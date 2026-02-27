Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij békeszerződés Krím

Kiderült a titok: ezért retteg Zelenszkij – egyetlen szó elég ahhoz, hogy teljesen magára maradjon Ukrajna

2026. február 27. 18:47

Ezúttal nagyon észnél kell lenniük.

2026. február 27. 18:47
Zelenszkij

Az orosz–ukrán háborút lezáró békeszerződésben egyértelműen kell majd fogalmazni – nyilatkozta az ukrán médiának Szerhij Kiszlica, szúrta ki a Portfolio.

Az ukrán elnöki helyettes kabinetfőnök felhívta rá a figyelmet, hogy nagyon fontosnak tartja tisztázni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat szavatoló szerződésben mind ukrán, mind angol nyelven, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

egész pontosan mit jelentenek a garanciák.

A végleges dokumentumot pedig az amerikai kongresszusnak is jóvá kell hagynia.

Nem alaptalan az ukránok félelme

Szerhij Kiszlica rámutatott, hogy az 1994-es budapesti memorandum angol nyelvű szövegében nem volt olvasható a „garancia” kifejezés, csak a „biztosíték”, valamint az „elköteleződés” szavak,

így nem is érte Oroszországot retorzió, amikor 2014-ben az egyezményt felrúgva elfoglalta a Krímet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. február 27. 20:11
zseléék itt éppen egy Burda-szabásmintát tanulmányoznak
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 27. 19:55
ahogy Orkrajna sem tartja be a szerzodeseket, ugy nekunk is jogunkban all, hogy ne tartsuk be !
Válasz erre
3
0
LevEDIa
2026. február 27. 19:43
"1994-es budapesti memorandum angol nyelvű szövegében nem volt olvasható a „garancia” kifejezés, csak a „biztosíték”, valamint az „elköteleződés” szavak, így nem is érte Oroszországot retorzió, amikor 2014-ben az egyezményt felrúgva elfoglalta a Krímet." Azért nem minden ennyire bonyolult. Ezek a szavak fabatkát sem érnek a "jog nyelvén", ha a kifejtés nem fogalmaz egyértelműen. Nem a szavakkal van ilyenkor probléma, hanem azzal, ha nem egyértelmű, hogy az egyes kulcsszavak mögött mi a valódi tartalom. Ez bolond, ha úgy gondolja, hogy lehet szavakon lovagolni ... vagy lehet, hogy a magyar nyelv ennyivel többet tud, ennyivel többet jelent? Nem tudom, hogy ez az ukrán vakarék mit hadovál, vagy ki beszél mellé, de az angolban is két külön szót használnak a biztosíték, ill. a garancia fogalmakra: collateral - guarantee.
Válasz erre
8
0
survivor
2026. február 27. 19:35
Egy biztositék van,egy garancia:☢️☢️☢️
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!