Fordulat jöhet az uniós pénzek ügyében, Magyar Péter nemet mondhat Von der Leyen legfontosabb kéréseire

Háborúra készül Ursula von der Leyen, Franciaország támogatja, Németország viszont határozottan ellenzi az ötletet
Az Európai Bizottság elnöke meg akarja védeni Európát, ám elképzelését korántsem támogatja mindenki.
Az Ukrajna EU-csatlakozással és a migrációs paktummal kapcsolatos vétó fenntartása az EU-s támogatások sorsára is hatással lehet.
Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök pénteken Brüsszelben tárgyal Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel a 17 milliárd eurónyi, Magyarország számára felfüggesztett uniós forrás felszabadításáról.
Köztudott, hogy Magyar Péter központi ígérete a kampány alatt az EU-pénzek megszerzése volt, azonban úgy tűnik, hogy Magyarország miniszterelnöke továbbra is fenntartja a magyar vétót Ukrajna gyorsított csatlakozásával kapcsolatban és ellenzi az EU migrációs paktumát
– írja a Brussels Signal.
A támogatások felszabadítása 27 brüsszeli feltétel teljesítéséhez kötött; ezek főként korrupcióellenes intézkedésekre és igazságszolgáltatási reformokra irányulnak.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter a brüsszeli tárgyalások előtt arról beszélt, hogy az eu-s támogatásoknak előzetesen egyeztetett feltétele csupán a korrupcióellenes intézkedések bevezetése lesz Magyarországra.
Ezzel szemben Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője már arról tett kijelentést, hogy a korrupció elleni küzdelem mellett az Európai Unió bővítése, valamint az orosz energiafüggőségtől való mielőbbi leválás is kiemelt témái lehetnek Magyar Péter és Von der Leyen pénteki találkozójának.
Azt azonban a szóvivő sem tisztázta, hogy az Unió bővítése, valamint a magyarországi energiaellátásba való beavatkozás milyen kontextusban merülhetnek fel a megbeszélésen.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP
