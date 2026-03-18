Kaja Kallasnak sikerült levegőnek néznie Orbán Viktort: a külügyi főképviselő szőnyeg alá söpörte a magyarok követeléseit

Sajtóértesülés: ördögi tervet eszeltek ki a brüsszeli füstös szobákban – napokon belül félreállíthatják Orbán Viktort
Péntekig szeretnék dűlőre vinni az ügyet.
Az Unió külügyi főképviselője szerint az EU-ban nincs igény az Oroszországgal kötött energetikai megállapodásra.
Kaja Kallas, az Unió külügyi főképviselője a Reutersnek adott interjújában arról beszélt, hogy az Európai Unió tagállamai között nem lát nyitottságot arra, hogy energetikai kérdésekben megállapodást kössenek Oroszországgal – számolt be az Ukrán Pravda.
A főképviselő szerint az EU-n belüli egyeztetéseken sem merült fel komolyan ilyen irányú szándék. Úgy véli, ha az unió visszatérne a korábbi, megszokott gazdasági kapcsolatokhoz Moszkvával, az hosszabb távon újabb konfliktusokhoz vezethetne.
Kallas kritikával illette az Egyesült Államok döntését is, amely feloldotta a már úton lévő orosz olajszállítmányokra vonatkozó tengeri szankciókat. Washington ezt azzal indokolta, hogy az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek, valamint a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt jelentősen emelkedtek a globális olajárak.
Péntekig szeretnék dűlőre vinni az ügyet.
A cikk arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor korábban az Európai Bizottsághoz fordult az orosz energiahordozókat érintő szankciók enyhítését kérve, rámutatva arra, hogy az áremelkedésért Ukrajna háborúja a felelős.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP