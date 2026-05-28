Ezt mindenki nyögni fogja: fájdalmas megszorításokat követelhet Brüsszel az uniós forrásokért cserébe

Felmondási hullám jöhet az államigazgatásban, ha Magyar ragaszkodik a tervéhez
Bérfeszültség és nyári szabadságstop lehet a közigazgatásban, ami felmondási hullámot okozhat – állítják az államigazgatásban dolgozók.
Brüsszel igyekszik elkerülni annak látszatát, hogy „eddig kizárólag politikai okokból tartotta volna vissza a pénzeket”.
Magyarországnak legkésőbb 2026. augusztus 31-ig teljesítenie kell az uniós helyreállítási alaphoz (RRF) kapcsolódó 27 úgynevezett szupermérföldkövet, különben az ország végleg eleshet az uniós források jelentős részétől – idézi fel a Magyar Nemzet. A kérdés a lap szerint kiemelt politikai jelentőségűvé vált, Magyar Péter miniszterelnök pedig emiatt tárgyal Brüsszelben Ursula von der Leyennel is, a megegyezés pedig korántsem lehet olyan egyszerű, vagy fájdalommentes, mint ahogy azt a kampányban a Tisza Párt hangoztatta.
Máthé Réka Zsuzsánna, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa a lapnak úgy fogalmazott:
Ha senki nem megy szabadságra a nyáron, mint ahogy ezt hallottuk, akkor elképzelhető, hogy meg fogják tudni szavazni a szupermérföldköveket. Az Európai Bizottságnak azonban más követelményei is vannak az uniós forrásokért, ezek okozhatnak politikai nehézségeket az új kormánynak.”
A magyar kormány előtt rendkívül intenzív jogalkotási időszak állhat, mivel
terén is új szabályozásokra lehet szükség Brüsszel szerint. A lap rámutat, hogy ennek nincs politikai akadálya, hiszen a kormánypártok kétharmados többséggel rendelkeznek a parlamentben.
A tét ugyanakkor hatalmas:
A szakértő szerint azonban Brüsszel további reformokat is elvárhat, elsősorban
Máthé Réka Zsuzsánna arról beszélt, hogy az Európai Bizottság szeretné csökkenteni a különbséget az alacsony és a magas nyugdíjak között, ami szerinte azt is jelentheti, hogy
azoknak, akik átlag feletti juttatást kapnak, csökkenne a nyugdíjuk”.
Emellett az Európai Bizottság a nyugdíjkorhatár emelését is szorgalmazza.
A kutató emlékeztetett arra, hogy ez korábban több nyugat-európai országban is komoly társadalmi tiltakozásokat váltott ki.
Az adórendszer kapcsán
Brüsszel elsősorban az extraprofitadók megszüntetését várhatja el.
Máthé Réka Zsuzsánna szerint az Európai Bizottság álláspontja az, hogy
az uniós belső piac szabályaival nem összeegyeztethető, ha egy ország saját gazdasági szereplőinek kedvezve, bizonyos külföldi piaci szereplőkre külön terheket vet ki.”
A Magyar Nemzet szerint ez akár a rezsicsökkentési politika jövőjét is érintheti, mivel az Orbán-kormány korábban részben az extraprofitadók bevételeiből finanszírozta az intézkedést.
Az is kiderült, hogy elkezdték a tárgyalásokat a 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról.
A szakértő arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság nem pusztán a reformok formális teljesítését vizsgálja, hanem azok eredményességét is, ami szerinte
bizonyos fokú szubjektivitást is lehetővé tesz”.
Emiatt fordulhatott elő, hogy Brüsszel az elmúlt években folyamatosan újabb feltételeket szabott Budapestnek.
Máthé Réka Zsuzsánna párhuzamot vont Lengyelországgal is. Felidézte, hogy Donald Tusk hatalomra kerülése után az Európai Bizottság gyorsan felszabadította a korábban befagyasztott uniós pénzeket.
A kutató szerint most Brüsszel igyekszik majd elkerülni annak látszatát, hogy
eddig kizárólag politikai okokból tartotta volna vissza a pénzeket”.
Ez lesz a Tisza-kormány első nagy próbatétele: vajon a győztes párt be tudja-e váltani a kampányban tett ígéretét, és milyen áron.
