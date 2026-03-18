unió kaja kallas Magyarország energetika szankciók Orbán Viktor oroszország

Kaja Kallasnak sikerült levegőnek néznie Orbán Viktort: a külügyi főképviselő szőnyeg alá söpörte a magyarok követeléseit

2026. március 18. 13:43

Az Unió külügyi főképviselője szerint az EU-ban nincs igény az Oroszországgal kötött energetikai megállapodásra.

Kaja Kallas, az Unió külügyi főképviselője a Reutersnek adott interjújában arról beszélt, hogy az Európai Unió tagállamai között nem lát nyitottságot arra, hogy energetikai kérdésekben megállapodást kössenek Oroszországgal – számolt be az Ukrán Pravda.

A főképviselő szerint az EU-n belüli egyeztetéseken sem merült fel komolyan ilyen irányú szándék. Úgy véli, ha az unió visszatérne a korábbi, megszokott gazdasági kapcsolatokhoz Moszkvával, az hosszabb távon újabb konfliktusokhoz vezethetne. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Kallas kritikával illette az Egyesült Államok döntését is, amely feloldotta a már úton lévő orosz olajszállítmányokra vonatkozó tengeri szankciókat. Washington ezt azzal indokolta, hogy az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek, valamint a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt jelentősen emelkedtek a globális olajárak.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor korábban az Európai Bizottsághoz fordult az orosz energiahordozókat érintő szankciók enyhítését kérve, rámutatva arra, hogy az áremelkedésért Ukrajna háborúja a felelős.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyugalom
2026. március 18. 15:00
A buta szőke komcsi! Férje nit is seftel az oroszokkal?
kailniris
2026. március 18. 14:53
Tipikus kommunista, kitalál valami éktelen faszságot, mindenkit "lelövet", aki erre megpróbálja felhívni a figyelmét, azután, mivel nincs ellenvélemény, végrehajtja. Aztán nem érti, mi, hol ment félre...
szantofer
2026. március 18. 14:46
"Kaja Kallasnak sikerült levegőnek néznie Orbán Viktort" Há' nem volt nehéz.
edico
2026. március 18. 14:45
Kaja Kallas a női nem szégyene Leyen ténsasszonnyal karöltve.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!