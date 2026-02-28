Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
dróntámadás légicsapás orosz-ukrán háború ukrán

Ukrán támadás: dróncsapás ért egy orosz olajfinomítót

2026. február 28. 11:59

A légicsapás célpontja az Albasnyeft vállalat novominszkajei finomítója volt, amely 250 kilométerre található az ukrán határtól.

2026. február 28. 11:59
null

Egy olajfinomító gyulladt ki február 28-án az oroszországi Krasznodari határterületen található Novominszkaja faluban egy dróntámadást követően – közölte a Krasznodari Terület Operatív Törzse, írja a The Kyiv Independent. Az ukrán lap kiemelte, hogy a tűz gyorsan terjedt és a reggeli órákra sikerült megfékezni azonban, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap információi szerint a légicsapás célpontja az Albasnyeft vállalat novominszkajei finomítója volt, amely 250 kilométerre található az ukrán határtól. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz város operatív törzse szerint egy pilóta nélküli repülőeszköz törmelékei gyújtották be az egyik tartályt, a tűz mintegy 150 négyzetméternyi területre terjedt át.

A helyszínre 39 tűzoltót vezényeltek ki. A hatóságok helyi idő szerint reggel 8 óra körül jelentették, hogy a tüzet eloltották, és személyi sérülésről nem tudnak. Kiemelték, hogy nem ez volt az első eset, hogy a létesítményt dróntámadás érte.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Raul ARBOLEDA / AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. február 28. 12:12
Gondol most akkor Kijevet megint megszórják a ruszkik...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!