Kapitány István tiszta vizet öntött a pohárba: kiderült, mi lesz a sorsa az orosz energiának és a rezsicsökkentésnek

Ez nem tartott sokáig: a leendő belügyminiszter már most döntött a Pride sorsáról
„Most majd meg lehet tartani” – jelentette ki Pósfai Gábor.
Az is kiderült, hogy elkezdték a tárgyalásokat a 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról.
Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatóján újságíróknak hétfőn.
Kapitány István miniszteri kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta 12 igen 0 nem 3 tartózkodás mellett.
Kijelentette: Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát.
A Tisza-kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat –„nyilvánvalóan amennyire ez a mi döntésünk” – fogalmazott.
Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár a modelljük szerint, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. „Magyarországnak – az a jó hír – van opcionalitása” – mondta.
A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat,
folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint, a struktúra kialakítása tart, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni. A vissza nem térítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség – ismertette. Hozzátette, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Kapitány István