Kiverte a biztosítékot Zelenszkij Lengyelországban: Nawrocki már a legmagasabb állami kitüntetést is visszavonná tőle

A lengyel elnököt felháborította, hogy Zelenszkij az Ukrán Felkelő Hadsereg népirtó „hőseiről” nevezte el az ukrán hadsereg egyik alakulatát.
A lengyel elnök azt javasolja, hogy vonják vissza Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet, miután Zelenszkij a II. világháborúban megalakult nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről” nevezte el a minap az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Ezt maga Karol Nawrocki közölte pénteken Varsóban újságírókkal.
Nawrocki pénteken Varsóban újságíróknak elmondta: a kérdést a Fehér Sas Káptalan június 8-i ülésén tárgyalják meg. Szerinte az UPA dicsőítése ma „bő táptalajt ad az orosz propagandának és a dezinformációnak”.
A lengyel államfő úgy fogalmazott, Zelenszkij ezzel a döntéssel ismét azt bizonyította, hogy az Ukrajna előtt álló európai integrációs út még komoly történelmi terhekkel nehezített.
Donald Tusk kormányfő szintén bírálta az ukrán elnök lépését. Szerinte az sérti a lengyelek történelmi érzékenységét, és kedvezőtlenül hathat a kétoldalú kapcsolatokra. Tusk hangsúlyozta: bár minden nemzetnek joga van saját történelmi narratívájához, Kijevnek tisztában kell lennie azzal, mit jelent a lengyelek számára az UPA öröksége.
Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő pénteken az X-en azt írta: Varsó „egyértelműen negatívan” értékeli az ukrán fél lépését, mertaz sérti Lengyelország történelmi érzékenységét az UPA által meggyilkoltak emléke miatt.
Ukrajna varsói nagykövetsége azt közölte pénteken a PAP hírügynökséggel, hogy az ügyben az előző nap bekérették a külügyminisztériumba Vaszil Bodnar nagykövetet.
Az UPA és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) követte el a volhíniai mészárlásként elhíresült, Lengyelországban népirtásnak minősített, 1943 és 1945 között elkövetett etnikai tisztogatást, amelyben mintegy százezer lengyelt gyilkoltak meg az akkor német megszállás alatt álló, de a háború előtt még Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és Kelet-Galíciában.
Varsó és Kijev eltérő módon tekint a történtekre: míg a lengyel fél népirtásnak minősíti őket, Ukrajna a lengyel részről elkövetett, az ukrajnainál nagyságrendekkel kisebb mértékű megtorlásra hivatkozva kétoldalú arányos felelősségről beszél.
Zelenszkij azzal indokolta szerdai döntését az alakulat elnevezéséről, hogy ezt „a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítása érdekében” tette.
Hétfőn Ukrajnában katonai tiszteletadás mellett temették újra Andrij Melniket, az OUN egykori vezetőjét az ukrán elnök és más közjogi méltóságok jelenlétében.
(MTI)
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP
