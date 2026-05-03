Miközben zajlik az ukrán sikerpropaganda Európában, a kulcsfontosságú Konsztantyinivka városa hamarosan orosz kézre kerül

A légvédelem az ellenséges orosz célpontok többségét semlegesítette, azonban több becsapódás is történt – számolt be róla az rbc.ua.

Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének közösségi oldalán megjelent előzetes adatok szerint a légvédelem 249 ellenséges drónt lőtt le, amelyek közül több mint 160 darab Sahíd típusú volt. Egy ballisztikus rakéta és 19 csapásmérő drón becsapódását regisztrálták 15 helyszínen, továbbá egy helyszínen lelőtt drónok roncsai okoztak károkat – írják.

A The Guardian összefoglalója szerint az orosz csapatok hamarosan átvehetik az ellenőrzést az ukrajnai Konsztantyinivka városa felett,

ami a kelet-ukrajnai Donyeck megyében fekszik. Az orosz erők megpróbálnak hídfőállást létrehozni az erősen védett területen. Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka a Telegramon közölte, hogy a városban szabotázsellenes intézkedéseket hajtanak végre.