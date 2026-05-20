Donald Tusk felajánlotta a segítségét Magyarországnak – nagy árat fizethetünk ezért

Az első hivatalos miniszterelnöki út: ezek a legfontosabb bejelentések Magyar Péter és Donald Tusk közös sajtótájékoztatójáról
A magyar kormányfő beszélt a V4-ek jövőjéről, az ukrajnai háborúról és az európai biztonságról.
Ahogy az a kampányban többször is elhangzott, ez a lépés egyet jelentene az üzemanyagárak emelkedésével és véget vetne a rezsicsökkentésnek is.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök első külföldi útja Lengyelországba vezetett. Kedden a waveli székesegyházban koszorúzott népes delegációjával, majd szerdán egy négyszemközti egyeztetést követően közös sajtótájékoztatót tartott Donald Tusk lengyel kormányfővel Varsóban.
A lengyel kormányfő itt többek között arról is beszélt, hogy hazája már teljesen függetlenné vált az orosz energiahordozóktól, és
felajánlotta segítségét Magyar Péternek ebben a kérdésben.
Tusk a tájékoztatón közölte azt is, hogy magyar kollégájával együtt dolgoznak majd egy közös álláspont kialakításán Ukrajna kérdésében. A lengyel miniszterelnök szerint ebben a két ország álláspontja nem áll távol egymástól.
A magyar kormányfő beszélt a V4-ek jövőjéről, az ukrajnai háborúról és az európai biztonságról.
Emlékezetes, hogy Kapitány István, a Tisza-kormány gazdasági és energatikai minisztere már színre lépésekor arról beszélt az ATV-ben, hogy idővel le kell válni az olcsó orosz energiahordozókról „Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön” – fogalmazott a Shell korábbi globális alelnöke Rónai Egon műsorában.
Erre a kijelentésére a nemrég leköszönt Orbán-kormány berkeiből is többen reagáltak, többek között Szijjártó Péter egykori külügyminiszter. A politikus egy szentendrei választási fórumon kijelentette, hogy azért a magyarok fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat, mert van rezsicsökkentés és vannak védett benzinárak.
„Ez a kettő meg azért lehet, mert mi (Orbán-kormány – szerk.) kitartottunk amellett, hogy nem vagyunk hajlandók az energiabeszerzésre ideológiai kérdésként tekinteni,
mi kitartottunk amellett, hogy az olcsó energia a jó energia, és kitartottunk amellett, hogy nem vagyunk hajlandók ideológiai alapon az eddiginél drágább energiaforrásokat venni”
– hangzott el.
Szijjártó beszédében rámutatott, hogy a Tisza Párt programja, ami az energiaátállást illeti, elzárná a Magyarországra irányuló orosz olaj- és gázszállítást, ezáltal eltörölné a rezsicsökkentést és eltörölné a védett benzinárat is.
A volt miniszter hozzátette, hogy ez becslése szerint havi szinten akár 100 ezer forintos plusz kiadást jelenthetne egy magyar családnak
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
