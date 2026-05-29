„Nem mintha bárki meglepődött volna azon, hogy a kibukott oroszkollaboráns állampárt ellenzékben hirtelen elkezd aggódni a szabadságjogokért. Ahhoz persze idő kell, hogy a párt megszervezhesse a következő Békemenetet mondjuk a sajtószabadságért, vagy az orosz hátterű CitizenGo-n elindul az »egymillió aláírás, hogy állítsunk szobrot a sajtószakma mártírjának, Gajdics Ottónak« akció, aki ugyan még egy cseppet sem mártír, tulajdonképpen egész jól van, de ha így halad a tiszás terror, akkor tényleg bármi megtörténhet Ottó bácsival is, például összeröhögnek a háta mögött a tinik a buszon, nyilván egyenesági leszármazottjai Szamuely Bélának.

Szóval sejteni lehetett, hogy lesz valami újabb hangzatos fideszes brand építve az újabb rémüldözőkampányra, a Védvonal most éppen, de voltak itt már szellemi honvédők, megafon, patrióták, wokebusters, magyar ellenállás, digitális polgári kör, elfér majd egy Védvonal is. Mondjuk a név enyhén cúgos, negyvenes évekbeli bukéja van, nyilván majd lesz »Nemzeti Kitörés Akció« is egy ponton, de istenem, ha valaki szélsőjobbról akarja újrahorgolni a felfeslett zászlót és mondjuk a Vadhajtáson hergelődő lumpenekkel akarja becsalogatni a polgári eszme híveit, nos, az ne finnyáskodjon. És ne húzza a száját attól sem, hogy a mozgalom élére a modern kor Egri Nője, Czunyiné Bertalan Judit állt, akit anno a pedagógustüntetések nyomán mondattak le és lett helyette a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztosa tíz éven át, olyan sikerrel, hogy egy évtizeddel később már személyesen Orbán Viktor tábornoknak kellett Tusnádfürdőn újra »digitális forradalmat« vezényelni – azóta ismert jól ismert eredménnyel.”