Bejelentkezett az új olajhatalom: „mentőövet” dobtak Magyarországnak

Új szereplő lépett be Magyarország energiaellátásának színpadára: a kazah állami olajvállalat, a KazMunayGas már el is juttatott egy próbaszállítmányt hazánkba, és a jövőben a Mol igényei szerint bármikor újabb mennyiséget küldhet – számolt be a Világgazdaság.

A felek között korábban megkötött keretmegállapodás alapján a szállítások nem automatikusak: a kazah fél készen áll, de a döntés a magyar olajvállalat kezében van.