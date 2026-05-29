Kiverte a biztosítékot Zelenszkij Lengyelországban: Nawrocki már a legmagasabb állami kitüntetést is visszavonná tőle

A lengyel elnök azt javasolja, hogy vonják vissza Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet, miután Zelenszkij a II. világháborúban megalakult nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről” nevezte el a minap az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Ezt maga Karol Nawrocki közölte pénteken Varsóban újságírókkal.

Nawrocki pénteken Varsóban újságíróknak elmondta: a kérdést a Fehér Sas Káptalan június 8-i ülésén tárgyalják meg. Szerinte az UPA dicsőítése ma „bő táptalajt ad az orosz propagandának és a dezinformációnak”.