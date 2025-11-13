Aki ötezer iskolát építtetett – 150 éve született a csodálatos Klebelsberg Kuno

Napra pontosan 150 éve, 1875. november 13-án született Klebelsberg Kuno, a magyar történelem egyik legnagyobb alakja, ha az oktatást és a művelődést a mindenkori kormányzatok egyik legfontosabb feladatának tekintjük. Én annak tekintem.

Szellemi nagysága vitathatatlan volt, ez a kiválóság vezette kultuszminiszter pályafutását,

elképesztő munkabírása és államférfiúi valósága mellett korabeli ellenzéke és mai ellenzői sem mehettek/mehetnek el szó nélkül. A tisztelet szava nélkül.

Klebelsberg elsősorban a tehetségben hitt, és a Horthy-korszakban megalkotta azt a rendszert, ami addig elképzelhetetlennek tűnt: szegény magyar gyermekek legszélesebb tömege számára vált elérhetővé a tudás, a műveltség, a szellemi javakhoz való hozzáférés.

Egyszerre formálta át alapjaiban a tudományos intézményrendszert és az iskolahálózatot, közel egy évtizedes minisztersége alatt bőkezű támogatásban részesítette az oktatás és a művelődés szinte minden szféráját: