„Az lenne a legjobb, ha csendben maradna” – kiakadt az internet népe, miután Magyar Péter nekiment Karácsony bulijának

Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára, a leendő kormányfő kiakadt
Szép új világ.
Magyar Péter beszólása után áll a bál a közösségi médiában, miután Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára.
Hatalmas várakozás előzi meg az ellenzék részéről a 2026. május 9-ét, az új Országgyűlés alakuló ülését. Az ünnepi készülődést azonban váratlan feszültség zavarta meg a győztes oldalon: a leendő kormányfő és a főpolgármester nyilvánosan feszült egymásnak egy budapesti koncertidőpont miatt.
A Tisza Párt már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy május 9-én, a kormányfői eskütétel napján monumentális „rendszerváltó ünnepet” tart a Kossuth téren.
Erre a menetrendre „szervezett rá” Karácsony Gergely, aki szombat reggel tette közzé: ő már az alakuló ülés előtti este, május 8-án egy nagyszabású „rendszerzáró örömkoncertet” hirdet a pesti rakpartra, a Lánchíd lábához.
A főpolgármester érvelése szerint az új korszakot csak akkor lehet elkezdeni, ha a régit méltóképpen lezárják.
Magyar Péter azonban nem vette jó néven a párhuzamos szervezést. A Telex Facebook-oldalán, egy kommentben üzent a városvezetőnek, kifejtve, hogy véleménye szerint
„kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda”.
A kijelentés azonnal lángra lobbantotta a kommentszekciót, ahol a támogatók és a kritikusok is kifejtették véleményüket a leendő miniszterelnök stílusáról.
Bár Magyar Péter eddig szinte érinthetetlen volt követői körében, ez a megnyilvánulása láthatóan átlépett egy határt. A kommentszekciót elöntötték a csalódott és kritikus hangok. Sokan a választási kampányban hangoztatott ígéreteit kérték számon a leendő miniszterelnökön, emlékeztetve őt, hogy a hatalom nem jelenthet kizárólagosságot.
Tisztelt Magyar Péter! Türelem! A magyar emberektől Ön ezt kérte. Öntől ugyanezt várjuk – várják el! Inkább higgadtan, mint izomból! Elég volt a 16 év! További szép napot és jó egészséget kívánok Önnek!”
– írta egy hozzászóló.
Többen rámutattak, hogy Budapest külön utat járt be az elmúlt években, és joga van a saját ünnepéhez:
Mert? Budapest, amely a legterheltebb volt Orbánék politikájától, nem ünnepelheti a NER bukását? ”
„Jobb lenne ebből az egészéből nem egy hiúsági kérdést csinálni, hanem inkább örülni annak, hogy ki-ki a maga módján akarja megünnepelni ezt a nagy közös győzelmet” – vélte egy másik kommentelő.
A vita hevében felmerült a kérdés: Magyar Péter stílusa valóban változást hoz? A „rendszerváltó ünnep” körüli feszültség egyeseknél kiverte a biztosítékot, és felsejlettek a múltbeli sérelmek is.
„Akkor ilyen alapon, Magyar se szervezzen bulit, mert az ország is sz*rul áll.”
„Reméljük ez a kommentelgetés és beszólogatás elmarad majd MP részéről, mert nem egy miniszterelnökhöz méltó.”
„Ezt most Péter túlreagálja. Miért ne szervezhetne előtte napra Karácsony rendezvényt? A rendszerváltást ünnepeljük mind a két napon, nem külön-külön valamelyik politikust. Haza akartam menni május 9-én, de ez most elgondolkodtatott...”
A vita rávilágít arra, hogy bár a választók többsége kormányváltást akart, a leendő miniszterelnök stílusával és az ellenzéki szövetségesekhez való hozzáállásával szemben már most komoly elvárásokat támasztanak.
Nyitókép: Kocsis Zoltán és Hegedüs Róbert / MTI