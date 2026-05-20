lengyelország rezsicsökkentés kormány donald tusk üzemanyag Magyar Péter

Donald Tusk felajánlotta a segítségét Magyarországnak – nagy árat fizethetünk ezért

2026. május 20. 15:00

Ahogy az a kampányban többször is elhangzott, ez a lépés egyet jelentene az üzemanyagárak emelkedésével és véget vetne a rezsicsökkentésnek is.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök első külföldi útja Lengyelországba vezetett. Kedden a waveli székesegyházban koszorúzott népes delegációjával, majd szerdán egy négyszemközti egyeztetést követően közös sajtótájékoztatót tartott Donald Tusk lengyel kormányfővel Varsóban.

A lengyel kormányfő itt többek között arról is beszélt, hogy hazája már teljesen függetlenné vált az orosz energiahordozóktól, és 

felajánlotta segítségét Magyar Péternek ebben a kérdésben. 

Tusk a tájékoztatón közölte azt is, hogy magyar kollégájával együtt dolgoznak majd egy közös álláspont kialakításán Ukrajna kérdésében. A lengyel miniszterelnök szerint ebben a két ország álláspontja nem áll távol egymástól. 

Emlékezetes, hogy Kapitány István, a Tisza-kormány gazdasági és energatikai minisztere már színre lépésekor arról beszélt az ATV-ben, hogy idővel le kell válni az olcsó orosz energiahordozókról  „Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön” – fogalmazott a Shell korábbi globális alelnöke Rónai Egon műsorában.

Erre a kijelentésére a nemrég leköszönt Orbán-kormány berkeiből is többen reagáltak, többek között Szijjártó Péter egykori külügyminiszter. A politikus egy szentendrei választási fórumon kijelentette, hogy azért a magyarok fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat, mert van rezsicsökkentés és vannak védett benzinárak.

„Ez a kettő meg azért lehet, mert mi (Orbán-kormány – szerk.) kitartottunk amellett, hogy nem vagyunk hajlandók az energiabeszerzésre ideológiai kérdésként tekinteni, 

mi kitartottunk amellett, hogy az olcsó energia a jó energia, és kitartottunk amellett, hogy nem vagyunk hajlandók ideológiai alapon az eddiginél drágább energiaforrásokat venni” 

– hangzott el.

Szijjártó beszédében rámutatott, hogy a Tisza Párt programja, ami az energiaátállást illeti, elzárná a Magyarországra irányuló orosz olaj- és gázszállítást, ezáltal eltörölné a rezsicsökkentést és eltörölné a védett benzinárat is. 

A volt miniszter hozzátette, hogy ez becslése szerint havi szinten akár 100 ezer forintos plusz kiadást jelenthetne egy magyar családnak

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Medici
2026. május 20. 16:00 Szerkesztve
A polgári engedetlenségnek lehet egy olyan formája is, hogy amennyiben a Pietro Néró és Stefan Shell ránk szabadít valami bődületes áremelkedést, akkor egyszerűen nem fizetjük be a számlákat. Elég hozzá legalább ötszázezer fogyasztó. Ezzel már a szolgáltatók sem tudnak mit kezdeni. Gyáva népnek nincs hazája!
elcapo-3
2026. május 20. 15:51
Nem kell félni....nemsokára jön a 480 ft-os benzinár! igaz szektás barmok? A másik verzió , hogy jön az 1000 ft feletti.....ez inkább tűnik valószínűnek!
zoroaster61
2026. május 20. 15:50
"Madarat tolláról embert barátjáról." Javaslom Tusknak tartsa meg! Mi sokkal jobban járnánk!
madre79
2026. május 20. 15:49
Nem kell Tusk, MP is bőven sok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!