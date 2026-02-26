Ft
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Mark Rutte Európai Unió

Megfagyott a levegő Brüsszelben: így reagált a NATO-főtitkár Magyarország és Ukrajna konfliktusára

2026. február 26. 19:28

Mark Rutte már dolgozik a „megoldáson”.

2026. február 26. 19:28
Magyarország több mint 25 éve megbecsült NATO-szövetséges, és fontos hozzájárulásokat tesz a közös biztonsághoz – jelentette ki a NATO főtitkára csütörtökön Brüsszelben Inga Ruginiené litván miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Mark Rutte arra az újságírói kérdésre válaszolt, miként értékeli, hogy Magyarország – NATO-szövetségesként – jelenleg blokkol egy Ukrajnának szánt jelentős hitelt, valamint az Oroszország elleni újabb szankciókat.

Rutte válaszában hangsúlyozta: amikor viták zajlanak a szövetségesek között, az ő feladata nem az, hogy ezeket kommentálja, hanem hogy hasznos szerepet töltsön be a megoldás érdekében.

„Hogy ez pontosan mit jelent, azt csak akkor tudom elmondani, ha már sikerrel jártunk” – fogalmazott.

A főtitkár hangsúlyozta: Litvánia 2004-es csatlakozása óta megbecsült tagja a szövetségnek, és jelentős mértékben hozzájárul a közös biztonsághoz. Kiemelte, hogy a balti ország 2026-os költségvetésében a GDP 5,38 százalékát fordítja védelemre, ami rekordmagas arány, és már meghaladja a hágai védelmi beruházási tervben vállalt szintet.

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Nasi12
2026. február 26. 20:49
A nato védelmi szervezet. Megvédte a nato tag német gázvezeték felrobbantását a nem nato tag ukrajna által. Most megvédi a nato tag magyar és szlovák olajvezeték elzárását a nem nato tag ukrajna által. Az 5. cikkelyt így kell értelmezni. Forditott elöjellel:)
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. február 26. 20:49
Magyarország megbecsült NATO-tag, Litvánia megbecsült NATO tag.. 'vita'"? Egyrészt-másrészt ,egy és félrészt, másfélrészt.. Az amcsi sas rátüsszenthetett az elfogultalan ukránista titkárfőre. Diplomáciai 'izé.'
Válasz erre
0
0
haxima
2026. február 26. 20:28
Rutte helyett lehetne egy zsák krumpli is, pont ugyanolyan értelmes dolgokat mondana. Mi köze a Natonak egy Eu hitel blokkolásához?
Válasz erre
0
0
Stingary76
2026. február 26. 20:16
"Litvánia 2004-es csatlakozása óta megbecsült tagja a szövetségnek, és jelentős mértékben hozzájárul a közös biztonsághoz" Konkrétan mivel? Mert technikailag kb. semmivel, mert például egyfeszt a magyar Gripenek látják el évek óta a litván légtér védelmét a NATO megállapodás kapcsán. A nagy pofán kívül amivel az oroszoknak beszólnak, konkrétan mit is tudnak felmutatni?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!