„Ne firtassuk, hogy ki a jobb magyar” – Hóman Bálintra emlékezünk

Hóman Németországot tartotta elfogadhatóbbnak.

Hiába volt pragmatikus németbarát, a történész-politikus egyedüli államférfiként tiltakozott Magyarország német megszállása ellen 1944-ben.

Hómant a Magyar Tudományos Akadémia 1945 júliusában kizárta tagjai közül.

Hóman úgy volt antiszemita, hogy a magánéletében segítette a zsidókat

Manapság a történészek nemhogy közelednének ahhoz az alapkövetelményhez, hogy a történelmi eseményeket a kor viszonyai, ne a mai elvárások szerint ítéljék meg – inkább távolodnak tőle. Korunkban egyre ideologikusabb történelemtudomány van születőben.

Az aktuálpolitikai közelítés a Horthy-korszakhoz, vagy a közelmúlthoz egészen döbbenetes

– a hétköznapok és a szaktudomány részéről egyaránt.

Az utóbbi időben Hóman Bálint munkásságának ismertetésekor nem a tényeknek, hanem az alap nélküli, „szigorú és megrovó minősítéseknek”, illetve másik oldalról a Hómant „makulátlan személyiségként való beállításnak” vagyunk tanúi – foglalja össze a dilemmát Ujváry Gábor történész.

Hozzáteszi: visszatérően halljuk, hogy Hóman szövegezte és terjesztette az országgyűlés elé az 1938-as első zsidótörvényt. Ez nem igaz. A törvény megfogalmazásához, benyújtásához semmi köze sem volt, meg sem szólalt az erről folytatott vitában.

Sokan Hitlerhez és a tömeggyilkosokhoz hasonlítják, miközben a nemzetiszocialista eszméket és a fajelméletet is rendszeresen bírálta.

Hóman németbarátságát is a kor viszonyai között kell értelmezni: a kényszerű együttműködést azért hirdette, mert belpolitikai önállóságot remélt és minél teljesebb területi revíziót – ezt akkoriban nem nagyon bírálta józan hang. A megszállás ellen már tiltakozott,

1944-ben pedig számos üldözött zsidó tudóst és művészt mentett meg a haláltól

személyes közbenjárással.

Lukács György barátja, majd ellensége – Hóman, az antiszemita

Tény, hogy Hóman Bálint antiszemita volt, de több történész is hangsúlyozza, hogy

nem a szó holokauszt utáni értelmében, hanem a koncentrációs táborok előtt – és a Tanácsköztársaság után. Ez a kulcs.

Hóman az antiszemitizmust elítélő családban nőtt fel, és kezdetben inkább filoszemita volt, mint antiszemita. Pezsgő szellemi társaságában számtalan zsidó megfordult, még Lukács Györggyel is jó viszonyt ápolt! Aztán jött a kommün, a vörösterror, a magyar történelem egyik mélypontja. Lukács népbiztosként és a Vörös Hadsereg politikai biztosaként tevékenykedett, Hóman meg nemzeti liberálisból konzervatív reformerré vált.

Elterjedt a vélekedés a magyar népesség egy részében, hogy a felülreprezentáltság miatt a Tanácsköztársaság lényegében „zsidóuralom” volt. A vélekedés, hogy a gazdaság és a kultúra után a zsidóság a politikai hatalmat is megkaparintotta volna. Hóman, de mások sem árnyalgattak az érzelmek hatására. Pedig lett volna mit. A zsidóság túlnyomó része nem vált kommunistává.

Ellentétben Kosztolányi Dezsővel, vagy Babits Mihállyal, Hóman Bálint húsz éven át nem tett zsidóellenes megnyilatkozást

Ujváry adatai szerint.

1938-ban fordult a kocka. Ettől kezdődően 1942-ig Hóman számos vállalhatatlan, antiszemita kijelentést tett.

Felelősségét az sem kisebbíti, sőt, inkább növeli, hogy ezeket politikai számításból mondta, írta.