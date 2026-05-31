A belügyminiszter buktatta le Magyar Péteréket: hazudhatott a Tisza Párt a migrációs paktumról (VIDEÓ)

Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési képviselője egy Facebook-oldalára feltöltött videóban bírálta a Tisza Pártot és a migrációs paktummal kapcsolatos brüsszeli tárgyalásokat. A politikus szerint ellentmondás van a parlamentben elhangzott válaszok és az Európai Bizottság nyilatkozatai között.

A képviselő úgy fogalmazott: „Ezen a héten kedden azt kérdeztem a Tisza kormány belügyminiszterétől, hogy milyen tárgyalások folynak Brüsszelben a migrációs paktum kapcsán. Erre azt a választ kaptam, hogy nem része a tárgyalásoknak a migrációs paktum.”