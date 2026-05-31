Hivatalos: nem mond le Sulyok Tamás (VIDEÓ)

Hozzátette, hogy a helyzet rendezésében segítséget nyújthat az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottság szakértői közreműködése, amelyet elmondása szerint már kezdeményezett.
Sulyok Tamás beszédében visszautasította azokat a feltételezéseket is, amelyek szerint elnöki hatásköreit a kormányzati célok akadályozására használná. Kiemelte, hogy „tiszteletben tartom hazánk nemzeti érdekeinek és nemzetközi tekintélyének védelmét szolgáló mindenkori kormányzati törekvéseket”, ennek példájaként pedig megemlítette, hogy „haladéktalanul aláírtam a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozásunkat helyreállító törvényt”, valamint hivatalba lépése napján a Svédország NATO-csatlakozásáról szóló dokumentumot is késedelem nélkül szignálta.
Az államfő beszédét azzal zárta, hogy továbbra is ellátja alkotmányos feladatait.