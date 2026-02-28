Eldőlt: a magyarok többsége szerint az ukránoknak kell engednie az olajvitában (FOTÓ)
A légicsapás célpontja az Albasnyeft vállalat novominszkajei finomítója volt, amely 250 kilométerre található az ukrán határtól.
Egy olajfinomító gyulladt ki február 28-án az oroszországi Krasznodari határterületen található Novominszkaja faluban egy dróntámadást követően – közölte a Krasznodari Terület Operatív Törzse, írja a The Kyiv Independent. Az ukrán lap kiemelte, hogy a tűz gyorsan terjedt és a reggeli órákra sikerült megfékezni azonban, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.
A Tisza Párt szavazói olyannyira megosztottak a kérdésben, hogy harmaduk az ukránok pártján áll.
A lap információi szerint a légicsapás célpontja az Albasnyeft vállalat novominszkajei finomítója volt, amely 250 kilométerre található az ukrán határtól.
Az orosz város operatív törzse szerint egy pilóta nélküli repülőeszköz törmelékei gyújtották be az egyik tartályt, a tűz mintegy 150 négyzetméternyi területre terjedt át.
A helyszínre 39 tűzoltót vezényeltek ki. A hatóságok helyi idő szerint reggel 8 óra körül jelentették, hogy a tüzet eloltották, és személyi sérülésről nem tudnak. Kiemelték, hogy nem ez volt az első eset, hogy a létesítményt dróntámadás érte.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Raul ARBOLEDA / AFP