kármán andrás eurogroup görögország

Kármán András Görögország példáját követné

2026. május 23. 18:34

Az Eurogroup elnökével tárgyalt a pénzügyminiszter.

Kármán András pénzügyminiszter tárgyalást folytatott a ciprusi ECOFIN-csúcson Kyriakos Pierrakakisszal, az Eurogroup elnökével. „Nem magától értetődő, hogy az Eurogroup elnöke informális találkozóra invitál egy nem eurót használó ország pénzügyminiszterét” – írta Kármán András a Facebook-oldalán. A megbeszélés a ciprusi ECOFIN-csúcs keretein belül, de attól függetlenül zajlott.

A miniszer közlése szerint az Eurogroup legmagasabb rangú tisztségviselője egyértelműen megerősítette, hogy Magyarországnak helye van a testület inkluzív formátumának egyeztetésein, ahol a magyar kormányra hasznos résztvevőként számítanak.

Pierrakakis nem csupán az Eurogroup elnöke, hanem Görögország pénzügyminisztere is.

Kármán szerint Görögország jelenleg Európa egyik „bezzegállama” a költségvetési fegyelem és az államadósság csökkentése tekintetében.

Kármán András szerint Magyarország számára is ez a fő irány: „Jelenleg Magyarországnak is a hiteles és kiszámítható költségvetési politika az elsődleges célja. A 3 százalék alatti költségvetési hiány, a csökkenő államadósság, a tartósan alacsony infláció és kamatterhek, valamint a stabil árfolyam pedig megnyitják majd az utat az euró bevezetése előtt is.” Júniusban Budapesten folytatódik a párbeszéd 

Kármán András arról is beszámolt, hogy az Eurogroup elnöke elfogadta a meghívását, így június 25-26-án Magyarországon folytatódnak az egyeztetések, amelyeken részt vesz Magyar Péter miniszterelnök is. 

Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. május 23. 20:01
A görögök államadóssága 139% a GDP - hez viszonyítva. A miénk 77%. . Tényleg van hova fejlődni, hatalmas a mozgástér, míg utolérjük a görögöket!
nemecsekerno-007-01
2026. május 23. 20:00
nuevas-reglas 2026. május 23. 19:54 ,,Ez kituno hir, a Tisza annyira nagyszeruen...,, ,,Értjük mi az iróniát, csak nem szeretjük.,, – Prónay Pál Tudásközpont
nyugalom
2026. május 23. 19:59
Jönnek a hitelek?
Obsitos Technikus
2026. május 23. 19:59
Praktikus ötlet.... :-((((
