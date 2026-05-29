Kiakadtak a lengyelek: náci kollaboránsokról nevezett el katonai egységet Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden aláírta azt a rendeletet, amely arról rendelkezik, hogy az ukrán hadsereg Északi Különleges Műveleti Központ nevű alakulata ezentúl a „UPA hősei” nevet viseli, utalva az Ukrán Felkelő Hadseregre (UPA), amely az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) katonai szárnya volt – számol be róla a lengyel Onet.

A rendelet szerint a névváltoztatás célja „a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak felélesztése”.

A hír sok lengyelt félháborított, a közösségi médiában rengetegen szólaltak fel azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij döntése elfogadhatatlan, főleg, hogy Lengyelország az egyik legelkötelezettebb támogatója Ukrajnának Oroszországgal szemben.