megszorítások Tisza Párt Magyarország Ursula von der Leyen Magyar Péter uniós források Európai Bizottság Európai Unió

Ezt mindenki nyögni fogja: fájdalmas megszorításokat követelhet Brüsszel az uniós forrásokért cserébe

2026. május 28. 20:01

Brüsszel igyekszik elkerülni annak látszatát, hogy „eddig kizárólag politikai okokból tartotta volna vissza a pénzeket”.

2026. május 28. 20:01
null

Magyarországnak legkésőbb 2026. augusztus 31-ig teljesítenie kell az uniós helyreállítási alaphoz (RRF) kapcsolódó 27 úgynevezett szupermérföldkövet, különben az ország végleg eleshet az uniós források jelentős részétől – idézi fel a Magyar Nemzet. A kérdés a lap szerint kiemelt politikai jelentőségűvé vált, Magyar Péter miniszterelnök pedig emiatt tárgyal Brüsszelben Ursula von der Leyennel is, a megegyezés pedig korántsem lehet olyan egyszerű, vagy fájdalommentes, mint ahogy azt a kampányban a Tisza Párt hangoztatta.

Máthé Réka Zsuzsánna, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa a lapnak úgy fogalmazott:

Ha senki nem megy szabadságra a nyáron, mint ahogy ezt hallottuk, akkor elképzelhető, hogy meg fogják tudni szavazni a szupermérföldköveket. Az Európai Bizottságnak azonban más követelményei is vannak az uniós forrásokért, ezek okozhatnak politikai nehézségeket az új kormánynak.”

A magyar kormány előtt rendkívül intenzív jogalkotási időszak állhat, mivel

  • a korrupcióellenes fellépés,
  • a közbeszerzések átláthatósága,
  • az uniós pénzek ellenőrzése és
  • az igazságszolgáltatás függetlensége

terén is új szabályozásokra lehet szükség Brüsszel szerint. A lap rámutat, hogy ennek nincs politikai akadálya, hiszen a kormánypártok kétharmados többséggel rendelkeznek a parlamentben.

A tét ugyanakkor hatalmas:

  • Magyarország számára összesen mintegy 10,4 milliárd euró válhat elérhetővé,
  • ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás,
  • 3,9 milliárd euró pedig hitel.

A szakértő szerint azonban Brüsszel további reformokat is elvárhat, elsősorban

  • a nyugdíjrendszer és
  • az adórendszer területén.

Máthé Réka Zsuzsánna arról beszélt, hogy az Európai Bizottság szeretné csökkenteni a különbséget az alacsony és a magas nyugdíjak között, ami szerinte azt is jelentheti, hogy

azoknak, akik átlag feletti juttatást kapnak, csökkenne a nyugdíjuk”.

Emellett az Európai Bizottság a nyugdíjkorhatár emelését is szorgalmazza.

A kutató emlékeztetett arra, hogy ez korábban több nyugat-európai országban is komoly társadalmi tiltakozásokat váltott ki.

Az adórendszer kapcsán

Brüsszel elsősorban az extraprofitadók megszüntetését várhatja el.

Máthé Réka Zsuzsánna szerint az Európai Bizottság álláspontja az, hogy

az uniós belső piac szabályaival nem összeegyeztethető, ha egy ország saját gazdasági szereplőinek kedvezve, bizonyos külföldi piaci szereplőkre külön terheket vet ki.”

A Magyar Nemzet szerint ez akár a rezsicsökkentési politika jövőjét is érintheti, mivel az Orbán-kormány korábban részben az extraprofitadók bevételeiből finanszírozta az intézkedést.

A szakértő arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság nem pusztán a reformok formális teljesítését vizsgálja, hanem azok eredményességét is, ami szerinte

bizonyos fokú szubjektivitást is lehetővé tesz”.

Emiatt fordulhatott elő, hogy Brüsszel az elmúlt években folyamatosan újabb feltételeket szabott Budapestnek.

Máthé Réka Zsuzsánna párhuzamot vont Lengyelországgal is. Felidézte, hogy Donald Tusk hatalomra kerülése után az Európai Bizottság gyorsan felszabadította a korábban befagyasztott uniós pénzeket.

A kutató szerint most Brüsszel igyekszik majd elkerülni annak látszatát, hogy

eddig kizárólag politikai okokból tartotta volna vissza a pénzeket”.

***

Fotó: JOHN THYS / POOL / AFP

 

kalyibagaliba-2-pont-nulla
2026. május 28. 23:14
Érdekes a telex oldalán is ilyen címeket olvasni: "Senkinek nem jó, ha nem lehet behajtani a tartozásokat – nem ellenségképekre van szükség a követeléskezelés reformjában" Ukrajna a leg megbízhatóbb adós, ezért a minap is kapott cca. 1000 Mrd forint gyors támogatást az ál'la'mai fenntartása érdekében. Hogyisvanez? Ezt kérdezze meg valaki MP-től.
nemecsek-3
2026. május 28. 23:06
Már most netto veszteség az egész EU, de már kilépni sem lehet mert bosszúból teljes blokádot indítana a rohadék banya
Dzsekvols
2026. május 28. 22:49
Amióta ez a jogállamisági izé megy, mondom, hogy minden kizárólag a nyugati cégek által nem realizált nyereség miatt van. Minden más csak maszlag volt. Ezért fog megőrülni MP1P még az év vége előtt - mármint teljesen, mert amúgy is kattant.
hegyivadász
2026. május 28. 22:32
Mondjuk valakinek igazán feltűnhetne a függetlenobjektív, pulicer díjas, szakmai oknyomozó tényellenőrök közül, hogy az EU-nak és a nekünk járó EU-s pénzeknek mi a búbánatos nyavalya köze van a nyugdíj -meg adórendszerünkhöz?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!