Kaja Kallasnak sikerült levegőnek néznie Orbán Viktort: a külügyi főképviselő szőnyeg alá söpörte a magyarok követeléseit

Kaja Kallas, az Unió külügyi főképviselője a Reutersnek adott interjújában arról beszélt, hogy az Európai Unió tagállamai között nem lát nyitottságot arra, hogy energetikai kérdésekben megállapodást kössenek Oroszországgal – számolt be az Ukrán Pravda.

A főképviselő szerint az EU-n belüli egyeztetéseken sem merült fel komolyan ilyen irányú szándék. Úgy véli, ha az unió visszatérne a korábbi, megszokott gazdasági kapcsolatokhoz Moszkvával, az hosszabb távon újabb konfliktusokhoz vezethetne.