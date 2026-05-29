Hírt adott magáról a Momentum: új elnök kerül rövidesen a párt élére

Felesleges volt a Momentum önfeláldozása: Magyar Péter szemlátomást nem kér belőlük
A Nolimpia mozgalommal ismertté vált balliberális párt egyetlen képviselője sem kapott eddig szerepet a Tisza-kormányban.
Kiderült, két személy is szóba jöhet a vezetői posztra, azonban egyikük sem tartozik a párt első vonalas arcai közé.
Szombaton küldöttgyűlést, júniusban pedig előrehozott tisztújítást tart a Momentum Mozgalom, amelyen a párt élére új elnököt is választhatnak – tudta meg a Népszava.
A lap idézte Rózsa András pártelnököt, aki szerint
két személy is érdekelt a pozícióban, azonban egyikük sem tartozik a Momentum első vonalas arcai közé.
A hamarosan távozó elnök leszögezte azt is, hogy már tavaly is elmondta, csak egy évre vállalja a pozíciót.
Az összeállításból kiderült, hogy a szombati alkalom során alapszabály-változtatásról is döntenek majd. Rózsa ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
egyszemélyes politikai döntéshozatali rendszerre állnak át”.
Az eddigi gyakorlattal szemben a párt új vezetője választhatja majd ki saját alelnökeit, nem a delegáltak.
„Nem szerettük volna az egész nyarat ezzel tölteni. Júniustól a csapatépítésre, az új struktúra kialakítására és a politikai akciók tervezésére koncentrálnánk. Ősszel pedig már a választókkal szeretnénk egyeztetni politikai kérdésekben” – mondta a jelenlegi elnök, aki azt is hangsúlyozta, hogy a Momentumot egyértelmű liberális platformmá alakítanák.
Emiatt egy kiáltványt, liberális minimumot is elfogadnak majd szombaton. Ezzel a céljuk, hogy a 2029-es önkormányzati és EP-választásig újjáépítsék magukat,
július 12-én pedig még a gyömrői időközi önkormányzati képviselő-választáson is megmérettetik magukat.
„A mi értelmezésünkben véget ért az illiberális állam időszaka, és most egy sokkal nyitottabb, demokratikusabb környezetben kívánjuk képviselni a liberális értékeket” – jelentette ki Rózsa András, hozzátéve, hogy valószínűleg a Tisza Párttal nem lesz minden kérdésben egyetértés, az eddigi fejlemények pozitívak.
Zugló polgármesterének utóbbi nyilatkozata azért kicsit felemás, mert a Magyar Nemzet egy cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Momentum 2025 május óta látható önfeláldozása feleslegesnek bizonyul: a szavazóik gyakorlatilag már a 2024-es európai parlamenti választáson eltűntek. A két évvel ezelőtti voksoláson is már csak 3,7 százalékot gyűjtöttek, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt idei eredményei alapján pedig jó eséllyel egy százalék körül teljesítettek volna a 2026-os országgyűlési választáson.
S bár Fekete-Győr András, a párt korábbi elnöke aktív szerepet vállalt a Tisza kampányában, ennek ellenére egy tagjuk sem kapott még tisztséget a felálló kabinetben.
