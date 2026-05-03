05. 03.
vasárnap
Konsztantyinivka ballisztikus rakéta orosz-ukrán háború Oroszország ukrajna

Miközben zajlik az ukrán sikerpropaganda Európában, a kulcsfontosságú Konsztantyinivka városa hamarosan orosz kézre kerül

2026. május 03. 13:42

A kutya ugat, a karaván halad.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy vasárnapra virradó éjjel Oroszország hatalmas drónoffenzívát indított több irányból is ukrán célpontok ellen, és egyetértés van abban, hogy Konsztantyinivka városa hamarosan orosz kézre kerülhet.

Rögzítsük: 

Konsztantyinivka jelenleg az egyik kulcsváros a donbaszi fronton, főleg azért, mert a Kramatorszk–Szlovjanszk védelmi öv kapuja.

Vasárnapra virradó éjszaka

 az orosz hadsereg egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétával és mintegy 268 drónnal támadta Ukrajnát. 

A légvédelem az ellenséges orosz célpontok többségét semlegesítette, azonban több becsapódás is történt – számolt be róla az rbc.ua.

Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének közösségi oldalán megjelent előzetes adatok szerint a légvédelem 249 ellenséges drónt lőtt le, amelyek közül több mint 160 darab Sahíd típusú volt. Egy ballisztikus rakéta és 19 csapásmérő drón becsapódását regisztrálták 15 helyszínen, továbbá egy helyszínen lelőtt drónok roncsai okoztak károkat – írják.

A The Guardian összefoglalója szerint az orosz csapatok hamarosan átvehetik az ellenőrzést az ukrajnai Konsztantyinivka városa felett, 

ami a kelet-ukrajnai Donyeck megyében fekszik. Az orosz erők megpróbálnak hídfőállást létrehozni az erősen védett területen. Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka a Telegramon közölte, hogy a városban szabotázsellenes intézkedéseket hajtanak végre.

A DeepState adatai szerint az orosz csapatok a Konsztantyinivka déli külvárosától körülbelül egy kilométerre fekvő területeket ellenőrzik.

Úgy tűnik, a helyzet annyira akut, hogy az ukrán propagandát folytató nyugati mainstream lapok is kénytelenek leírni a valóságot.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
johannluipigus
2026. május 03. 14:41
Most már lecsaphat a ruszki ököl.
Canadian
2026. május 03. 14:37
Lakossága 2800. Néhány éve még 67 000. Egy átlakos magyar falu lakossága nagyobb, mint Konsztantyinovka.
Jospehe998
2026. május 03. 14:15
Megy a fegyverüzlet ezerrel miközben a sok támogató politikus gazdagszik. A sok hülye emberrel meg elhitették hogy szükséges a háború mert az orosz a nagy ellenség.
Hohokam
2026. május 03. 14:13
Helyes. Utána a többi.
