Megfagyott a levegő Brüsszelben: így reagált a NATO-főtitkár Magyarország és Ukrajna konfliktusára

Magyarország több mint 25 éve megbecsült NATO-szövetséges, és fontos hozzájárulásokat tesz a közös biztonsághoz – jelentette ki a NATO főtitkára csütörtökön Brüsszelben Inga Ruginiené litván miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Mark Rutte arra az újságírói kérdésre válaszolt, miként értékeli, hogy Magyarország – NATO-szövetségesként – jelenleg blokkol egy Ukrajnának szánt jelentős hitelt, valamint az Oroszország elleni újabb szankciókat.