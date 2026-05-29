Kiakadtak a lengyelek: náci kollaboránsokról nevezett el katonai egységet Zelenszkij

Emlékezetpolitika: náci kollaboránst temetnek újra Ukrajnában
Volodimir Zelenszkij szerint „erkölcsi kötelességüket” teljesítik.
Egy kommandó alakulat viseli ezentúl az egyik nacionalista szervezet nevét, amelynek tagjai több mint 100 ezer civil meggyilkolásáért feleltek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden aláírta azt a rendeletet, amely arról rendelkezik, hogy az ukrán hadsereg Északi Különleges Műveleti Központ nevű alakulata ezentúl a „UPA hősei” nevet viseli, utalva az Ukrán Felkelő Hadseregre (UPA), amely az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) katonai szárnya volt – számol be róla a lengyel Onet.
A rendelet szerint a névváltoztatás célja „a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak felélesztése”.
A hír sok lengyelt félháborított, a közösségi médiában rengetegen szólaltak fel azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij döntése elfogadhatatlan, főleg, hogy Lengyelország az egyik legelkötelezettebb támogatója Ukrajnának Oroszországgal szemben.
Az OUN egy etnikailag és vallásilag homogén ukrán állam létrehozására törekedett, és a Szovjetunió elleni német invázió korai szakaszában együttműködött a náci Németországgal. Az UPA 1942-ben alakult meg, miután az OUN vezetésének nagy része szakított a németekkel.
Az ukrán nacionalisták jelentős szerepet játszottak az 1941-es lvivi pogromban, 1943–44-ben pedig körülbelül 100 ezer lengyel civilt mészároltak le a mai nyugat-ukrajnai területeken.
Ez máig vitatott téma Lengyelország és Ukrajna között, és időnként diplomáciai feszültséget is okoz, mivel ukrán tisztviselők és aktivisták időnként bagatellizálják vagy igazolni próbálják az UPA által elkövetett atrocitásokat.
A nacionalistákat és az UPA veteránjait, köztük Roman Suskevicst és az OUN vezetőjét, Sztyepan Banderát hivatalosan szabadságharcosként ünneplik Ukrajnában.
Közterületeket neveznek el utánuk, és megemlékezéseket tartanak a tiszteletükre, például fáklyás felvonulásokat január 1-jén, Bandera születésnapján.
A múlt héten az ukrán hatóságok ünnepélyes keretek között hazaszállították és újratemették az OUN egyik vezetőjének, Andrij Melnyiknek a maradványait. A ceremónián maga Volodimir Zelenszkij is részt vett. Az ukrán elnök kijelentette, Ukrajnának „erkölcsi kötelessége” hazahozni azokat, akik „a függetlenség eszméjét védelmezték”, és hozzátette, hogy más személyek exhumálására is készülnek.
Nyitókép forrása: Genya Savilov / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Volodimir Zelenszkij szerint „erkölcsi kötelességüket” teljesítik.
***