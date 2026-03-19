Megfagyott a levegő Brüsszelben, Kaja Kallas legyint a magyarokra, Zelenszkij megint fenyegetőzni kezdett

Megfagyott a levegő Brüsszelben: rettegnek Von der Leyenék, egy rossz szót sem mernek mondani Orbánról
Rádöbbentek, hogy fenyegetőzéssel nem mennek semmire.
Szerdán a külpolitika egyértelműen dominálta olvasóink érdeklődését. Nem meglepő módon a brüsszeli, Magyarországgal kapcsolatos fejlemények, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb, hazánknak küldött fenyegetőzése voltak a legnépszerűbb témák. Alább betekinthet a nap legolvasottabb cikkeibe.
Az EU külügyminiszterei hétfőn ismét nem tudtak előrelépni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója blokkol.
Bár több vezető – köztük német és lengyel képviselők – frusztrációját fejezte ki Budapest akadályozása miatt, nyilvánosan kevesen bírálják Orbánt a közelgő magyar választások előtt.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök korábban élesen kritizálta Orbánt Moszkvához fűződő viszonya miatt,
de most óvatosabbak a vezetők.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bukaresti látogatása során jelezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök felé, hogy Kijev kész a szövetséges országok nemzeti kisebbségeinek védelmére vonatkozó igények teljesítésére, ugyanakkor ez csak Ukrajna szövetségeseire vonatkozik.
Románia és Ukrajna között stratégiai együttműködés kezdődik, például közös dróngyártásban és a román nyelv napjának bevezetésével.
Ekkora aljasságra senki sem volt felkészülve.
Kaja Kallas, az Unió külügyi főképviselője a Reutersnek adott interjújában arról beszélt, hogy az Európai Unió tagállamai között nem lát nyitottságot arra, hogy energetikai kérdésekben megállapodást kössenek Oroszországgal – számolt be az Ukrán Pravda.
A cikk azonban arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor korábban az Európai Bizottsághoz fordult az orosz energiahordozókat érintő szankciók enyhítését kérve, rámutatva arra, hogy az áremelkedésért Ukrajna háborúja a felelős.
