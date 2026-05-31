Az egyetlen liverpooli – Szoboszlai Dominik hatalmas nemzetközi elismerést kapott

Nagy fogás: Angliából igazolt válogatott labdarúgót a debreceni klub
A tehetség még a korosztályos nemzeti csapatban is bevethető.
Szoboszlai Dominik bekerült az angol labdarúgó-bajnokság álomcsapatába, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze, és a honlapján tett közzé a Premier League. A magyar válogatott csapatkapitánya egyedüliként képviseli a Liverpoolt.
A világ minden tájáról több mint 200 ezren voksoltak, a drukkerek egy 60 fős listáról választhattak.
Az álomtizenegybe a bajnok Arsenal adta a legtöbb játékost, szám szerint ötöt a kapus David Raya, valamint Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes és Declan Rice révén. A Manchester Cityből hárman, a gólkirály Erling Haaland, illetve Nico O'Reilly és Antoine Semenyo került be, rajtuk kívül pedig Bruno Fernandesszel (Manchester United), Igor Thiagóval (Brentford) és Szoboszlaival áll össze a szezon legjobb együttese.
Közben a Sofascore is nyilvánosságra hozta az álomcsapatát: a magyar válogatott csapatkapitánya az oldalnál a BL-szezon csapatába került be!
A Premier League álomtizenegye a szurkolók szavazatai alapján:
Raya – Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Nico O'Reilly – Szoboszlai, B. Fernandes, Rice – Semenyo, Thiago, Haaland
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan
