Bejelentést tett Németország az iráni háborúban való részvételről: ebben az egy esetben ragadnak fegyvert
A német külügyminiszter elárulta, mire készülnek.
Magyar Péter válasza minderre az alábbi pulóver.
„Szóval a MOL tájékoztatása alapján a Tiszának drukkoló ukrán vezetés politikai döntése miatt nem jön továbbra sem kőolaj a Barátság vezetéken. Igazán kedves »gesztus«.
Ha egy százalék kiesik a finomítói termelésből, az 10 százalékos benzinár-emelkedést okozhat. Ez már destabilizációs kísérlet, egyúttal beavatkozás a magyar belpolitikába, Magyar Péterék oldalán.
Ha kormányváltás lenne, Kijev közelebb kerülne céljai eléréséhez. Közben lángol a Perzsa-öböl, Irán lezárta a tengeri kőolajszállítás egyik fontos helyszínét, a Hormuzi-szorost. Forrong a világ.
Magyar Péter válasza minderre az alábbi pulóver.”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP