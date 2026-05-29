Megszólalt Cser-Palkovics András, miután felmerült a neve a Fidesz lehetséges miniszterelnök-jelöltjeként

Navracsics Tibor elárulta, ki az a két ember, akivel a Fidesz nyerni tudna 2030-ban
A volt miniszter arról is beszélt, hogy ugyanakkor Orbán Viktor nélkül nagyon komoly ellentétek lennének a párton belül.
Székesfehérvár polgármestere tiszta vizet öntött a pohárba, miután Navracsics Tibor egy interjúban arról beszélt, hogy el tudná képzelni őt a Fidesz 2030-as miniszterelnök-jelöltjeként.
Nem kíván országos pártpolitikai szerepet vállalni Cser-Palkovics András – erről maga a székesfehérvári polgármester beszélt egy helyi rádióinterjúban. A fideszes politikus egyértelművé tette: a június 13-i tisztújító kongresszuson semmilyen párttisztségért nem indul, mert továbbra is Székesfehérvár vezetését tartja elsődleges feladatának – írja az Index.
A nyilatkozat azért váltott ki nagyobb figyelmet, mert nem sokkal korábban Navracsics Tibor arról beszélt egy interjúban, hogy akár Cser-Palkovics Andrást is el tudná képzelni a Fidesz 2030-as miniszterelnök-jelöltjeként. Ahogy arról beszámoltunk, a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter Gulyás Gergely neve mellett említette a székesfehérvári polgármestert, mint a kormánypárt jövőbeni lehetséges vezető politikusát.
Cser-Palkovics ugyanakkor hangsúlyozta: 2010 óta következetesen azt képviseli, hogy számára a város vezetése áll az első helyen. Mint fogalmazott, a fehérvári emberek bizalmából szeretne tovább dolgozni polgármesterként a következő időszakban is, ezért nem kíván sem helyi, sem országos pártpozíciót vállalni a Fideszben.
A megszólalás újabb találgatásokat indíthat el a kormánypárt hosszabb távú politikai jövőjéről és a 2030-as miniszterelnök-jelölti kérdésről, különösen annak fényében, hogy Navracsics Tibor nyíltan beszélt a Fidesz lehetséges következő generációjáról.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt miniszter arról is beszélt, hogy ugyanakkor Orbán Viktor nélkül nagyon komoly ellentétek lennének a párton belül.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner