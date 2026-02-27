Röhöghet a markába Zelenszkij: Orbán ezt nem fogja megtenni Ukrajnával a szakértő szerint
Egy nagyon egyszerű elmélettel állt elő.
Ezúttal nagyon észnél kell lenniük.
Az orosz–ukrán háborút lezáró békeszerződésben egyértelműen kell majd fogalmazni – nyilatkozta az ukrán médiának Szerhij Kiszlica, szúrta ki a Portfolio.
Az ukrán elnöki helyettes kabinetfőnök felhívta rá a figyelmet, hogy nagyon fontosnak tartja tisztázni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat szavatoló szerződésben mind ukrán, mind angol nyelven, hogy
egész pontosan mit jelentenek a garanciák.
A végleges dokumentumot pedig az amerikai kongresszusnak is jóvá kell hagynia.
Szerhij Kiszlica rámutatott, hogy az 1994-es budapesti memorandum angol nyelvű szövegében nem volt olvasható a „garancia” kifejezés, csak a „biztosíték”, valamint az „elköteleződés” szavak,
így nem is érte Oroszországot retorzió, amikor 2014-ben az egyezményt felrúgva elfoglalta a Krímet.
Nyitókép forrása: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP
