navracsics tibor lőrincz viktória facebook önkormányzat polgármester

Visszatért Navracsics Tibor, üzent a vidékfejlesztési miniszternek

2026. június 02. 15:12

A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter helyreigazította Lőrincz Viktóriát.

2026. június 02. 15:12
Másfél hónapos hallgatás után visszatért a Facebookra Navracsics Tibor, az Orbán-kormány korábbi közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A politikus néhány nappal az áprilisi választás után törölte közösségi oldalát, kedden azonban újra aktiválta azt, és rögtön egy aktuális politikai vitára reagált. Bejegyzésében Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszternek üzent a településvezetők szerepével kapcsolatban – írja a HVG

A vita előzménye, hogy Lőrincz Viktória a Népszavának adott interjújában az önkormányzati rendszer jövőjéről beszélt. Arra a kérdésre, hogy szükség van-e több mint háromezer önkormányzatra Magyarországon, úgy fogalmazott: „Ez most semmilyen szinten nem merült fel, de hosszú távon akár érdekes vizsgálat lehetne majd, mekkora népességtől érdemes ezt a rendszert fenntartani.” A miniszter hozzátette, hogy szerinte előbb tisztázni kellene az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok közötti különbséget, mert 

a nagy többségnek fogalma sincs róla, hogy a település napi működése az utóbbitól függ”.

Az interjúban szóba került a polgármesterek munkája is. Arra a felvetésre, hogy a településvezetők gyakran napi 24 órában dolgoznak a helyi közösségekért, Lőrincz Viktória azt válaszolta: „Olyan nincs! Viszont van jól és rosszul dolgozó, ezt testközelből megtapasztaltam magam is testületi tagként.” Hozzátette, hogy a kormány partnerként tekint az önkormányzatokra, ugyanakkor hangsúlyozta: „Arra viszont borítékolhatóan nem lesz pénz, hogy újratérkövezzék a főtereket, vagy vegyenek egy hatodik falubuszt valamelyik kamu civil szervezetnek”.

Navracsics Tibor éppen erre a kijelentésre reagált visszatérő Facebook-bejegyzésében. A volt miniszter azt írta: „Azt mondja Lőrincz Viktória miniszter asszony a mai Népszavának adott interjújában, hogy nincs olyan polgármester, aki 0-24 órában polgármester. Helyre kell igazítanom: csak olyan polgármester van, aki 0-24 órában polgármester. A polgármesternek nincsen pihenőideje, mindig a települése rendelkezésére áll. Ilyen szemlélettel mindenesetre nehéz lesz jó kapcsolatokat kialakítani az önkormányzatokkal!”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. június 02. 17:18
radler 2026. június 02. 15:57 "De most végre eltakarítottuk az összes kommunistát, egykori MSZMP tagokat, KISZ titkárokat, III/III-asokat." Mi van a munkásőr apáddal, őt is eltemetted már?
bagoly-29
2026. június 02. 16:52
Nyilván, hogy akár az oláhoknál, itt is a települések összevonása a cél! De az utóbbi 80 év a bízonyiték rá, hogy minél nagyobb mértékű volt a települések igazgatásának az összevonása spórolási célból, annál kevésbé volt hatékony az elszemélytelenedés következtében!
falcatus-2
2026. június 02. 16:30
radler 2026. június 02. 15:57 36 évet vesztettünk, de a jövő már a miénk. "Szóval takarodó van picinyeim, ez már a mi országunk!" ki az a "mi"?
redl1986
2026. június 02. 16:15
visszatért-, már azt hittem, hogy ez a jelentéktelen, hiteltelen figura a valóságban tért vissza, tovább amortizálva az egyébként is nehéz helyzetben lévő fideszt. Szerencsére, csak a fb-re.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!