háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték

Élő adásban mutatta ki a foga fehérjét az ukrán politikai elemző: lehet, már nem érkezik olaj a Barátság vezetékből (VIDEÓ)

2026. március 02. 10:30

Egyre jobban kezd eldurvulni a helyzet.

2026. március 02. 10:30
null

Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző túl messzire ment a minap az ukrán televízióban.

Az ukrán elemző meglátása szerint Kijevnek tovább kellene bosszantania Magyarországot.

Emellett támogatja, hogy „nyomásgyakorlásként” minél tovább húzzák az időt a Barátság vezeték megjavításával,

ami „akár úgy is alakulhat, hogy soha nem lehet megjavítani.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

A nyitókép illusztráció. MTI Fotó: Máthé Zoltán

 

olvasó 4
•••
2026. március 02. 11:57 Szerkesztve
Az ukránbarát miniszterelnökjelölt MP ebben a kritikus helyzetben meg sem szólal, ő itt sincs. Jó kis államférfi lenne belőle. Hipp-hopp kiárusítaná az országot, mire kettőt pislognának az agyhalott tiszások, már a gatyájuk is rámenne egy pszichopata bosszújátszmájára. Sajnos ez nekünk is fájna.
Válasz erre
2
0
Uff-uff
2026. március 02. 11:28
Fuckrajna kap támogatást Magyarországtól ! Többfélét is ! Azért , mert nem adunk az ő elképzelésük szerinti hatalmasabb támogatást nekik (a mi saját kárunkra), azmiatt eszméletlen aljas és pofátlan módon viszonyulnak hozzánk. Nem kérnek, követelnek. Fordítva ülnek a lovon. Úgy mint Prüsszel.
Válasz erre
1
0
sejobb-sebal
•••
2026. március 02. 11:23 Szerkesztve
A magyar olajvásárlás mintegy 1000 milliárd forint volt 2025-ben, ami az orosz GDP-hez képest elenyésző. AZ ukránok azonban - nem elítélhető módon - úgy nézik, hogy ebből mennyi fegyvert, drónt tudott gyártani/vásárolni Oroszország, és az mekkora pusztítást, hány ember halálát okozza Ukrajnában. Most képzeld el, ha pl. Románia támadna minket, mi engednénk mondjuk, hogy az országon keresztül szállítson árut mondjuk Ausztriának???? Ugye nem? Én azt nem értem, eddig miért engedték át az orosz olajat?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. március 02. 11:06 Szerkesztve
Az EU-t olyan vadállat rezsim vezeti, ami a saját népe ellen fordult és Orkrajnát is egy olyan vadállat rezsim vezeti, amely a saját népe ellen fordult. Természetes szövetségesei tehát egymásnak. Annyi csak a bibi, hogy azok a "rémísztő képződmények", amik így tesznek, el szoktak tünni a történelem süllyesztőjében a p*csába! Mondjuk nekem se az EU se Orkrajna nem hiányozna, ha nem lennének...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!