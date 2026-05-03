05. 03.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt buli országgyűlés karácsony gergely budapest

„Az lenne a legjobb, ha csendben maradna” – kiakadt az internet népe, miután Magyar Péter nekiment Karácsony bulijának

2026. május 03. 11:47

Magyar Péter beszólása után áll a bál a közösségi médiában, miután Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára.

Hatalmas várakozás előzi meg az ellenzék részéről a 2026. május 9-ét, az új Országgyűlés alakuló ülését. Az ünnepi készülődést azonban váratlan feszültség zavarta meg a győztes oldalon: a leendő kormányfő és a főpolgármester nyilvánosan feszült egymásnak egy budapesti koncertidőpont miatt.

A Tisza Párt már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy május 9-én, a kormányfői eskütétel napján monumentális „rendszerváltó ünnepet” tart a Kossuth téren. 

Erre a menetrendre „szervezett rá” Karácsony Gergely, aki szombat reggel tette közzé: ő már az alakuló ülés előtti este, május 8-án egy nagyszabású „rendszerzáró örömkoncertet” hirdet a pesti rakpartra, a Lánchíd lábához. 

A főpolgármester érvelése szerint az új korszakot csak akkor lehet elkezdeni, ha a régit méltóképpen lezárják.

Magyar Péter azonban nem vette jó néven a párhuzamos szervezést. A Telex Facebook-oldalán, egy kommentben üzent a városvezetőnek, kifejtve, hogy véleménye szerint 

„kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda”.

A kijelentés azonnal lángra lobbantotta a kommentszekciót, ahol a támogatók és a kritikusok is kifejtették véleményüket a leendő miniszterelnök stílusáról.

A nép hangja: Így reagáltak a kommentelők

Bár Magyar Péter eddig szinte érinthetetlen volt követői körében, ez a megnyilvánulása láthatóan átlépett egy határt. A kommentszekciót elöntötték a csalódott és kritikus hangok. Sokan a választási kampányban hangoztatott ígéreteit kérték számon a leendő miniszterelnökön, emlékeztetve őt, hogy a hatalom nem jelenthet kizárólagosságot.

Tisztelt Magyar Péter! Türelem! A magyar emberektől Ön ezt kérte. Öntől ugyanezt várjuk – várják el! Inkább higgadtan, mint izomból! Elég volt a 16 év! További szép napot és jó egészséget kívánok Önnek!”

– írta egy hozzászóló.

Többen rámutattak, hogy Budapest külön utat járt be az elmúlt években, és joga van a saját ünnepéhez:

Mert? Budapest, amely a legterheltebb volt Orbánék politikájától, nem ünnepelheti a NER bukását? ”

„Jobb lenne ebből az egészéből nem egy hiúsági kérdést csinálni, hanem inkább örülni annak, hogy ki-ki a maga módján akarja megünnepelni ezt a nagy közös győzelmet” – vélte egy másik kommentelő.

A vita hevében felmerült a kérdés: Magyar Péter stílusa valóban változást hoz? A „rendszerváltó ünnep” körüli feszültség egyeseknél kiverte a biztosítékot, és felsejlettek a múltbeli sérelmek is.

  • „Reméljük ez a kommentelgetés és beszólogatás elmarad majd MP részéről, mert nem egy miniszterelnökhöz méltó.”
  • „Az lenne a legjobb, ha csendben maradna. Lassan teljesen elveszíti a hitelességét. ”
  • „A jellem nem változik, csak átalakul – és gyakran rosszabbá.”

„Akkor ilyen alapon, Magyar se szervezzen bulit, mert az ország is sz*rul áll.”

  • „Korán kezdi a »kisajátítást« és rohadtul fölösleges is.” – írta ironikusan egy hozzászóló.
  • „A sógort miniszternek jelölni nem az?” – véli egy másik.
  • „Felőlem akár az egész hétvége szólhatna arról, hogy különböző programokkal ünneplik meg az emberek a NER végét. Ebben az örömünnepben Budapestnek is jár egy szelet, amely város rengeteget küzdött és próbált ellentartani a rendszer nyomásának. Ettől nem lesz MP beiktatása kevésbé szem előtt, és valószínűleg így is sokkal többen lesznek a tisza rendezvényén, mint Karácsony kezdeményezésén. De azzal érvelni ellene, hogy a 'csődben' lévő főváros szervezi e a dolgot, na ez az igazi udvariatlanság. Hiszen MP is tudja, hogy miért van nehéz anyagi helyzetben a főváros. Jobb lenne ebből az egészből nem egy hiúsági kérdést csinálni, hanem inkább örülni annak, hogy ki-ki a maga módján akarja megünnepelni ezt a nagy közös győzelmet...”
  • „Hogy is van az, hogy nem luxizunk, nem szórjuk a pénzt?”

„Reméljük ez a kommentelgetés és beszólogatás elmarad majd MP részéről, mert nem egy miniszterelnökhöz méltó.”

  • „Egy csodálatos barátság kezdete.”

„Ezt most Péter túlreagálja. Miért ne szervezhetne előtte napra Karácsony rendezvényt? A rendszerváltást ünnepeljük mind a két napon, nem külön-külön valamelyik politikust. Haza akartam menni május 9-én, de ez most elgondolkodtatott...”

A vita rávilágít arra, hogy bár a választók többsége kormányváltást akart, a leendő miniszterelnök stílusával és az ellenzéki szövetségesekhez való hozzáállásával szemben már most komoly elvárásokat támasztanak.

Nyitókép: Kocsis Zoltán és Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
elfújta az ellenszél
2026. május 03. 14:23
Színház a világ, de abból is a legsilányabb ripacskodás jut nekünk. A zsírosnál zsírosabb állásokba üldözött Pszichopeti meg az 520 milliárddal mélyelnyomott Karigeri harsogó érctorokkal zengik a felszabadulás dalát: Indulj az útra és vissza se nézz Múltad a fájó, bús 16 év Rád ragyog végre a fényteli nap Boldogan, vígan takarítsd a várost elöntő kutyaszart.
chief Bromden
2026. május 03. 14:15
A rikkancs igyekszik szívóágon tartani a fővárost.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 03. 14:10
Gecimiafaszvan! Fészbukkon kommunikál a kúrmány a fővárossal! 🤣🤣🤣🤣
fatia-negra
2026. május 03. 13:37
Hamar lesz az ébredés Belpest népénél, csak most már kicsit késő azzal jönni, hogy "én nem ilyen bulibárót akartam" :P
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!