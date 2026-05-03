friedrich merz koalíció csu ukrajna

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet

Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a Friedrich Merz vezette kabinet mérlegét.

2026. május 03. 13:19
Kovács András
Kovács András

2025. május 6-án lépett hivatalba Friedrich Merz kancellár kabinetje. Az egyéves évfordulóhoz közeledve jól látszik, hogy Merz kormánya mély válságba került. A német lakosság több mint 80 százaléka elégedetlen a kabinet teljesítményével, miközben a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) nevezetű alakulat a legerősebb párttá vált. A CDU–CSU támogatottsága 22 százalékra esett vissza, míg az AfD már 27 százalékon áll.

Eddig nem egy sikertörténet Merz kancellársága
Fotó: Fotó: John MACDOUGALL / AFP

A kormány által ígért nagy reformok többsége továbbra is csupán bejelentési szinten létezik. Bár a kötelező egészségbiztosítás ügyében már született kormányhatározat, a parlament még nem hozott döntést. 

A Merz-kormány eddigi legjelentősebb lépései elsősorban kiadásokhoz kötődnek: a védelmi kiadások érdekében enyhítették az adósságféket, valamint 500 milliárd eurós programot hirdettek meg infrastruktúra-fejlesztésre és klímavédelemre.

 Ezek azonban nem jártak együtt érdemi megtakarítási intézkedésekkel.

Sok a vita a Merz-koalíción belül

A koalíció működését egyre inkább belső feszültségek terhelik. Viták, idegesség és kölcsönös bizalmatlanság jellemzi a kormányzást. Egy sajtóbeszámoló szerint Merz egy zárt ülésen élesen összetűzésbe került alkancellárjával és az SPD elnökével, Lars Klingbeillel. 

  • A fekete–piros koalíció stabilitása megingott, ami részben a kezdeti döntések következménye. 
  • Merz például hivatali ideje elején elfogadta a jelentős adósságfelvételt, részben attól tartva, hogy Donald Trump esetleges NATO-ból való kilépése megrendítheti a biztonsági helyzetet. 
  • Ez a lépés azonban sok választó szemében ellentmondott kampányígéreteinek, amelyekben még elutasította az adósságfék lazítását.

Külpolitikai téren is vegyes a mérleg. Bár Merz kezdetben stabil kapcsolatot épített ki Trumppal, és ezzel hozzájárult a NATO és Ukrajna ügyében egy kedvezőtlenebb fordulat elkerüléséhez, az iráni konfliktus során a viszony megromlott. Trump követelései elfogadhatatlannak bizonyultak, így az ideiglenes szakítás elkerülhetetlen lett. 

Ezzel párhuzamosan Merz következetesen kiáll Ukrajna mellett. Kezdeményezésére az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelt biztosított az országnak, amely lehetővé teszi számára a védekezés folytatását Oroszországgal szemben. Ennek ellenére a kormány nehezen tudja kommunikálni eredményeit. A menedékjogi kérelmek számának csökkenése nem váltott ki széles körű elégedettséget, míg a gazdasági intézkedések – például a gyorsított amortizáció vagy a tervezett társaságiadó-csökkentés – hatása még nem érzékelhető. Hasonlóan visszafogott a fogadtatása a fűtési törvény és az állampolgári jövedelem megszüntetésének, valamint az új katonai szolgálat bevezetésének is.

A nagy tervekből nem lett semmi

A kormányzást technikai hibák is nehezítik. Ilyen volt például egy alkotmánybírósági kinevezés meghiúsulása, amikor a kormány nem mérte fel pontosan a parlamenti többség hiányát. A nyugdíjreform körüli ingadozó álláspont szintén bizonytalanságot keltett, és olyan helyzetet teremtett, amelyben a koalíció fennmaradása is kérdésessé vált – mindezt már a kormányzás korai szakaszában láthattuk. 

Mindez részben Merz kormányzati tapasztalatlanságára vezethető vissza.

 Korábban nem töltött be állami tisztséget, és még nem alkalmazkodott teljesen a kancellári szerephez. 

Nyilatkozatai gyakran nem a kívánt hatást váltják ki: egy kancellár szavai ugyanis nem egyszerű véleményként, hanem iránymutatásként vagy bejelentésként hatnak. Több alkalommal is túlzott várakozásokat keltett – például amikor „nyári hangulatjavulást” vagy „a reformok őszét” ígérte –, amelyek végül nem valósultak meg.

Friedrich Merz legfőbb céljai között a gazdasági növekedés helyreállítása és az európai béke megőrzése szerepel. Nem vitatható, hogy komoly erőfeszítéseket tesz ezek érdekében, azonban ezek hosszú távú célok, amelyek türelmet igényelnek. Rövid távon azonban nem látszanak kézzelfogható eredmények, és a jelenlegi tempó mellett kérdéses, hogy a kitűzött célokat el tudja-e érni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Anadolu via AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Intel
2026. május 03. 14:36
Apróság, az AfD nem 27 hanem 28%-on áll. De teljesen mindegy, mint ahogy az is, hogy a német nép elégedetlen BlackRock Merz kancellárral. Megválasztották, használják. Egyébként utódként is valami globalista libsit fognak választani. A nép mindent elhisz amit hazudnak neki. Persze ügyesen hazudnak, meggyőzően. Mint Peti.
elcapo-3
2026. május 03. 14:30
A nácik maguknak okozták a liberális mantrájukkal együtt. Most éppen liberálnácik , az inga a szélsőségesen kilengett. Egyébként ez vár majd a tiszaszektás csürhére is , jön majd a kijózanodás!
johngo
2026. május 03. 13:59
Ez az egész mostani világ/geopolitikai helyzet változást kívánna Németországban, ami a régi pártokkal nem megy. Nem lehet fenntartani a segélyekre alapuló gazdaságot ilyen energiaárak mellett és ennyi migránssal. Az orosz szankciók miatt brutális energiaárak mellett nem tudnak termelni a vállalatok és nem tudnak vásárolni az emberek. Ezért zuhan egész Európa. A vállalataik vagy csődbe mennek vagy elhagyják az országot. Szerintem az iráni háború inkább lett volna az ő háborújuk is, ha már szankciózzák az oroszokat. De nem, ők másképp gondolják. Ebben a helyzetben a másik főnök, a brüsszeli Ursula szerint le kell válni a fosszilis energiáról. Ezt megérteném, ha lenne atomerőművük, de az sincs. Nekem felfoghatatlan ez a radikálisan liberális észjárás.
Treeoflife
2026. május 03. 13:49
"Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet" Na és kit ültetnének a helyébe? Az kevés, hogy elzavarnák - a teljes társadalom átitatódott a jelenleg aktuális társadalmakat megmérgező ideológiákkal. Nem képesek reálisan gondolkodni - ha nem így lenne, már rég leváltották volna. Az uralkodó elit mindig összefog, amikor az általuk radikális szélsőségesnek bélyegzett politikai irányvonalak népszerűvé kezdenek válni. Nem kell messzebb menni, mint amit művelnek az AFD-vel. Addig, amíg a globalista elitet támogató tömegek fejéből az ostobaságokat nem verik ki, addig nem is szabadulnak tőlük. További kellemes vergődést - nem nagyon tudom sajnálni a németeket, azt kapják, amit érdemelnek. Bennünket is így kezelnek, most alkalmuk van visszakapni legalább egy csöppet ebből......
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!