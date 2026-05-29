05. 29.
péntek
fővárosi közgyűlés vitézy dávid tisza párt szepesfalvy anna fidesz frakció

Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, régi-új arcok is feltűnnek a Városházán

2026. május 29. 09:41

A Fideszben még nem döntöttek arról, hogy kiket delegálnak a megüresedett képviselői helyekre.

2026. május 29. 09:41
A választás óta először pénteken ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, amelyben három frakció élén is változás történt, valamint több új képviselő veszi fel a megüresedett mandátumokat. Az Index egy összeállításban bemutatta az új szereplőket.

Mivel több fővárosi képviselő országgyűlési mandátumot nyert, a két pozíció pedig összeférhetetlen, ezért az alábbi politikusok távoztak a Fővárosi Közgyűlésből:

  • Szentkirályi Alexandra, a Fidesz korábbi fővárosi frakcióvezetője,
  • Radics Béla, fideszes képviselő,
  • Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom alapítója és volt frakcióvezetője, aki közlekedési és beruházási miniszter lett Magyar Péter kormányában,
  • Bujdosó Andrea, a Tisza Párt hajdani fővárosi frakcióvezetője, aki május óta ugyanezt a feladatot látja el a parlamentben is,
  • valamint Porcher Áron tiszás képviselő, aki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára lett.

A lap emlékeztetett, hogy a Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom azóta bejelentette új képviselőit, valamint azt is megtudtuk, ki veszi át Szentkirályi Alexandra helyét a Fidesz-frakció élén.

Káderhiányban a Tisza, a GreenGo igazgatója érkezik Vitézy mozgalmához

Magyar Péter pártja szerdán jelentette be, hogy Lakos Esztert, valamint Kulja Andrást delegálja a fővárosi testületbe. A két politikusnak így két helyen is helyt kell állnia a jövőben, mivel mindketten EP-képviselők is maradtak, ugyanis a külföldi mandátumuk nem összeférhetetlen a hazaival.

A Podmaniczky Mozgalom élén Vitézy Dávidot Gál József váltja, akinek a helyét Hutiray Borbála jogász, közgazdász kapta meg. Mint írták, Hutiraynak nem lesz teljesen ismeretlen terep a Városháza, a Tulajdonosi Bizottság külsős tagjaként részt vett a fővárosi munkában. A hölgy neve sokaknak onnan is ismerős lehet, hogy az autómegosztó GreenGo igazgatója.

Nagy változások a Fidesznél

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Szentkirályi Alexandra után Szepesfalvy Anna – aki eddig a képviselői csoport egyik legaktívabb tagja volt – látja el a frakcióvezetői feladatokat a Fidesz fővárosi csoportjában.

Szepesfalvy Anna a frakcióvezetői bejelentésnél kitért arra is, hogy egyelőre nincsenek még meg a képviselőik a megüresedett mandátumokra. Mint fogalmazott, „a frakció egyelőre nem egészül ki, a párt még döntés alatt áll, hogy kit fog delegálni”.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

pesti051
2026. május 29. 11:43
A szolidaritási adót be kell fizetni, mondta Magyar Péter. Hallotta Karácsony? Ja, és hétfőtől fele fizetésért fog főpolgármesterkedni... Bár ezzel is túl lesz fizetve...
koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja
2026. május 29. 10:08
na lófejü szandi, meg radicscickány is eltünt a közgyülésböl, nem kár értük nálunk az avasi közgyülésben ilyen verebek nincsenek, mi jakab petya barátommal ütjük az ilyeneket...
Obsitos Technikus
2026. május 29. 10:06
Feltéve, ha méltóztatnak arra járni...
retek312
2026. május 29. 09:56
ez a debil radics max a kátyúkat töltögethetné a többi rejtett erőforrás társaságában amíg ezeket ültetik be nem aggódom, jön a 10%os fidesz
