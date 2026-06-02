Magyar Péter a nyugati elit roncsderbijében találta meg politikai szövetségeseit

Magyar Péter: Irány Berlin és Párizs!
Az új miniszterelnök Friedrich Merz-cel és Emmanuel Macronnal találkozik.
Miközben Európa vezető hatalmai súlyos belpolitikai elégedetlenséggel küzdenek, a magyar miniszterelnök éppen hozzájuk igyekszik. Magyar Péter Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal, akiket saját hazájukban elsöprő többség utasít el.
Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy Berlinbe és Párizsba utazik. Mint írta:
Ma Friedrich Merz német kancellárral, holnap Emmanuel Macron francia elnökkel folytatok kétoldalú tárgyalásokat. Csütörtökön az ír kormányfőt fogadom.”
A Tisza Párt elnöke Berlinben az egyik leggyengébb helyzetben lévő európai vezetővel találkozik. Friedrich Merz egy évvel ezelőtt azzal az ígérettel vette át Németország vezetését, hogy új lendületet ad a gazdaságnak és helyreállítja az ország politikai stabilitását. Az eredmények azonban egyelőre elmaradtak.
A német sajtóban már olyan címek jelentek meg, amelyek Merz jövőjét firtatják, miközben egy Forsa-felmérés szerint mindössze a válaszadók 15 százaléka elégedett a munkájával. Ez azt jelenti, hogy a németek több mint négyötöde nem támogatja a kancellárt.
A kormánykoalíciót folyamatos belső konfliktusok terhelik, a gazdaság továbbra is gyenge teljesítményt nyújt, és egyre többen kérdőjelezik meg, hogy Merz egyáltalán kitölti-e a mandátumát.
A kancellár helyzetét tovább nehezítik saját vitatott kijelentései és a koalíciós partnerekkel kialakult feszültségek. A német ipar képviselői is egyre türelmetlenebbek, mert szerintük nem látszik átfogó terv a gazdasági növekedés helyreállítására. Miközben a kormány népszerűsége csökken, az Alternatíva Németországnak (AfD) egyre erősödik a közvélemény-kutatásokban. A német politikai életben így egyre többen beszélnek arról, hogy Merz helyzete korántsem stabil.
A Tisza Párt elnöke mindenesetre éppen egy olyan politikussal folytat megbeszélést, akinek saját országában történelmi mélységekbe süllyedt a támogatottsága.
Berlin után Magyar Péter Párizsba utazik, ahol Emmanuel Macronnal találkozik. A francia elnök valamivel kedvezőbb helyzetben van, mint német kollégája, de aligha beszélhet sikertörténetről. A francia elnök támogatottságáról szóló elemzések szerint Macron jelenleg 75 százalékos elutasítottsággal rendelkezik. A közelgő elnökválasztás előtt több tucat politikus készül a megméretésre, miközben a centrista erők megosztottak, a jobboldal pedig egyre erősebb pozíciókat épít.
A politikai elemzők szerint a választók jelentős része mély változásokat szeretne Franciaországban, és egyre erősebb az elégedetlenség a hagyományos politikai elittel szemben. Macron táborának helyzetét az is nehezíti, hogy több korábbi szövetségese is saját politikai ambícióit építi.
Így Magyar Péter két nap alatt olyan vezetőkkel találkozik, akik ugyan továbbra is meghatározó szereplői az európai politikának, saját hazájukban azonban rendkívül magas elutasítottsággal néznek szembe. A Tisza Párt elnöke tehát olyan szövetségeseket keres fel, akiknek népszerűsége otthon messze nem igazolja a nemzetközi ambícióikat.
