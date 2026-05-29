Fordulat jöhet az uniós pénzek ügyében, Magyar Péter nemet mondhat Von der Leyen legfontosabb kéréseire

A támogatások felszabadítása 27 brüsszeli feltétel teljesítéséhez kötött; ezek főként korrupcióellenes intézkedésekre és igazságszolgáltatási reformokra irányulnak.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter a brüsszeli tárgyalások előtt arról beszélt, hogy az eu-s támogatásoknak előzetesen egyeztetett feltétele csupán a korrupcióellenes intézkedések bevezetése lesz Magyarországra.

Ezzel szemben Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője már arról tett kijelentést, hogy a korrupció elleni küzdelem mellett az Európai Unió bővítése, valamint az orosz energiafüggőségtől való mielőbbi leválás is kiemelt témái lehetnek Magyar Péter és Von der Leyen pénteki találkozójának.