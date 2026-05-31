Hivatalos: nem mond le Sulyok Tamás (VIDEÓ)

Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap este videóüzenetben reagált az elmúlt hetek politikai vitáira, valamint a személyét érintő lemondási felszólításokra. Az államfő hangsúlyozta, hogy az országgyűlési választásokat követően „világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére”, amelyet legitim lehetőségnek nevezett egy alkotmányozó hatalom számára. Ugyanakkor kiemelte: „A köztársasági elnök azonban minden esetben a hatályos alkotmányos követelmények szerint köteles ellátni a feladatait, ahogyan egyébként az Országgyűlés és a kormány is.”

Az államfő emlékeztetett arra, hogy a köztársasági elnök megválasztására és hatáskörére vonatkozó szabályok 1990 óta lényegében nem változtak, hivatali ideje pedig szándékosan tér el az Országgyűlés és a kormány mandátumától. Mint fogalmazott, a hatályos alkotmányos rend szerint „a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal”, ugyanakkor