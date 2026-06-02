Magyar Péter és Friedrich Merz Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett Berlinben – mutatjuk, miről volt szó!

Magyar Péter a nyugati elit roncsderbijében találta meg politikai szövetségeseit
Kétnapos európai körútra indult a Tisza Párt vezetője.
Új alapokra helyezné a magyar–német kapcsolatokat az új magyar kormány. Magyar Péter berlini sajtótájékoztatóján Friedrich Merz német kancellárral közösen beszélt az európai együttműködésről, az ukrán csatlakozási folyamatról, a gazdasági kapcsolatokról, valamint a visegrádi együttműködés jövőjéről.
Magyar Péter kedden Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd közös sajtótájékoztatón értékelték az egyeztetést. A német kormányfő hangsúlyozta, hogy az új magyar miniszterelnök első berlini látogatása túlmutat egy szokásos udvariassági találkozón. Merz emlékeztetett arra, hogy a beiktatás utáni első hivatalos utak mindig szimbolikus jelentőséggel bírnak, ugyanakkor szerinte a mostani látogatás ennél is többet jelent.
Szeretnék még egyszer gratulálni Magyar Péternek elsöprő választási győzelméhez Magyarországon. Ez egy nagyon jelentős fordulópont Magyarország történelmében a hidegháború vége után
– fogalmazott. A német kancellár szerint a magyar választás nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában visszhangot váltott ki.
Nagyon sok magyar ember számára Magyar Péter a reménysugár hordozója ebben a korszakban
– mondta. Merz arról is beszélt, hogy Németország támogatni kívánja Magyarország gazdasági fejlődését és az európai együttműködés megerősítését. Hangsúlyozta, hogy Berlin partnerként tekint az új magyar kormányra, és kész együttműködni a versenyképesség, a biztonságpolitika és az európai gazdaság megerősítése érdekében.
A magyar miniszterelnök beszédében a magyar–német kapcsolatok történelmi gyökereire helyezte a hangsúlyt. Felidézte az 1989-es határnyitást és a Páneurópai Pikniket, amelyek szerinte a mai napig meghatározó helyet foglalnak el a két nemzet emlékezetében.
Örömmel tapasztaltam, hogy még mindig a németek szívében él 1989 és Magyarország szerepe a vasfüggöny lebontásában, a határok megnyitásában
– mondta. Magyar Péter szerint a két ország kapcsolata nem csupán politikai és gazdasági, hanem történelmi és érzelmi alapokon is nyugszik. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a választási győzelem példátlan felhatalmazást jelent, ugyanakkor jelentős felelősséggel is jár.
1990 óta soha nem volt ekkora részvétel a magyar választásokon, soha egyetlen kormány sem kapott ekkora felhatalmazást, mint most a mi kormányunk
– fogalmazott. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben számos európai vezetővel egyeztetett, és azt tapasztalta, hogy az uniós tagállamok többsége pozitívan tekint az új magyar kormánnyal való együttműködésre.
A sajtótájékoztatón kiemelt téma volt Ukrajna európai integrációja és a kárpátaljai magyar közösség helyzete. Merz kijelentette, hogy támogatja Ukrajna európai közeledését, és hangsúlyozta, hogy a magyar kisebbség kérdésének rendezése nem állhat az európai támogatás útjába. Magyar Péter ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a magyar kormány számára a kárpátaljai magyarok nyelvi, kulturális és oktatási jogainak biztosítása alapvető követelmény.
Nem kérnek többet az Ukrajnában élő magyarok több mint százezren, mint alapvető jogokat
– mondta. A miniszterelnök szerint a tárgyalások biztatóan haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak technikai szinten. Ennek nyomán kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.
Nagyon optimista vagyok, hogy sikerül ezt a több mint tíz éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával, és készek vagyunk egy új fejezetet nyitni az ukrán–magyar kapcsolatokban
– fogalmazott. Ugyanakkor világossá tette, hogy a katonai támogatás kérdésében nem változik a magyar álláspont.
Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem.
A felek részletesen tárgyaltak a gazdasági együttműködésről is. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, a kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig eléri a 67 milliárd eurót.
A miniszterelnök szerint a német vállalatok részéről jelentős érdeklődés mutatkozik új beruházások iránt, különösen az autóipar, a kutatás-fejlesztés és a védelmi ipar területén.
Egy újságírói kérdésre válaszolva ugyanakkor arról beszélt, hogy a beruházások egyik legnagyobb akadálya az elmúlt évek korrupciós gyakorlata volt.
Az eddigiekben a bővítések legfőbb akadálya az a korrupció volt. Az az óriási mértékű korrupció, ami átszőtte a magyar gazdaságot, a magyar politikai életet
– jelentette ki. Elmondása szerint a kormány egyik legfontosabb célja a korrupció elleni fellépés, az Integritás Hatóság megerősítése és a befektetői környezet javítása.
Magyar Péter a visegrádi együttműködés jövőjéről is beszélt. Elmondta, hogy június 23-án Budapesten találkozik Donald Tusk lengyel, Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A kormányfő szerint a visegrádi együttműködésnek ismét fontos szerepet kell betöltenie Közép-Európában, és hosszabb távon érdemes lehet annak bővítéséről is gondolkodni. Ennek kapcsán felvetette Ausztria, Németország, Horvátország, Szlovénia és Románia szorosabb bevonásának lehetőségét is.
Építsünk egy erős Közép-Európát közösen
– fogalmazott. A sajtótájékoztató végén Magyar Péter meghívta Friedrich Merzet Budapestre, valamint az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójának októberi megemlékezéseire. A német kancellár pedig megerősítette, hogy két héten belül újra találkoznak Brüsszelben, az Európai Tanács ülésén, ahol folytatják a most megkezdett egyeztetéseket.
A sajtótájékoztató egyik legélesebb szóváltását a Deutsche Welle kérdése váltotta ki, amely Sulyok Tamás köztársasági elnök egy német lapnak adott interjújára vonatkozott. Magyar Péter kemény szavakkal illette az államfőt, akit „Orbán Viktor bábjának” nevezett. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy a választók egyértelmű felhatalmazást adtak a politikai rendszer átalakítására, ezért az új kormány végrehajtja azokat a változtatásokat, amelyeket a kampány során megígért.
Az egyik legfontosabb választási ígéretünk volt, hogyha megkapjuk a kétharmados felhatalmazást, az alkotmányozó többséget, akkor ezeket a bábokat, akik cserbenhagyták, elárulták a hazájukat és a magyar demokráciát és jogállamot eltávolítjuk, így is fogunk tenni
– jelentette ki. A sajtótájékoztatón szóba került az AfD németországi erősödése is. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem kíván tanácsokat adni Friedrich Merznek német belpolitikai kérdésekben, ugyanakkor saját politikai sikerük okairól részletesen beszélt. Elmondása szerint mozgalmuk több mint két év alatt, közvetlen kapcsolatépítéssel, több száz település felkeresésével és folyamatos országjárással jutott el a választási győzelemig.
A politikának az emberről kell szólnia
– fogalmazott.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP