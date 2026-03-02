Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
erasmus Tisza Párt európai unió egyetem Magyar Péter európai bizottság

Tegnap Kollár Kinga az Erasmus ügy kapcsán ismét hazugsággal vádolt

2026. március 02. 08:56

A jogszabály Kollár Kinga állításaival ellentétben nem 90%-ban, hanem 100%-ban elkészült, pusztán arra vár, hogy az Európai Bizottság is tartsa a szavát és vonja vissza a blokkolást.

2026. március 02. 08:56
null
Hankó Balázs
Facebook

„Tegnap Kollár Kinga az Erasmus ügy kapcsán ismét hazugsággal vádolt, ismerjük jól a történelmünkből azt az időszakot, amikor mindig azzal vádoltak, amit ők tesznek!

A TISZÁN látás mint jól tudjuk három komponensből áll:
1.      Minél rosszabb a magyaroknak annál jobb nekik!
2.      Nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak!
3.      Csak egy kis szuverenitásról kell lemondani!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

A tisztán látás kapcsán pedig a nemzeti jogrendszer szerint szabályozott felsőoktatás kapcsán, amibe az Európai Uniónak nincs joga beavatkozni tényszerűen ez a helyzet.

Kollár Kinga azt írja, hogy ahhoz, hogy minden magyar diák újra részt vehessen az Unió Erasmus csereprogramjában és a kutatók is hozzáférjenek az uniós támogatásokhoz, hatályba kellene lépnie egy átláthatósági és összeférhetetlenségi problémákat orvosló jogszabály csomagnak.  

Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a törvény készen van, a magyar országgyűlés 2024. őszén elfogadta és amint a Bizottság visszavonja a blokkolást abban a pillanatban – minden további lépéstől függetlenül – hatályba is lép. Ez a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosításáról szóló 2024. évi LIII. törvény.

Ezt is ajánljuk a témában

Mert mik is a Képviselő Asszony által hirtelen felfedezett kezelendő kérdések?
-        az alapítványok vezetői megbízásának időbeli korlátozása, a törvény 25/B. § (1) – (3) bekezdése kezeli.
-        a vezetőknek, akik az egyetemek vagyonát kezelik, a kinevezésük előtt be kellene nyújtaniuk összeférhetetlenségi- és vagyonnyilatkozatot:  a törvény 25/E §. (1) – (4) bekezdések (összeférhetetlenség lsd. következő pont) kezeli.
-        független testület vizsgálja a vezetők összeférhetetlenségét: a törvény 25/C. § (5)-(6) bekezdés és 25/D. § (1) – (2) bekezdése kezeli.
-        A vagyonnyilatkozatok ellenőrzését az Integritás Hatóságnak kellene elvégeznie: a törvény 25/E. § (4) bekezdése kezeli.
-        a szabályokat attól az időponttól kezdve kellene alkalmazni, amikor egy alapítvány uniós finanszírozást igényelt, és a finanszírozás teljes időtartama alatt alkalmazni kell: a törvény 25/A. § (1)-(2) bekezdése kezeli.

Az elfogadott törvény itt elérhető: 2024. évi LIII. törvény – Nemzeti Jogszabálytár

A jogszabály Kollár Kinga  állításaival ellentétben nem 90%-ban, hanem 100%-ban elkészült, pusztán arra vár, hogy az Európai Bizottság is tartsa a szavát és vonja vissza a blokkolást.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ön vagy nem tájékozott a kérdésben ami jelentős probléma, vagy tudatosan félrevezeti a közvéleményt ami tudatos hazugság!
Ugyanakkor Kollár Kinga  arról sunnyog, hogy az Európai Bizottság értékelte a törvényt majd kikötötte, hogy ehhez képest mit akar még? Miért nem vonja vissza a blokkolást? Mert el akarja venni egyetemeink autonómiáját. Mert összeférhetetlenségi szabályokat akar bevezetni a magyar rektorokra és mert az alapítványok kuratóriumaiból ki akarja zárni az egyetemek rektorait, professzorait és NGO-k által kijelölt tagokat akar beültetni.

Ez az, amit igazából a Tisza azonnal megadna az Európai Bizottságnak. Feladni a szuverenitásunkat, kiárusítani a magyar egyetemeket.

Hat magyar egyetem  3 éve beperelte az Európai Bíróságot, tavaly szeptemberben volt a tárgyalás, és ebben a perben a TISZA nem a magyar egyetemek, egyetemisták, kutatók oldalán áll, hanem az Európai Bizottság oldalán! Hiszen tudjuk az egyik alaptézise Képviselő Asszonynak nem más, mint minél rosszabb a magyaroknak nekik annál jobb!”

Nyitókép: AFP/Martin Bertrand

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2026. március 02. 10:45
Így zsarolják Kollár Kingáék politikai okokból egész Magyarországot, annak minden egyes polgárát: Kollár úgy fogalmazott, hogy „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.”
Válasz erre
2
0
totumfaktum-2
2026. március 02. 10:45
Kollár összegzésként megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.” “most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.” Felvétel a linken: magyarnemzet.hu/kulfold/2025/04/a-tisza-part-kepviseloje-szerint-nagyon-hatekony-az-unios-penzekkel-zsarolas-pozitiv-a-romlo-eletminoseg-video
Válasz erre
2
0
rasputin
2026. március 02. 10:38
livingstonerasputin 2026. március 02. 10:36 Igen, az van. Tudom hogy te háborút szeretnél, de az értelmes emberek nem. A Közel-Keleten éppen mi van? A Béketanács örökös elnöke éppen mit csinál?
Válasz erre
0
2
rasputin
2026. március 02. 10:37
livingstonerasputin 2026. március 02. 10:36 A hatályba lépés napja: E törvény hatálybalépésének naptári napját az európai uniós ügyekért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. Kitöltöttem, te fasz. A hatályba lépés napja: Év Hónap Nap. (ezt a részt töltsd ki.)
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!