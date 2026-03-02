„Szóval a MOL tájékoztatása alapján a Tiszának drukkoló ukrán vezetés politikai döntése miatt nem jön továbbra sem kőolaj a Barátság vezetéken. Igazán kedves »gesztus«.

Ha egy százalék kiesik a finomítói termelésből, az 10 százalékos benzinár-emelkedést okozhat. Ez már destabilizációs kísérlet, egyúttal beavatkozás a magyar belpolitikába, Magyar Péterék oldalán.