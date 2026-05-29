Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország volodimir zelenszkij varsó kijev ukrajna

Kiverte a biztosítékot Zelenszkij Lengyelországban: Nawrocki már a legmagasabb állami kitüntetést is visszavonná tőle

2026. május 29. 14:06

A lengyel elnököt felháborította, hogy Zelenszkij az Ukrán Felkelő Hadsereg népirtó „hőseiről” nevezte el az ukrán hadsereg egyik alakulatát.

2026. május 29. 14:06
null

A lengyel elnök azt javasolja, hogy vonják vissza Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet, miután Zelenszkij a II. világháborúban megalakult nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről” nevezte el a minap az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Ezt maga Karol Nawrocki közölte pénteken Varsóban újságírókkal.

Nawrocki pénteken Varsóban újságíróknak elmondta: a kérdést a Fehér Sas Káptalan június 8-i ülésén tárgyalják meg. Szerinte az UPA dicsőítése ma „bő táptalajt ad az orosz propagandának és a dezinformációnak”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A lengyel államfő úgy fogalmazott, Zelenszkij ezzel a döntéssel ismét azt bizonyította, hogy az Ukrajna előtt álló európai integrációs út még komoly történelmi terhekkel nehezített.

Donald Tusk kormányfő szintén bírálta az ukrán elnök lépését. Szerinte az sérti a lengyelek történelmi érzékenységét, és kedvezőtlenül hathat a kétoldalú kapcsolatokra. Tusk hangsúlyozta: bár minden nemzetnek joga van saját történelmi narratívájához, Kijevnek tisztában kell lennie azzal, mit jelent a lengyelek számára az UPA öröksége.

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő pénteken az X-en azt írta: Varsó „egyértelműen negatívan” értékeli az ukrán fél lépését, mertaz sérti Lengyelország történelmi érzékenységét az UPA által meggyilkoltak emléke miatt. 

Ukrajna varsói nagykövetsége azt közölte pénteken a PAP hírügynökséggel, hogy az ügyben az előző nap bekérették a külügyminisztériumba Vaszil Bodnar nagykövetet. 

Az UPA és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) követte el a volhíniai mészárlásként elhíresült, Lengyelországban népirtásnak minősített, 1943 és 1945 között elkövetett etnikai tisztogatást, amelyben mintegy százezer lengyelt gyilkoltak meg az akkor német megszállás alatt álló, de a háború előtt még Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és Kelet-Galíciában. 

Varsó és Kijev eltérő módon tekint a történtekre: míg a lengyel fél népirtásnak minősíti őket, Ukrajna a lengyel részről elkövetett, az ukrajnainál nagyságrendekkel kisebb mértékű megtorlásra hivatkozva kétoldalú arányos felelősségről beszél. 

Zelenszkij azzal indokolta szerdai döntését az alakulat elnevezéséről, hogy ezt „a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítása érdekében” tette. 

Hétfőn Ukrajnában katonai tiszteletadás mellett temették újra Andrij Melniket, az OUN egykori vezetőjét az ukrán elnök és más közjogi méltóságok jelenlétében. 

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. május 29. 15:02
Nem kell félteni a bohócot. Viszonzásul visszavonja karigeri kitüntetését.
Válasz erre
0
0
fatman
2026. május 29. 14:44
hamarosan a lengyelek fogják blokkolni a náci ukránok EU-s csatlakozását...
Válasz erre
2
0
bondavary
2026. május 29. 14:33
A lengyelek nem tudták megvédeni magukat, az orosz kisebbséget viszont nem hagyta magára az anyaország.
Válasz erre
2
0
Atti bá
2026. május 29. 14:19
:D Remélem főleg lengyelektől koldult fegyverekkel van felszerelve az új hohol náci egység.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!