3. Abban, amit Kármán elmondott, visszaköszönnek az egyetemi éveim a Bécsi Egyetem nemzetközi fejlesztéspolitika tanszékén. Itt most ki nem fejtendő okokból nagyon sok EBRD- és IMF-jelentést kellett elolvasnom rakoncátlan olajállamokról, akik nevezett intézmények ajánlásai ellenére az Istenért sem akarták bevezetni azt a középtávú költségvetési keretet, amit Kármán most Magyarországon tervez. Ugyanis ez a kormányzás és a hatalompolitika harcának non plus ultrája: a középtávú költségvetési keret évekre előre korlátozza a kormány pénzügyi mozgásterét, nem engedi a választási költségvetést, a kiköltekezést politikai szükségletek alapján. Jó dolog (a cseh gazdasági fejlődés egyik titka), de kétlem, hogy Magyar Péter éles helyzetben el tudná viselni az ilyesmit. Eddig egyetlen magyar kormányfő sem tudta.

4. Kármán András is tett határozott politikai állításokat, amik innentől számonkérhetők rajta: a kata visszavezetését (remélem, ésszel, hogy tényleg csak az adminisztrációt egyszerűsítse, amit én is nagyon szerettem, ne pedig az szja elcsalását és a nyereségek adózatlan kipumpálását tegye újra lehetővé), illetve azt, hogy a családi adókedvezményt, az anyák szja-mentességét, a családpolitika otthonteremtési elemeit megtartja. Legyen így. Ehhez fogom mérni, mert ezek a most tiszássá vált magyar középosztály jólétének és vagyonosodásának alapjai.

5. Euró. Ne kövezzenek meg, tudják, hogy én a háború kitörése után a forint által okozott gigantikus gazdasági károk miatt európárti lettem, ezt elmondtam korábban is világosan. Egyszerűen nem éri meg évekig a magyar gazdaság számára szükséges szint dupláján tartani az alapkamatot, ezzel ellehetetlenítve a piaci hitelezést, gátolva a növekedést és százmilliárdokat elégetve az államháztartásból kedvezményes hitelekre. Ez mind csak azért van, mert ez kell a forint stabilitáának megtartásához, nem beszélve arról, hogy a devizánkat láthatóan minden energiaválság felborítja. Rossz deal. Ezért én a Tisza euróbevezetésre vonatkozó terveit támogatom – ugyanakkor Kármán ezt úgy ígérte meg, hogy az az euróellenesek számára se legyen elfogadhatatlan: 2030-ig az euróbevezetés feltételeit akarja teljesíteni, közben széles szakmai és társadalmi konzultációt lefolytatva az euróról. Szerintem ez így korrekt, európártiaknak és euróelleneseknek egyaránt.”