Visszatért Navracsics Tibor, üzent a vidékfejlesztési miniszternek

Másfél hónapos hallgatás után visszatért a Facebookra Navracsics Tibor, az Orbán-kormány korábbi közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A politikus néhány nappal az áprilisi választás után törölte közösségi oldalát, kedden azonban újra aktiválta azt, és rögtön egy aktuális politikai vitára reagált. Bejegyzésében Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszternek üzent a településvezetők szerepével kapcsolatban – írja a HVG.

A vita előzménye, hogy Lőrincz Viktória a Népszavának adott interjújában az önkormányzati rendszer jövőjéről beszélt. Arra a kérdésre, hogy szükség van-e több mint háromezer önkormányzatra Magyarországon, úgy fogalmazott: „Ez most semmilyen szinten nem merült fel, de hosszú távon akár érdekes vizsgálat lehetne majd, mekkora népességtől érdemes ezt a rendszert fenntartani.” A miniszter hozzátette, hogy szerinte előbb tisztázni kellene az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok közötti különbséget, mert