Kármán András Görögország példáját követné

Kármán szerint Görögország jelenleg Európa egyik „bezzegállama” a költségvetési fegyelem és az államadósság csökkentése tekintetében.
Kármán András szerint Magyarország számára is ez a fő irány: „Jelenleg Magyarországnak is a hiteles és kiszámítható költségvetési politika az elsődleges célja. A 3 százalék alatti költségvetési hiány, a csökkenő államadósság, a tartósan alacsony infláció és kamatterhek, valamint a stabil árfolyam pedig megnyitják majd az utat az euró bevezetése előtt is.” Júniusban Budapesten folytatódik a párbeszéd
Kármán András arról is beszámolt, hogy az Eurogroup elnöke elfogadta a meghívását, így június 25-26-án Magyarországon folytatódnak az egyeztetések, amelyeken részt vesz Magyar Péter miniszterelnök is.