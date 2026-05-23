Kármán András Görögország példáját követné

Kármán András pénzügyminiszter tárgyalást folytatott a ciprusi ECOFIN-csúcson Kyriakos Pierrakakisszal, az Eurogroup elnökével. „Nem magától értetődő, hogy az Eurogroup elnöke informális találkozóra invitál egy nem eurót használó ország pénzügyminiszterét” – írta Kármán András a Facebook-oldalán. A megbeszélés a ciprusi ECOFIN-csúcs keretein belül, de attól függetlenül zajlott.

A miniszer közlése szerint az Eurogroup legmagasabb rangú tisztségviselője egyértelműen megerősítette, hogy Magyarországnak helye van a testület inkluzív formátumának egyeztetésein, ahol a magyar kormányra hasznos résztvevőként számítanak.