázdaság gyanújával indult eljárás, amelynek kimenetelét jelenleg az európai parlamenti képviselői mentelmi joga is befolyásolja.

Ennél jóval komolyabb lehet azonban a bennfentes kereskedelem gyanúja miatt zajló vizsgálat. 

A sajtóban megjelent információk szerint Magyar Péter még pénzügyi tisztségviselőként olyan részvényügyleteket köthetett, amelyek időzítése egy később bejelentett vállalati döntéshez kapcsolódhatott. Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség jelenleg is nyomoz.

Mindez felveti a kérdést: vajon tényleg a jegybanki pénzek ügye miatt sürgős a találkozó, vagy inkább saját jogi helyzetéről szeretne tisztábban látni a pártelnök. A helyzetet az is bonyolítja, hogy Magyar Pétert jelenleg EP-képviselőként mentelmi jog védi – erről azonban le kellene mondania, ha a magyar Országgyűlésben folytatná politikai pályáját, vagyis valójában nem az ország számára élet-halál kérdés egy esetleges Tisza-győzelem, hanem 

Magyar Péter számára, aki akár öt év börtönnel is szembenézhetne.

Vagyis érthető lenne, ha emiatt a politikus szükségét érzi, hogy saját ügyei kapcsán (is) érdeklődjön a legfőbb ügyésznél.

Nyitókép: Facebook

