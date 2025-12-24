Botrány a háború közepén: az ukrán hivatalnokok bére 55 százalékkal nőtt, miközben az ország külföldi segélyekből él

Miközben az ukrán állam még a legalapvetőbb működési feladatait is külföldi segélyekből kénytelen finanszírozni, az állami alkalmazottak bére több mint másfélszeresére nőtt a háború kitörése óta. A közszolgálati béreket érintő, 2024-ben bevezetett reform elvileg az elvándorlás megfékezését és a bérkülönbségek csökkentését szolgálta, ám a pénzügyminisztérium nyilvánosan elérhető adatai szerint éppen az ellenkező hatást váltotta ki.

Az új, sávos besorolási rendszer ugyan átláthatóbbá tette a bérezést, ám két év alatt tovább mélyítette a különbségeket az egyes állami intézmények és dolgozói csoportok között. Az átlagos köztisztviselői bér 55 százalékkal emelkedett, míg a területi szerveknél 84 százalékos növekedést mértek, miközben a magánszektorban ennél jóval mérsékeltebb volt a bérdinamika.