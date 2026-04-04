Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj kazahsztán barátság mol Adria

Bejelentkezett az új olajhatalom: „mentőövet” dobtak Magyarországnak

2026. április 04. 08:12

Kazahsztán készen áll szállítani, a Mol pedig bármikor kérheti a következő adagot.

2026. április 04. 08:12


Új szereplő lépett be Magyarország energiaellátásának színpadára: a kazah állami olajvállalat, a KazMunayGas már el is juttatott egy próbaszállítmányt hazánkba, és a jövőben a Mol igényei szerint bármikor újabb mennyiséget küldhet – számolt be a Világgazdaság

A felek között korábban megkötött keretmegállapodás alapján a szállítások nem automatikusak: a kazah fél készen áll, de a döntés a magyar olajvállalat kezében van.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az első kazah olaj 2025 augusztusában érkezett meg Magyarországra, mintegy 85 ezer tonnás mennyiségben. A szállítás tengeren indult a novorosszijszki kikötőből a horvátországi Omišaljba, majd onnan az Adria vezetéken jutott el a százhalombattai finomítóba.

Ezt is ajánljuk a témában

A kazah olaj Magyarországra jutása teljes mértékben a horvát infrastruktúrától függ. 

Az Adria vezetéket üzemeltető horvát vállalat és a Mol között azonban komoly vita zajlik a tranzitdíjakról és a kapacitásokról.

A kazah olaj jelentősége az utóbbi időszakban látványosan megnőtt Európában, miután az iráni háború és a globális energiapiaci feszültségek miatt az árak megugrottak és több hagyományos szállítási útvonal is bizonytalanná vált. Közben a Barátság kőolajvezetéken sem érkezik orosz olaj, ami tovább növeli az alternatív források jelentőségét a régióban. Nem véletlen, hogy Kazahsztán már Németországba is növekvő mennyiségben szállít: 2025-ben 2,1 millió tonna érkezett, 2026-ra pedig már 2,5 millió tonnával számolnak.

Az európai energiapiac egyre feszültebb, így ebben a helyzetben a kazah olaj egyfajta „mentőövként” jelenik meg. 

Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt/MTI

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 04. 14:09
magyar ember NE menjen horvatorszagba nyaralni
Válasz erre
4
0
londonbaby
2026. április 04. 10:36
na mi van ukribrüsszelfasisztataknyok ??? beszoptátok a faszt mi ??? mi az olajban fogunk fürödni, ti meg már az olaj szagára se fogtok emlékezni . rohadjatok meg ja és lehetőleg mindannyian és még ma !!!
Válasz erre
4
0
nzoltan-818
2026. április 04. 10:19
A lengyelek éppen a napokban állapították meg, hogy a németeknek a rajtuk át szállított türk olajnak címkézett olaj, 95-96% - ra orosz-urál olaj! Lehet adni a nagy szankciózást, de ami szabad a nyugati Jupiternek az nem szabad a a közép-kelet kicsiknek! Pofátlanság a négyzeten! Amúgy hozzánk csővezetéken az azeri, türkmén stb. olaj is csak a Barátság csővezetéken tudna jönni, ha az ukránok engednék. A tengeri szállítás drága, bonyolult és az is részben az oroszokon keresztül tud érkezni, ha a horvátok nem piszkoskodnának velünk és képesek lennének eleget szállítani. Még egy ici-pici apróság. A Mol már jó előre igyekeztek bebiztosítani magát és kutatási, kitermelési joggal rendelkezik az ottani olajmezőkön.
Válasz erre
15
1
lendvaiildiko
•••
2026. április 04. 09:34 Szerkesztve
Olvasom az "értékes" hozzászólásokat. "az olaj biznisz nem vmi romantikus szimpátia alapján működik hogy jóságos magyar testvér, neked adunk". Ez így is van. De a Türk Tanáccsal kapcsolatos Orbánozók, szijjártózok most kapták meg a nagy pofont, a németek, olaszok nem tagjai a Türk Tanácsnak, aminek képviselete van Budapesten. Itt látszik külpolitikánk zsenialitása. A kazah olaj bizony mocskos lesz, mert Oroszországon át csővezetéken indul útjára Novorosszijszkba. Ha én türk és orosz lennék, azt mondanám. Türk komám, te nyomd az olajat keletre és délre, én meg novorosszijszkba. Neked is kisebb lesz a szállítási távolság, nekem is....Urzuláék beveszik, hogy az orosz olaj kazah olaj, stb, hogy az nem véres. Meddig lehet tűrni, hogy az ukránok szemétkedjenek, blokkolják a kőolajszállítmányokat, ráadásul a hülye nyugati bandát, hogy jóval messzibbről tengeren át vegyenek átcinkézett olajat.
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!