Bejelentkezett az új olajhatalom: „mentőövet” dobtak Magyarországnak

Kazahsztán készen áll szállítani, a Mol pedig bármikor kérheti a következő adagot.
Új szereplő lépett be Magyarország energiaellátásának színpadára: a kazah állami olajvállalat, a KazMunayGas már el is juttatott egy próbaszállítmányt hazánkba, és a jövőben a Mol igényei szerint bármikor újabb mennyiséget küldhet – számolt be a Világgazdaság.
A felek között korábban megkötött keretmegállapodás alapján a szállítások nem automatikusak: a kazah fél készen áll, de a döntés a magyar olajvállalat kezében van.
Az első kazah olaj 2025 augusztusában érkezett meg Magyarországra, mintegy 85 ezer tonnás mennyiségben. A szállítás tengeren indult a novorosszijszki kikötőből a horvátországi Omišaljba, majd onnan az Adria vezetéken jutott el a százhalombattai finomítóba.
A kazah olaj Magyarországra jutása teljes mértékben a horvát infrastruktúrától függ.
Az Adria vezetéket üzemeltető horvát vállalat és a Mol között azonban komoly vita zajlik a tranzitdíjakról és a kapacitásokról.
A kazah olaj jelentősége az utóbbi időszakban látványosan megnőtt Európában, miután az iráni háború és a globális energiapiaci feszültségek miatt az árak megugrottak és több hagyományos szállítási útvonal is bizonytalanná vált. Közben a Barátság kőolajvezetéken sem érkezik orosz olaj, ami tovább növeli az alternatív források jelentőségét a régióban. Nem véletlen, hogy Kazahsztán már Németországba is növekvő mennyiségben szállít: 2025-ben 2,1 millió tonna érkezett, 2026-ra pedig már 2,5 millió tonnával számolnak.
Az európai energiapiac egyre feszültebb, így ebben a helyzetben a kazah olaj egyfajta „mentőövként” jelenik meg.
Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt/MTI