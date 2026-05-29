Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, régi-új arcok is feltűnnek a Városházán

Kiderült, ki lesz Szentkirályi Alexandra utódja (VIDEÓ)
A budapesti Fidesz új frakcióvezetője elárulta, milyen javaslatokkal készülnek.
A Fideszben még nem döntöttek arról, hogy kiket delegálnak a megüresedett képviselői helyekre.
A választás óta először pénteken ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, amelyben három frakció élén is változás történt, valamint több új képviselő veszi fel a megüresedett mandátumokat. Az Index egy összeállításban bemutatta az új szereplőket.
Mivel több fővárosi képviselő országgyűlési mandátumot nyert, a két pozíció pedig összeférhetetlen, ezért az alábbi politikusok távoztak a Fővárosi Közgyűlésből:
A lap emlékeztetett, hogy a Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom azóta bejelentette új képviselőit, valamint azt is megtudtuk, ki veszi át Szentkirályi Alexandra helyét a Fidesz-frakció élén.
Magyar Péter pártja szerdán jelentette be, hogy Lakos Esztert, valamint Kulja Andrást delegálja a fővárosi testületbe. A két politikusnak így két helyen is helyt kell állnia a jövőben, mivel mindketten EP-képviselők is maradtak, ugyanis a külföldi mandátumuk nem összeférhetetlen a hazaival.
A Podmaniczky Mozgalom élén Vitézy Dávidot Gál József váltja, akinek a helyét Hutiray Borbála jogász, közgazdász kapta meg. Mint írták, Hutiraynak nem lesz teljesen ismeretlen terep a Városháza, a Tulajdonosi Bizottság külsős tagjaként részt vett a fővárosi munkában. A hölgy neve sokaknak onnan is ismerős lehet, hogy az autómegosztó GreenGo igazgatója.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Szentkirályi Alexandra után Szepesfalvy Anna – aki eddig a képviselői csoport egyik legaktívabb tagja volt – látja el a frakcióvezetői feladatokat a Fidesz fővárosi csoportjában.
Szepesfalvy Anna a frakcióvezetői bejelentésnél kitért arra is, hogy egyelőre nincsenek még meg a képviselőik a megüresedett mandátumokra. Mint fogalmazott, „a frakció egyelőre nem egészül ki, a párt még döntés alatt áll, hogy kit fog delegálni”.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton
Ezt is ajánljuk a témában
A budapesti Fidesz új frakcióvezetője elárulta, milyen javaslatokkal készülnek.