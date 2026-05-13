Miniszterjelölti meghallgatások, vol. 5: Kármán András pénzügyminiszter

2026. május 13. 12:10

Kármán András is tett határozott politikai állításokat, amik innentől számonkérhetők rajta.

Kohán Mátyás
„Miniszterjelölti meghallgatások, vol. 5: Kármán András pénzügyminiszter.

1. Sokak számára meglepő lehet, de azt hiszem, róla én a kampányban még többet is beszéltem, mint az új miniszterelnökről. 2025 novemberében ugyanis volt szíves bejelenteni, hogy kivezeti az autóipar adókedvezményeit, ami számomra győriként, a több ezer győri Audianer-család egyikének tagjaként vörös posztó. Lehet és kell is beszélni a nagy autóipari cégek megfelelő mértékű részvételéről a közteherviselésben, de semmiképpen nem akkor, amikor – egyébként a Tisza Párt európai pártcsaládja által is vitt, öngyilkos uniós autóipari politika miatt – az egész német autóipar térden áll, azon belül is különösen a Volkswagen-konszern, és minden magyarországi telephely versenyben van a megmaradásért, elektromosautó-ipari befektetésekért, a munkahelyek megtartásáért. Ilyenkor Standortpolitik van, telephelymegőrző politika, nem pedig filozofálgatás arról, hogy hogyan rúgjunk bele a legnagyobb munkáltatóinkba, Győr, Kecskemét felvirágoztatóiba, akik épp a földön fekszenek. Számomra Kármán András megítélésében továbbra is ez az elsődleges szempont: ne ártson Győrnek és a győri Audinak! Remélem, hogy a kampányban a Tisza mellé állt polgármesterünk, meg Diószegi Judit és Néher András képviselőink sem fognak laposkúszásban közlekedni, ha a világos és egyértelmű győri érdeket épp meg kell védeni az új kormánytól. A kampányban ezt az egész témát elegánsan kikerülték, kormányról ez nem fog menni.

2. Ugyanakkor: akárcsak Orbán Anita és Kapitány István, úgy Kármán András is tisztességgel és méltányosan bánt a Költségvetési Bizottság ellenzéki tagjaival, akik ezt konstruktív ellenzékiséggel viszonozták. Akárcsak a Gazdasági és Energetikai Bizottság fideszes tagjaira, úgy Panyi Miklósra és Bencsik Jánosra is igen büszke vagyok.

3. Abban, amit Kármán elmondott, visszaköszönnek az egyetemi éveim a Bécsi Egyetem nemzetközi fejlesztéspolitika tanszékén. Itt most ki nem fejtendő okokból nagyon sok EBRD- és IMF-jelentést kellett elolvasnom rakoncátlan olajállamokról, akik nevezett intézmények ajánlásai ellenére az Istenért sem akarták bevezetni azt a középtávú költségvetési keretet, amit Kármán most Magyarországon tervez. Ugyanis ez a kormányzás és a hatalompolitika harcának non plus ultrája: a középtávú költségvetési keret évekre előre korlátozza a kormány pénzügyi mozgásterét, nem engedi a választási költségvetést, a kiköltekezést politikai szükségletek alapján. Jó dolog (a cseh gazdasági fejlődés egyik titka), de kétlem, hogy Magyar Péter éles helyzetben el tudná viselni az ilyesmit. Eddig egyetlen magyar kormányfő sem tudta.

4. Kármán András is tett határozott politikai állításokat, amik innentől számonkérhetők rajta: a kata visszavezetését (remélem, ésszel, hogy tényleg csak az adminisztrációt egyszerűsítse, amit én is nagyon szerettem, ne pedig az szja elcsalását és a nyereségek adózatlan kipumpálását tegye újra lehetővé), illetve azt, hogy a családi adókedvezményt, az anyák szja-mentességét, a családpolitika otthonteremtési elemeit megtartja. Legyen így. Ehhez fogom mérni, mert ezek a most tiszássá vált magyar középosztály jólétének és vagyonosodásának alapjai.

5. Euró. Ne kövezzenek meg, tudják, hogy én a háború kitörése után a forint által okozott gigantikus gazdasági károk miatt európárti lettem, ezt elmondtam korábban is világosan. Egyszerűen nem éri meg évekig a magyar gazdaság számára szükséges szint dupláján tartani az alapkamatot, ezzel ellehetetlenítve a piaci hitelezést, gátolva a növekedést és százmilliárdokat elégetve az államháztartásból kedvezményes hitelekre. Ez mind csak azért van, mert ez kell a forint stabilitáának megtartásához, nem beszélve arról, hogy a devizánkat láthatóan minden energiaválság felborítja. Rossz deal. Ezért én a Tisza euróbevezetésre vonatkozó terveit támogatom – ugyanakkor Kármán ezt úgy ígérte meg, hogy az az euróellenesek számára se legyen elfogadhatatlan: 2030-ig az euróbevezetés feltételeit akarja teljesíteni, közben széles szakmai és társadalmi konzultációt lefolytatva az euróról. Szerintem ez így korrekt, európártiaknak és euróelleneseknek egyaránt.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
2026. május 13. 13:04
Ok, ebben egyet is értünk, én is érdeklődve figyelem mire is mennek a bütyök háta mögött, többségük azért a fidesz-akolból érkezett, lehet , nekik hamarabb elegük lett a luxizásból. Mivel eddig még nem csináltak semmit , nagy kárt nem okoztak..felőlem oda költöznek ahová akarnak, nálunk a kisszoba egyelőre még foglalt....
ThunderDan
2026. május 13. 13:03
Kohán túlságosan jóhiszemű. Vagy annak akar látszani.
szandi-mandi-2
•••
2026. május 13. 12:57 Szerkesztve
Szerintem félreérti a szerző a megtartjuk fogalmát. Továbbra is lesz sok kedvezmény, csak igazságosabb, megváltoztatott formában. Lesz rezsicsökkentés, 13. havi nyugdíj, család támogatás, lakáshitel, ugyanezen néven, csak megváltoztatva. Rászorultsági alapon, deviza alapú hitel, stb. Vagyonadó, örökösödési illeték, kamatadó. A közmunka rövid ideig, utána Segélyke. Összeszerelő üzem helyett tudásalapú gazdaság a Nyírségben. Dezsavü.
antoniosalazar
2026. május 13. 12:53
ben2kisaladar 2026. május 13. 12:38 Felfogtad, hogy a nép nem a sajtóról döntött, hanem a kormányzásról? A nép arról is döntött( mert volt rá ígéret) hogy az MCC től visszaveszi az állam azt amit ingyen átadott az MCCnek. Na és ki a tulajdonosa a mandinernek? Kohány munkáltatójának?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!