Ugrásra készen áll egy ukrán védelmi tanácsadó: bármikor Magyarországra támadna, már a NATO sem érdekli
„Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását” – írta Olekszij Kopitko.
Mark Rutte már dolgozik a „megoldáson”.
Magyarország több mint 25 éve megbecsült NATO-szövetséges, és fontos hozzájárulásokat tesz a közös biztonsághoz – jelentette ki a NATO főtitkára csütörtökön Brüsszelben Inga Ruginiené litván miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján.
Mark Rutte arra az újságírói kérdésre válaszolt, miként értékeli, hogy Magyarország – NATO-szövetségesként – jelenleg blokkol egy Ukrajnának szánt jelentős hitelt, valamint az Oroszország elleni újabb szankciókat.
Rutte válaszában hangsúlyozta: amikor viták zajlanak a szövetségesek között, az ő feladata nem az, hogy ezeket kommentálja, hanem hogy hasznos szerepet töltsön be a megoldás érdekében.
„Hogy ez pontosan mit jelent, azt csak akkor tudom elmondani, ha már sikerrel jártunk” – fogalmazott.
A főtitkár hangsúlyozta: Litvánia 2004-es csatlakozása óta megbecsült tagja a szövetségnek, és jelentős mértékben hozzájárul a közös biztonsághoz. Kiemelte, hogy a balti ország 2026-os költségvetésében a GDP 5,38 százalékát fordítja védelemre, ami rekordmagas arány, és már meghaladja a hágai védelmi beruházási tervben vállalt szintet.
(MTI)
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
