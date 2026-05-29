gulyás gergely navracsics tibor cser - palkovics andrás fidesz miniszterelnök

Megszólalt Cser-Palkovics András, miután felmerült a neve a Fidesz lehetséges miniszterelnök-jelöltjeként

2026. május 29. 07:52

Székesfehérvár polgármestere tiszta vizet öntött a pohárba, miután Navracsics Tibor egy interjúban arról beszélt, hogy el tudná képzelni őt a Fidesz 2030-as miniszterelnök-jelöltjeként.

Nem kíván országos pártpolitikai szerepet vállalni Cser-Palkovics András – erről maga a székesfehérvári polgármester beszélt egy helyi rádióinterjúban. A fideszes politikus egyértelművé tette: a június 13-i tisztújító kongresszuson semmilyen párttisztségért nem indul, mert továbbra is Székesfehérvár vezetését tartja elsődleges feladatának – írja az Index

A nyilatkozat azért váltott ki nagyobb figyelmet, mert nem sokkal korábban Navracsics Tibor arról beszélt egy interjúban, hogy akár Cser-Palkovics Andrást is el tudná képzelni a Fidesz 2030-as miniszterelnök-jelöltjeként. Ahogy arról beszámoltunk, a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter Gulyás Gergely neve mellett említette a székesfehérvári polgármestert, mint a kormánypárt jövőbeni lehetséges vezető politikusát.

Cser-Palkovics ugyanakkor hangsúlyozta: 2010 óta következetesen azt képviseli, hogy számára a város vezetése áll az első helyen. Mint fogalmazott, a fehérvári emberek bizalmából szeretne tovább dolgozni polgármesterként a következő időszakban is, ezért nem kíván sem helyi, sem országos pártpozíciót vállalni a Fideszben.

A megszólalás újabb találgatásokat indíthat el a kormánypárt hosszabb távú politikai jövőjéről és a 2030-as miniszterelnök-jelölti kérdésről, különösen annak fényében, hogy Navracsics Tibor nyíltan beszélt a Fidesz lehetséges következő generációjáról.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oszodibeszed
2026. május 29. 11:43
Szűcs Gáborral van esélyünk Hüvelyk Matyi ellen. Szijjártó, Gulyás Gergely zseniális jelöltek, csak a bárgyú tiszások nem szavaznak rájuk. A tiszás fiatalok a naftalinszagú TSZ-elnök típusú kistérségi bénákra szavaznak.
sündisznó
2026. május 29. 11:23
Ha fidesz nyerne szerintem az agresszív kismalac (MP) jelentkezne miniszterelnöknek.
stormy
2026. május 29. 11:18
más sem hiányozna... a fidesz orbán nélkül tucat bibsi párt.
madre79
2026. május 29. 10:48
Nem is kell!
