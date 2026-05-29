momentum mozgalom Rózsa András tisza párt liberális elnök tisztújítás

Hírt adott magáról a Momentum: új elnök kerül rövidesen a párt élére

2026. május 29. 10:51

Kiderült, két személy is szóba jöhet a vezetői posztra, azonban egyikük sem tartozik a párt első vonalas arcai közé.

2026. május 29. 10:51
Szombaton küldöttgyűlést, júniusban pedig előrehozott tisztújítást tart a Momentum Mozgalom, amelyen a párt élére új elnököt is választhatnak – tudta meg a Népszava.

A lap idézte Rózsa András pártelnököt, aki szerint 

két személy is érdekelt a pozícióban, azonban egyikük sem tartozik a Momentum első vonalas arcai közé.

 A hamarosan távozó elnök leszögezte azt is, hogy már tavaly is elmondta, csak egy évre vállalja a pozíciót.

Az összeállításból kiderült, hogy a szombati alkalom során alapszabály-változtatásról is döntenek majd. Rózsa ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

egyszemélyes politikai döntéshozatali rendszerre állnak át”. 

Az eddigi gyakorlattal szemben a párt új vezetője választhatja majd ki saját alelnökeit, nem a delegáltak.

Liberális minimumot fogadnak el, keresik a kapcsolatot a Tisza Párttal

„Nem szerettük volna az egész nyarat ezzel tölteni. Júniustól a csapatépítésre, az új struktúra kialakítására és a politikai akciók tervezésére koncentrálnánk. Ősszel pedig már a választókkal szeretnénk egyeztetni politikai kérdésekben” – mondta a jelenlegi elnök, aki azt is hangsúlyozta, hogy a Momentumot egyértelmű liberális platformmá alakítanák.

Emiatt egy kiáltványt, liberális minimumot is elfogadnak majd szombaton. Ezzel a céljuk, hogy a 2029-es önkormányzati és EP-választásig újjáépítsék magukat, 

július 12-én pedig még a gyömrői időközi önkormányzati képviselő-választáson is megmérettetik magukat.

„A mi értelmezésünkben véget ért az illiberális állam időszaka, és most egy sokkal nyitottabb, demokratikusabb környezetben kívánjuk képviselni a liberális értékeket” – jelentette ki Rózsa András, hozzátéve, hogy valószínűleg a Tisza Párttal nem lesz minden kérdésben egyetértés, az eddigi fejlemények pozitívak.

Úgy tűnik felesleges volt az önfeláldozásuk

Zugló polgármesterének utóbbi nyilatkozata azért kicsit felemás, mert a Magyar Nemzet egy cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Momentum 2025 május óta látható önfeláldozása feleslegesnek bizonyul: a szavazóik gyakorlatilag már a 2024-es európai parlamenti választáson eltűntek. A két évvel ezelőtti voksoláson is már csak 3,7 százalékot gyűjtöttek, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt idei eredményei alapján pedig jó eséllyel egy százalék körül teljesítettek volna a 2026-os országgyűlési választáson.

S bár Fekete-Győr András, a párt korábbi elnöke aktív szerepet vállalt a Tisza kampányában, ennek ellenére egy tagjuk sem kapott még tisztséget a felálló kabinetben.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Momentum Mozgalom Facebook-oldala

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. május 29. 11:47
Ez mar a sokadik retkes attilaja a partnak
hátakkor
2026. május 29. 11:43
Céltalan hajósnak nincs jó szele..
pollip
2026. május 29. 11:34
A momentum a lassú eutanaziát választotta.
gullwing
2026. május 29. 11:27
A Főkólásdoboz előre kijelentette, hogy nem kér az eddigi politikusokból. Vannak kivételek. - Orbán Anita 2010-15 külügyminisztérium lobbista... - Kármán András 2010-11 pénzügyminisztériumi államtitkár.. - Vitézy Dávid 2015 államtitkár... - Ruszin-Szendi 2020 helyettes államtitkár...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!