„A Savior City, azaz Megmentő Város elnevezésű kitüntetést adományozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és látványzongorista a magyar fővárosnak, elismerve ezzel Budapest Ukrajna iránt tanúsított kitartó támogatását. A kitüntetést maga Karácsony Gergely vette át a puskaporos Kijevben. (Jut eszembe, a korábbi külügyminiszter, Dmitro Kuleba már évekkel ezelőtt »előkészítette« a támogatást: »Felszólítom a magyar hatóságokat, álljanak egyértelműen Ukrajna oldalára, és adjanak meg minden szükséges támogatást.« Talán attól tartott, hogy megjegyeztük, miképpen bánnak odaát a kárpátaljai magyarjainkkal.)

A találkozóról Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kémcimborája is beszámolt (miután két alkalommal is óvóhelyre menekítette a megszeppent főpolgármestert), elárulta: ezt a kitüntetést azok a települések kapják, amelyek a háború első napjaitól kezdve segítséget nyújtottak Ukrajnának. Arra persze nem tért ki a Magyarországról korábban kitiltott hírszerző ember (»sarokba szorított patkányoknak« nevezte a Fidesz tagjait), hogy a hazánkba menekültek gyámolítása azért elsősorban az általa sűrűn szapult Orbán-kormányzathoz köthető. A korábbi magyar vezetés minden egyes Ukrajnából érkező menekült embert befogadott, gondját viselte, legyen az ukrajnai magyar vagy bármilyen nemzetiségű. Budapest első embere inkább csak zászlólengetéssel, középületek kék-sárga kivilágításával jelezte a szimpátiáját. (Nagyjából úgy, ahogyan a pride-vonaglások idején.) ”