A sztyeppei Róma nyomában – úti riport Kazahsztánból

A politikai reformok is haladnak: 2022 után, amikor életbe léptek az elnöki túlhatalmat gyengítő alkotmányos módosítások, idén is alkotmányozó népszavazást tartottak. Ennek értelmében a következő, immáron egykamarás parlamentet már tisztán arányos rendszerben választják meg, s erősödik a bíróságok és önkormányzatok függetlensége; viszont valamelyest visszaerősödik, alelnöki stallummal gazdagodik és egy törvénykezdeményezési joggal bíró konzultatív testületet nyer az elnöki hatalom. 2023 után újból, legkésőbb ősz elejéig, parlamenti választás lesz szükséges.

Kazahsztán tehát tovább kísérletezik a régióban hagyományosan mindenható elnökség és a többi állami intézmény közötti megfelelő egyensúllyal, de küzdenie kell azzal, hogy a – pláne a fiatalság, illetve a leggazdagabb vidék, Almati és környéke lakói szemében – túl lassúnak tűnő politikai reform- folyamat bizonyos cinizmust szül a változások valódiságával kapcsolatban. E valódiság kulcsfontosságú tesztjére még három évet várni kell: a 2022-ben újraválasztott Tokajevnek az alkotmány egyetlen hétéves ciklust enged csupán, amely már folyamatban van, így a jelenlegi állás szerint 2029-ben elnököt vált Kazahsztán. Ha az államfő a régiós trenddel dacolva megállja, hogy addig valami olyan alkotmányos akrobatikát hajtson végre, amely mégis megengedné az újraválasztását, az utólag is igazolja a politikai reformszándék valódiságát, mérsékli a részvételt leginkább kívánó társadalmi csoportok cinizmusát – egyben ráállítja Kazahsztánt egy olyan pályára, amelyet hosszú és stabil, mégsem örökös és mindenható elnökségek szabályozott váltakozása jellemez.

Ez nagy eredmény lenne, hiszen a régió országai alapvetően két mintát ismernek: Oroszországban, Belaruszban, Azerbajdzsánban, Tádzsikisztánban és az egészen extrém példa Türkmenisztánban a becsontosodott patrónus-kliens viszonyok lényegében bármire képes autoriter túlélőgéppé változtatták az elnökséget, Ukrajnában és Kirgizisztánban pedig bár a rezsimváltás lehetséges, békétlen, oligarchikus és kaotikus. Kazahsztán Georgiával, Örményországgal és Üzbegisztánnal együtt azon igyekszik, hogy megtalálja a főhatalom átadásának egyszerre stabilitást és részvételt is lehetővé tevő módját.