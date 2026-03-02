Élő adásban mutatta ki a foga fehérjét az ukrán politikai elemző: lehet, már nem érkezik olaj a Barátság vezetékből (VIDEÓ)

Ukrán támadás: dróncsapás ért egy orosz olajfinomítót
A légicsapás célpontja az Albasnyeft vállalat novominszkajei finomítója volt, amely 250 kilométerre található az ukrán határtól.
Egyre jobban kezd eldurvulni a helyzet.
Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző túl messzire ment a minap az ukrán televízióban.
Az ukrán elemző meglátása szerint Kijevnek tovább kellene bosszantania Magyarországot.
Emellett támogatja, hogy „nyomásgyakorlásként” minél tovább húzzák az időt a Barátság vezeték megjavításával,
ami „akár úgy is alakulhat, hogy soha nem lehet megjavítani”.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
