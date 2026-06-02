Magyar Péter és Friedrich Merz Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett Berlinben – mutatjuk, miről volt szó!

V4-csúcsot tartanak Budapesten

Magyar Péter a visegrádi együttműködés jövőjéről is beszélt. Elmondta, hogy június 23-án Budapesten találkozik Donald Tusk lengyel, Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A kormányfő szerint a visegrádi együttműködésnek ismét fontos szerepet kell betöltenie Közép-Európában, és hosszabb távon érdemes lehet annak bővítéséről is gondolkodni. Ennek kapcsán felvetette Ausztria, Németország, Horvátország, Szlovénia és Románia szorosabb bevonásának lehetőségét is.

Építsünk egy erős Közép-Európát közösen

– fogalmazott. A sajtótájékoztató végén Magyar Péter meghívta Friedrich Merzet Budapestre, valamint az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójának októberi megemlékezéseire. A német kancellár pedig megerősítette, hogy két héten belül újra találkoznak Brüsszelben, az Európai Tanács ülésén, ahol folytatják a most megkezdett egyeztetéseket.

Sulyok Tamást és az előző rendszert is élesen bírálta

A sajtótájékoztató egyik legélesebb szóváltását a Deutsche Welle kérdése váltotta ki, amely Sulyok Tamás köztársasági elnök egy német lapnak adott interjújára vonatkozott. Magyar Péter kemény szavakkal illette az államfőt, akit „Orbán Viktor bábjának” nevezett. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy a választók egyértelmű felhatalmazást adtak a politikai rendszer átalakítására, ezért az új kormány végrehajtja azokat a változtatásokat, amelyeket a kampány során megígért.

Az egyik legfontosabb választási ígéretünk volt, hogyha megkapjuk a kétharmados felhatalmazást, az alkotmányozó többséget, akkor ezeket a bábokat, akik cserbenhagyták, elárulták a hazájukat és a magyar demokráciát és jogállamot eltávolítjuk, így is fogunk tenni

– jelentette ki. A sajtótájékoztatón szóba került az AfD németországi erősödése is. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem kíván tanácsokat adni Friedrich Merznek német belpolitikai kérdésekben, ugyanakkor saját politikai sikerük okairól részletesen beszélt. Elmondása szerint mozgalmuk több mint két év alatt, közvetlen kapcsolatépítéssel, több száz település felkeresésével és folyamatos országjárással jutott el a választási győzelemig.

A politikának az emberről kell szólnia

– fogalmazott.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP