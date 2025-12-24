Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
speciális ekonomicsna pravda speciális szerv pénzügyminisztérium nemzeti bank

Botrány a háború közepén: az ukrán hivatalnokok bére 55 százalékkal nőtt, miközben az ország külföldi segélyekből él

2025. december 24. 17:02

Kiderült, hova folyik a pénz: amíg az állam a túlélésért küzd, a köztisztviselők fizetése kilőtt az egekbe. A hivatalos adatok szerint a reform nem az igazságot, hanem a kivételezést hozta el: a területi szerveknél 84 százalékos emelést mértek, a „csókos” intézmények pedig saját törvények szerint dőzsölnek – mindezt a Nyugat pénzéből.

2025. december 24. 17:02
null

Miközben az ukrán állam még a legalapvetőbb működési feladatait is külföldi segélyekből kénytelen finanszírozni, az állami alkalmazottak bére több mint másfélszeresére nőtt a háború kitörése óta. A közszolgálati béreket érintő, 2024-ben bevezetett reform elvileg az elvándorlás megfékezését és a bérkülönbségek csökkentését szolgálta, ám a pénzügyminisztérium nyilvánosan elérhető adatai szerint éppen az ellenkező hatást váltotta ki.

Az új, sávos besorolási rendszer ugyan átláthatóbbá tette a bérezést, ám két év alatt tovább mélyítette a különbségeket az egyes állami intézmények és dolgozói csoportok között. Az átlagos köztisztviselői bér 55 százalékkal emelkedett, míg a területi szerveknél 84 százalékos növekedést mértek, miközben a magánszektorban ennél jóval mérsékeltebb volt a bérdinamika.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Számos „különleges” jogállású intézmény továbbra is kimaradt a reformból, és saját törvények alapján, az általános szabályoktól eltérően fizet magasabb béreket. Szakértők szerint a legnagyobb probléma nem önmagában a bérek szintje, hanem a rendszer áttekinthetetlensége, valamint a politikailag favorizált intézmények ismételt előnyben részesítése.

Erre gyakran említett példa a vámhatóság esete, ahol jelentős béremelések történtek, miközben a csempészet elleni fellépés továbbra sem hozott kézzelfogható eredményeket.

De mi is történt pontosan?

2022–2023-ban, amikor az állam forráshiány miatt csökkentette a végrehajtó hatalom legtöbb szervénél dolgozó tisztviselők pótlékait, a köztisztviselők tömegesen kezdtek felmondani – írja az Ekonomicsna Pravda (EP). A lap kiemelte: 2024. január 1-jén elindított bérreform célja az volt, hogy ezt a folyamatot megállítsa.

Az új bérsávos (grade) rendszer felváltotta az átláthatatlan modellt, amelyben a fizetés mindössze 30 százalékát tette ki az alapbér, míg 70 százalékát a prémiumok. A kormány határozata egy többéves reform lezárását célozta: a közszolgálati bérek egységesítését, igazságosabbá és piacképesebbé tételét.

A lap elemezése szerint a Pénzügyminisztérium nyilvánosan elérhető adatait 82 központi végrehajtó hatóság létszám- és bérkimutatásairól a 2024 elejétől 2025 októberéig tartó időszakban elemezte. Az eredmények meglepőek voltak: 

a reform nemhogy nem csökkentette a különböző köztisztviselői csoportok közötti bérszakadékot, hanem tovább mélyítette azt.

Az új rendszer közel két éve alatt az átlagos köztisztviselői fizetés havi 38,6 ezer hrivnyáról 59,7 ezer hrivnyára nőtt, ami 55 százalékos emelkedést jelent.

A területi egységekben – ahol 51,5 ezer ember dolgozik – még ennél is gyorsabb volt a növekedés: a bérek 84 százalékkal emelkedtek, 21,5 ezer hrivnyáról 39,6 ezer hrivnyára. A magánszektorban a fizetések lassabban nőttek: a work.ua adatai szerint ugyanebben az időszakban az átlagbér 19 ezer hrivnyáról 27,5 ezer hrivnyára emelkedett, ami mindössze 45 százalékos növekedés.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Bloomberg/Chris J. Ratcliffe

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2025. december 24. 18:00
Majd felvesznek még kölcsönt az EU-sok
Válasz erre
0
0
hunyadyt
2025. december 24. 17:34
Érdekes, eddig úgy tudtam, hogy már felszámolták az ott soha nem is létező korrupciót, és teljesen készek és alkalmasak at eus csatlakozásra.Most akkor hogy van ez? Szent volodimir hogyan engedheti ezt? Teljesen össze vagyok zavarva. Kérném is a folyamatosan itt lebzselő tiszás bérdroidok segítségét a hír helyes értelmezése kapcsán. Esetleg pötit személyesen.
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. december 24. 17:34
Milyen mocsok banda! Napról napra derülnek ki aljasnál aljasabb dolgok róluk, és még mindig öntik rájuk a pénzt! Az EU teljesen elmebeteg! Ideje lenne lapátra tenni az egész bagázst stöpszlivel és ukrajnával együtt!
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. december 24. 17:21
Az ukrán főtárgyalónak Rusztem Umerovnak a nevén 8 amerikai luxusvilla van. Úgy látszik, csurrant-cseppent valami neki is a tárgyalásain.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!