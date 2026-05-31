sulyok tamás európa tanács országgyűlés alaptörvény köztársasági elnök velencei bizottság

Hivatalos: nem mond le Sulyok Tamás (VIDEÓ)

2026. május 31. 20:22

A köztársasági elnök videóüzenetben jelentette be: hivatalában marad.

2026. május 31. 20:22
null

Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap este videóüzenetben reagált az elmúlt hetek politikai vitáira, valamint a személyét érintő lemondási felszólításokra. Az államfő hangsúlyozta, hogy az országgyűlési választásokat követően „világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére”, amelyet legitim lehetőségnek nevezett egy alkotmányozó hatalom számára. Ugyanakkor kiemelte: „A köztársasági elnök azonban minden esetben a hatályos alkotmányos követelmények szerint köteles ellátni a feladatait, ahogyan egyébként az Országgyűlés és a kormány is.”

Az államfő emlékeztetett arra, hogy a köztársasági elnök megválasztására és hatáskörére vonatkozó szabályok 1990 óta lényegében nem változtak, hivatali ideje pedig szándékosan tér el az Országgyűlés és a kormány mandátumától. Mint fogalmazott, a hatályos alkotmányos rend szerint „a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal”, ugyanakkor

a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel”.

Sulyok Tamás szerint a közelmúltban megjelent miniszterelnöki nyilatkozatok „az állami szervek között szokatlan stílusban egyoldalú követeléseket, utasításokat fogalmaznak meg a köztársasági elnök irányába, beleértve a tisztségről való lemondásra felszólítást is”.

A köztársasági elnök közölte, hogy mérlegelte a lemondás lehetőségét, azonban arra a következtetésre jutott, hogy az nem jelentene megoldást a kialakult helyzetre. 

„A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül,  felelősséggel megfontolva arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást az előzőek szerinti intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére” – mondta. 

Hozzátette, hogy a helyzet rendezésében segítséget nyújthat az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottság szakértői közreműködése, amelyet elmondása szerint már kezdeményezett.

Sulyok Tamás beszédében visszautasította azokat a feltételezéseket is, amelyek szerint elnöki hatásköreit a kormányzati célok akadályozására használná. Kiemelte, hogy „tiszteletben tartom hazánk nemzeti érdekeinek és nemzetközi tekintélyének védelmét szolgáló mindenkori kormányzati törekvéseket”, ennek példájaként pedig megemlítette, hogy „haladéktalanul aláírtam a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozásunkat helyreállító törvényt”, valamint hivatalba lépése napján a Svédország NATO-csatlakozásáról szóló dokumentumot is késedelem nélkül szignálta.

Az államfő beszédét azzal zárta, hogy továbbra is ellátja alkotmányos feladatait.

Fentiek alapján eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet és gyakorlom az Alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet” 

– jelentette ki. Végezetül úgy fogalmazott: „Becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket!”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 162 komment

H3NY3_B-Oroszlan
2026. május 31. 22:45
Én az Elnök Úr helyében le sem sz@rtam volna ennek a hülyegyereknek az ortályolását. Kit érdekel az általa szabott határidő? Jó, én mondjuk az Elnök Úr helyében a Petivel közös "sajttájt" is széttrollkodtan volna meg a közös fotókon is megszorongattam volna a nyakát vagy barackot nyomtam volna a fejére, vagy pofákat vágtam volna.
2026. május 31. 22:36 Szerkesztve
Lehet, hogy a fososnak ökölbe kellett volna szorítania a kis kacsócskáit, és zord fejet vágni. Az olyan ijesztő volt. Hííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííhihihihihihihihi! Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahahahaha!
westend
2026. május 31. 22:31
hogy lefagyott a tosza-troll sereg...
5m007h 0p3ra70r
2026. május 31. 22:23
»westend 2026. május 31. 22:12« “tovább játssza az agresszív nyomulást, átírják az alaptörvényt, és vállalják a konfrontációt" Ez esetben elbukja a felszabadított források mindegyikét. A 4 éves program elbukik, adóemelések, infláció, kvetési hiány, stb. következne. Tisza megy a kukába. »meggyalogol, becsicskul, és előadja az ország sorsáért aggódó államférfit« Ezzel megjőhet 5-6 milliárd euró, jobb esetben 10-11 is. Történelmi arcvesztés mellett. Tisza megy a kukába. Sulyok sakkot adott neki.
