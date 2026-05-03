Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet

Sok a vita a Merz-koalíción belül

A koalíció működését egyre inkább belső feszültségek terhelik. Viták, idegesség és kölcsönös bizalmatlanság jellemzi a kormányzást. Egy sajtóbeszámoló szerint Merz egy zárt ülésen élesen összetűzésbe került alkancellárjával és az SPD elnökével, Lars Klingbeillel.

A fekete–piros koalíció stabilitása megingott, ami részben a kezdeti döntések következménye.

Merz például hivatali ideje elején elfogadta a jelentős adósságfelvételt, részben attól tartva, hogy Donald Trump esetleges NATO-ból való kilépése megrendítheti a biztonsági helyzetet.

Ez a lépés azonban sok választó szemében ellentmondott kampányígéreteinek, amelyekben még elutasította az adósságfék lazítását.

Külpolitikai téren is vegyes a mérleg. Bár Merz kezdetben stabil kapcsolatot épített ki Trumppal, és ezzel hozzájárult a NATO és Ukrajna ügyében egy kedvezőtlenebb fordulat elkerüléséhez, az iráni konfliktus során a viszony megromlott. Trump követelései elfogadhatatlannak bizonyultak, így az ideiglenes szakítás elkerülhetetlen lett.

Ezzel párhuzamosan Merz következetesen kiáll Ukrajna mellett. Kezdeményezésére az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelt biztosított az országnak, amely lehetővé teszi számára a védekezés folytatását Oroszországgal szemben. Ennek ellenére a kormány nehezen tudja kommunikálni eredményeit. A menedékjogi kérelmek számának csökkenése nem váltott ki széles körű elégedettséget, míg a gazdasági intézkedések – például a gyorsított amortizáció vagy a tervezett társaságiadó-csökkentés – hatása még nem érzékelhető. Hasonlóan visszafogott a fogadtatása a fűtési törvény és az állampolgári jövedelem megszüntetésének, valamint az új katonai szolgálat bevezetésének is.