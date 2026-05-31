A belügyminiszter buktatta le Magyar Péteréket: hazudhatott a Tisza Párt a migrációs paktumról (VIDEÓ)

Hiába hirdetett abszolút győzelmet Magyar Péter Brüsszelben, a statisztikák árnyaltabb képet festenek az uniós kifizetésekről
Akármit mond a miniszterelnök az idő szorít.
Szöges ellentétét állítják Brüsszelben annak, mint amit a miniszterelnökék mondanak.
Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési képviselője egy Facebook-oldalára feltöltött videóban bírálta a Tisza Pártot és a migrációs paktummal kapcsolatos brüsszeli tárgyalásokat. A politikus szerint ellentmondás van a parlamentben elhangzott válaszok és az Európai Bizottság nyilatkozatai között.
A képviselő úgy fogalmazott: „Ezen a héten kedden azt kérdeztem a Tisza kormány belügyminiszterétől, hogy milyen tárgyalások folynak Brüsszelben a migrációs paktum kapcsán. Erre azt a választ kaptam, hogy nem része a tárgyalásoknak a migrációs paktum.”
Rétvári ezután arra is kitért, hogy szerinte rövid időn belül ellentmondásos kijelentések hangzottak el Brüsszelből. „Három nap sem kellett hozzá, hogy utána Brüsszelben Ursula von der Leyen cáfolja a belügyminiszter állításait, hiszen elmondta, hogy része a tárgyalásoknak a migrációs paktum. Sőt, azt is elmondta, hogy
Magyarország is ugyanúgy fogja végrehajtani a paktumot, mint a többi ország”
– idézte a bizottsági elnök szavait. A videóban Rétvári Bence végül azt mondta:
„Tehát hazudtak és lebuktak ismét.
Két lehetőség van. Vagy a belügyminiszter tényleg a szemünkbe hazudott a parlament plenáris ülésén, vagy a másik lehetőség, hogy Magyar Péter a háta mögött állapodott meg, és neki sem mondta el, hogy igazából ő már a brüsszeli bizottsággal megállapodott a migrációs paktum végrehajtásában.”
Ezt is ajánljuk a témában
Akármit mond a miniszterelnök az idő szorít.
Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP
***