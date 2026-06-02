Visszatért Navracsics Tibor, üzent a vidékfejlesztési miniszternek

Az interjúban szóba került a polgármesterek munkája is. Arra a felvetésre, hogy a településvezetők gyakran napi 24 órában dolgoznak a helyi közösségekért, Lőrincz Viktória azt válaszolta: „Olyan nincs! Viszont van jól és rosszul dolgozó, ezt testközelből megtapasztaltam magam is testületi tagként.” Hozzátette, hogy a kormány partnerként tekint az önkormányzatokra, ugyanakkor hangsúlyozta: „Arra viszont borítékolhatóan nem lesz pénz, hogy újratérkövezzék a főtereket, vagy vegyenek egy hatodik falubuszt valamelyik kamu civil szervezetnek”.
Navracsics Tibor éppen erre a kijelentésre reagált visszatérő Facebook-bejegyzésében. A volt miniszter azt írta: „Azt mondja Lőrincz Viktória miniszter asszony a mai Népszavának adott interjújában, hogy nincs olyan polgármester, aki 0-24 órában polgármester. Helyre kell igazítanom: csak olyan polgármester van, aki 0-24 órában polgármester. A polgármesternek nincsen pihenőideje, mindig a települése rendelkezésére áll. Ilyen szemlélettel mindenesetre nehéz lesz jó kapcsolatokat kialakítani az önkormányzatokkal!”