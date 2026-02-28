Ukrán támadás: dróncsapás ért egy orosz olajfinomítót

A helyszínre 39 tűzoltót vezényeltek ki. A hatóságok helyi idő szerint reggel 8 óra körül jelentették, hogy a tüzet eloltották, és személyi sérülésről nem tudnak. Kiemelték, hogy nem ez volt az első eset, hogy a létesítményt dróntámadás érte.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Raul ARBOLEDA / AFP