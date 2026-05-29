Megszólalt Cser-Palkovics András, miután felmerült a neve a Fidesz lehetséges miniszterelnök-jelöltjeként

Nem kíván országos pártpolitikai szerepet vállalni Cser-Palkovics András – erről maga a székesfehérvári polgármester beszélt egy helyi rádióinterjúban. A fideszes politikus egyértelművé tette: a június 13-i tisztújító kongresszuson semmilyen párttisztségért nem indul, mert továbbra is Székesfehérvár vezetését tartja elsődleges feladatának – írja az Index.

A nyilatkozat azért váltott ki nagyobb figyelmet, mert nem sokkal korábban Navracsics Tibor arról beszélt egy interjúban, hogy akár Cser-Palkovics Andrást is el tudná képzelni a Fidesz 2030-as miniszterelnök-jelöltjeként. Ahogy arról beszámoltunk, a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter Gulyás Gergely neve mellett említette a székesfehérvári polgármestert, mint a kormánypárt jövőbeni lehetséges vezető politikusát.