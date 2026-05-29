Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Fordulat jöhet az uniós pénzek ügyében, Magyar Péter nemet mondhat Von der Leyen legfontosabb kéréseire

2026. május 29. 11:51

Az Ukrajna EU-csatlakozással és a migrációs paktummal kapcsolatos vétó fenntartása az EU-s támogatások sorsára is hatással lehet.

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök pénteken Brüsszelben tárgyal Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel a 17 milliárd eurónyi, Magyarország számára felfüggesztett uniós forrás felszabadításáról. 

Köztudott, hogy Magyar Péter központi ígérete a kampány alatt az EU-pénzek megszerzése volt, azonban úgy tűnik, hogy Magyarország miniszterelnöke továbbra is fenntartja a magyar vétót Ukrajna gyorsított csatlakozásával kapcsolatban és ellenzi az EU migrációs paktumát

– írja a Brussels Signal.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
A támogatások felszabadítása 27 brüsszeli feltétel teljesítéséhez kötött; ezek főként korrupcióellenes intézkedésekre és igazságszolgáltatási reformokra irányulnak.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter a brüsszeli tárgyalások előtt arról beszélt, hogy az eu-s támogatásoknak előzetesen egyeztetett feltétele csupán a korrupcióellenes intézkedések bevezetése lesz Magyarországra.

Ezzel szemben Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője már arról tett kijelentést, hogy a korrupció elleni küzdelem mellett az Európai Unió bővítése, valamint az orosz energiafüggőségtől való mielőbbi leválás is kiemelt témái lehetnek Magyar Péter és Von der Leyen pénteki találkozójának.

Azt azonban a szóvivő sem tisztázta, hogy az Unió bővítése, valamint a magyarországi energiaellátásba való beavatkozás milyen kontextusban merülhetnek fel a megbeszélésen.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
NewWorldOrder
2026. május 29. 15:25
Petike brüsszeli báb. Már amennyire egy báb ellentmondhat eltartóinak, annyira hiszem el, hogy ellent is mondhat nekik. Azt, hogy petike folyamatosan hazudik meg már megszoktuk.
szemlelo-2
2026. május 29. 14:53
Hagyjuk a ködösítést! Petike természetesen el fogja fogadni az összes EU feltételt. Most csak szinészkedik egy kicsit a saját választóinak. De hát világos, hogy nem keménykedhet! Egy kis haladékot kér, hogy az aláfekvést később kevésbé feltűnően hajtsa végre.
nuevas-reglas
2026. május 29. 14:22
Nagyon büszkén bejelenthetem, hogy 10 milliárd eurónyi forrást fel tudunk oldani Magyarország számára – jelentette ki Von der Leyen Koszonjuk, Messias
Canadian
2026. május 29. 14:09
A 4 éves eszű Peti miniszterelnök kezd rájönni, hogy nem kellett volna indulnia, mert ugyanabban a helyzetben találta magát, mint Orbán már évek óta. Na Peti, döntés szükségeltetik. EUs pénzek, vagy magyar szuverenitás? Melyiket választod?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!