Magyar Péter a nyugati elit roncsderbijében találta meg politikai szövetségeseit

Berlin után Magyar Péter Párizsba utazik, ahol Emmanuel Macronnal találkozik. A francia elnök valamivel kedvezőbb helyzetben van, mint német kollégája, de aligha beszélhet sikertörténetről. A francia elnök támogatottságáról szóló elemzések szerint Macron jelenleg 75 százalékos elutasítottsággal rendelkezik. A közelgő elnökválasztás előtt több tucat politikus készül a megméretésre, miközben a centrista erők megosztottak, a jobboldal pedig egyre erősebb pozíciókat épít.

A politikai elemzők szerint a választók jelentős része mély változásokat szeretne Franciaországban, és egyre erősebb az elégedetlenség a hagyományos politikai elittel szemben. Macron táborának helyzetét az is nehezíti, hogy több korábbi szövetségese is saját politikai ambícióit építi.

Így Magyar Péter két nap alatt olyan vezetőkkel találkozik, akik ugyan továbbra is meghatározó szereplői az európai politikának, saját hazájukban azonban rendkívül magas elutasítottsággal néznek szembe. A Tisza Párt elnöke tehát olyan szövetségeseket keres fel, akiknek népszerűsége otthon messze nem igazolja a nemzetközi ambícióikat.