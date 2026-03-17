Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaszország hezbollah síita milícia irán Libanon franciaország németország izrael

Kanada összefogott négy európai nagyhatalommal, majd kőkemény morális kioktatást intéztek Izrael felé

2026. március 17. 06:04

Izraelt Libanonból bombázzák, de nem támadhatnak a nyugatiak szerint, mert az szörnyű következménnyel jár.

null

Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Németország hétfőn közös nyilatkozatban óva intette Izraelt egy nagyszabású libanoni offenzívától. Mint fogalmaztak, el kell kerülni „egy jelentős izraeli szárazföldi offenzívát” Libanonban, mivel az „pusztító humanitárius következményekkel járhat és egy elhúzódó konfliktushoz vezethet”.

„Ezt el kell kerülni. Már most is

 mélyen aggasztó a humanitárius helyzet Libanonban,

ideértve az emberek tömeges menekülését” – húzták alá a nyilatkozat aláírói, hozzátéve, hogy támogatják a bejrúti vezetésnek az Irán hátszelét élvező Hezbollah síita milícia lefegyverzésére irányuló erőfeszítéseit.

A nyugati országok hangsúlyozták, a Hezbollah azon döntése, hogy az iráni háború kezdete óta csatlakozik a teheráni vezetés Izrael elleni támadásaihoz, veszélyezteti „a béke és a biztonság fenntartását a régióban”. 

Elítélték a Hezbollah Izrael elleni támadásait, 

valamint azokat a támadásokat is, amelyek a civil lakosságot, az egészségügyi személyzetet és az ENSZ libanoni misszióját érték.

Az öt ország ezenkívül megerősítette követelését, miszerint a Hezbollahot le kell fegyverezni.

A libanoni katasztrófavédelem hétfői közlése szerint a közel-keleti konfliktus újabb elmérgesedése nyomán már

 hozzávetőleg 1 millió 50 ezer belső menekültet regisztráltak Libanonban. 

Ebből mintegy 130 ezer embert sikerült eddig szükségszállásokon elhelyezni. A bejrúti egészségügyi minisztérium pedig arról számolt be, hogy több mint 880 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban.

Az izraeli hadsereg szóvivője hétfőn jelentette be, hogy

 Izrael szárazföldi hadműveletet indított az utóbbi napokban Dél-Libanonban

 azzal a céllal, hogy növelje az ütközőövezet mélységét a Hezbollah elleni háborújában, és ezáltal jobban tudja védeni az észak-izraeli lakosokat a síita milícia rakétatámadásaitól.

(MTI)

Fotó: AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2026. március 17. 07:31
Kijelenthető, hogy a Mandiner egy kereszténygyűlölő cionista koszfészek lett, a Neokohnnal egyenértékű.
Válasz erre
0
0
Hobby024
•••
2026. március 17. 07:14 Szerkesztve
Ahogy hetekkel ezelőtt, sőt a 12 napos háború után itt egy pár józanul gondolkodó előre jelzett, a közel-keleti kaland az USA és az Izrael vereségével végződik majd. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok hét országtól várja, hogy részt vegyen a Hormuzi-szoros forgalmának biztosításában. Máshová kell a muníció, máshol nagyobb szükség van a demokráciaexportra. A csatlósok vonakodnak, mert teljesen kiszolgáltatottak az energiahordozók terén. Rettegnek belépni még egy bizonytalan háborúba, amibe a vén bolond bele akarja rángatni őket. (Ukrajnát sem bírják megoldani). Izrael a végén egyedül marad az arabok tengerében. Soha nem lesz ott béke és a választott nép meg fogja érdemeni azt a sorsot ,amit rászabott az Isten.
Válasz erre
1
1
counter-revolution
•••
2026. március 17. 07:02 Szerkesztve
Erről nem számol be a zsidófaszszopó féregmandiner: "Az izraeli hadsereg meggyilkolta Pierre al-Raï atyát, a dél-libanoni Kuleja település maronita katolikus papját. A tragikus eset közvetlen előzménye, hogy a zsidók lebombáztak egy házat a plébániatemplom közelében, mely során megsérült egy keresztény férfi. Pierre atya többedmagával a helyszínre sietett, hogy segítsen a sebesültnek. Ekkor egy második izraeli légitámadás érte az épületet, amiben a lelkipásztor súlyos sérüléseket szenvedett. Pierre atyát a közeli kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Mindössze ötvenéves volt." Szilvay, a nagy katolikus, közben olyan pofázmánya, tokmányorra van, hogy irigykednek rá egész Izraelben...
Válasz erre
1
2
bagoly-29
2026. március 17. 06:56
Jellemző a ballibsikre, hogy mindig is utálták a cionistákat, vagyis a saját államot kívánó s megvalósító zsidókat! Azok a valódi zsidó származásúak s azok akiknek a felmenői csak felvették a hítüket, egyaránt elutasították, minél gazdagabbak voltak annál inkább. érthető, mivel mindenütt erősen beágyazódtak az illető államok társadalmába, főleg a pénzügyi-kereskedelmi-gazdasági, a jogi s orvosi, valamint a művészeti területeken s ezt nem akarták felcserélni az egykori Palesztinában végzendő államépitő munkával, pl. a kibucokban. Számukra a zsidóságukból csak az antiszemitizmus mögé bújás maradt meg, de azt mindig zászlóként hordozva. Ezért is utasították el alapból Herzl Tivadar kezdeményezését a múlt század elején s emiatt nem engedték a II.VH idején kikötni az USA-ban a zsidó menekülteket szállító hajókat, ezért nem lettek lebombázva a lágerek felé épített vasutvonalak s ezért támadja Izraelt manapság is a nyugati zsidóság, de jelentős részben az itthoni is.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!