rezsicsökkentés kőolaj Magyarország orosz energia földgáz rezsi Kapitány István

Kapitány István tiszta vizet öntött a pohárba: kiderült, mi lesz a sorsa az orosz energiának és a rezsicsökkentésnek

2026. május 11. 10:46

Az is kiderült, hogy elkezdték a tárgyalásokat a 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról.

null

Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatóján újságíróknak hétfőn.

Kapitány István miniszteri kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta 12 igen 0 nem 3 tartózkodás mellett.

Kijelentette: Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát.

A Tisza-kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat –„nyilvánvalóan amennyire ez a mi döntésünk” – fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár a modelljük szerint, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. „Magyarországnak – az a jó hír – van opcionalitása” – mondta.

A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat,

folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint, a struktúra kialakítása tart, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni. A vissza nem térítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség – ismertette. Hozzátette, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Kapitány István

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vitez-laszlo
2026. május 11. 14:24
A tisza kormány programja!:... FOLYTATJUK! És ez nem vicc! Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek.
hegyivadász
2026. május 11. 14:23
"Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait" "Kijelentette: Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát." Bazdmeg! Eddig pontosan ezért kritizáltátok az Orbán kormányt! Most meg kiderül ti se tudjátok jobban csinálni és ugyanazt teszitek, mint ők?! Zengjen a kórus: putyinpincsi, oroszbérenc, véres orosz gáz és olaj, stb.
kulakman
2026. május 11. 14:23
Ha azt merné mondani , hogy minek az a rezsicsöki , meglincselnék , még szép ,hogy nem mondja!
bagoly-29
2026. május 11. 14:23
.....
