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henry nowak Nagy-Britannia gyilkosság komment Egyesült Királyság szikh

„A düh nem a szikhek ellen irányul” – felrobbantak a kommentmezők, miután kihozták a Nowak-gyilkosság felvételeit (VIDEÓ)

2026. június 05. 20:54

A hozzászólások alapján a brit közvélemény mélyen megosztott a rendőrség szerepe, a bevándorlók és a rituális vallási fegyverek megítélésében.

2026. június 05. 20:54
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Miután nyilvánosságra kerültek a haldokló Henry Nowak megbilincseléséről készült rendőrségi testkamerás felvételek, a brit médiában és a közösségi oldalakon is heves vita bontakozott ki. A hozzászólások többsége a rendőrséget bírálta, de voltak, akik vitatták az úgynevezett „kétsebességes rendfenntartás” vádját is.

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A Guardian: vita a „kétsebességes rendfenntartásról”

A Guardian egyik bejegyzése alatt, amely arról szól, hogy a Trump-adminisztráció élesen bírált a Nowak-ügyhöz vezető „kétsebességes rendfenntartás” gyakorlatát – a kifejezés arra utal, hogy a brit hatóságok szinte bármilyen bűncselekményt elnéznek a bevándorlóknak és az etnikai kisebbségeknek, míg az őshonos fehér britekkel szemben már-már túlzó szigorral lépnek fel a legapróbb szabálysértések miatt is –, több kommentelő a brit rendőrséget és a szerintük elfogult médiumot vette célba:

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Szégyen, hogy a Guardian nem képes félretenni az ideológiai elfogultságát, és ellátni a sajtó feladatát azzal, hogy elszámoltatja a brit rendőrséget a kétsebességes rendfenntartás miatt”

– írta az egyik hozzászóló.

Egy másik kommentelő szerint

létezik kétsebességes ítélkezés is, amikor egy bűnöző enyhébb büntetést kap, mint egy ártatlan ember egy olyan bűncselekményért, amelyet el sem követett”.

A kritikus hangokkal szemben ugyanakkor voltak akik inkább az amerikai állásponton élcelődtek:

Mutattak bármilyen statisztikai adatot arra, hogy a fehérekkel szemben működne kétsebességes rendfenntartás? Mert én eddig ilyet nem láttam.”

Egy másik hozzászóló pedig „fasiszta toposznak” minősítette a rendőrségi kettős mérce emlegetését.

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The Times: a rendőrség ellen irányul a düh

A Times kommentelői elsősorban azt vitatták, hogy a felháborodás valóban a szikh közösség ellen irányul-e, mint azt a Times bejegyzése sugallja. A poszt arról a hírről szólt, miszerint a vallási közösség tagjai már félnek utcára menni a Nowak-gyilkosság nyomán kirobbant tüntetések és az általános népharag miatt.

A düh nem a szikh közösség ellen irányul, hanem a fehérellenes rendőrség és Starmer kormánya ellen”

– fogalmazott egy hozzászóló.

Többen a szikh vallási kések nyilvános viselésének szabályozását, illetve betiltását sürgették. Egy kommentelő szerint „egy kés az kés”, míg mások arra emlékeztettek, hogy a kirpán eredetileg vallási és szimbolikus jelentőségű tárgy, amelyet bizonyos szertartások alkalmával használnak, nem egy fegyver, amit állandóan viselnek a közösség tagjai, így szerintük „az utcai hordás betiltásával sem lenne semmi baj”.

A vita másik oldalán már sokkal indulatosabb hangok is megjelentek. Egy hozzászóló például azt írta, hogy

a jobboldal „polgárháborút akar kiprovokálni” az ügy napirenden tartásával.

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The Telegraph: „állítsák le a propagandát”

A Telegraph egyik publicisztikája alatt – amely a Reform UK és a Restore Britain jobboldali pártokat bírálta, amiért azok a vallási fegyverek betiltását szorgalmazták – a legtöbb hozzászóló szintén a jelenlegi hatósági gyakorlatot bírálta.

Állítsák le a propagandát!”

– szólította fel a lapot az egyik olvasó.

Egy másik szerint

ha ez a kétsebességes rendfenntartás folytatódik, még többen fognak meghalni”.

Mások ironikusan jegyezték meg, hogy ha vallási alapon engedélyezett bizonyos fegyverek viselése,

akkor ennyi erővel nekik is joguk lehetne kardot hordani.

The Independent és GB News: a rendőrség került célkeresztbe

A testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatala után az Independent és a GB News oldalain is a rendőrség kapta a legtöbb kritikát.

Örülök, hogy létezik testkamera-felvétel. Megcáfolhatatlanul látszik rajta, hogy a politikai korrektség felülírta a józan észt”

– szólt az egyik komment, amely egyértelműen a többségi véleményt fejezte ki mind az Independent, mind a GB News Facebook-oldalán.

A többség szerint a kiérkező rendőrök ellen eljárást kellene indítani, mert fontosabbnak tartották a „rasszista támadásról szóló bejelentést”, mint azt, hogy megmentésék a megszúrt diák életét.

A GB News egyik olvasója úgy fogalmazott:

Az elkövető kijátszotta a rasszkártyát, a rendőrség pedig bedőlt neki.”

Beszédes még, hogy a brit közszolgálati televízió,

a BBC minden, a Nowak-gyilkossággal kapcsolatos hírnél letiltotta a kommentelés lehetőségét a Facebook-oldalán.

A rendőrség által a megbilincselésről közzétett testkamera-felvétel itt tekinthető meg:

Mindenki szerint hibáztak a hatóságok

Bár a hozzászólások néhol politikailag erősen megosztottak voltak, egy közös pont mégis kirajzolódott:

a legtöbb brit kommentelő szerint a Henry Nowak haláláról készült testkamerás felvételek súlyos kérdéseket vetnek fel a brit rendőrség eljárásával kapcsolatban.

Az indulatok egyértelműen a rendőrség felé irányulnak, és még azok szerint is hibázott a hatóság, akik a többségi reakciók mögött valamiféle rasszista felindulást vélnek felfedezni.

A vita azonban már jóval túlmutat magán a gyilkosságon. A kommentmezők tanúsága szerint sok brit számára az ügy a rendőrség pártatlanságáról, a bevándorlásról, a multikulturalizmusról és a politikai korrektség határairól szóló szélesebb társadalmi konfliktus szimbólumává vált.

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Fotó: Herny Nowak megbilincselése / X

 

Összesen 1 komment

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tinodi-lightos-sebestyen
2026. június 05. 21:30
Akárhogy is alakul itthon a migrációs helyzet, de eljöhet majd az idő, amikor nem lennék szívesen még kebabárus sem Pesten... Igaz, a cigányterrorral mi ugyanúgy küzdünk, mint nyugaton az őshonosok a boxosokkal, de itt már túllépne egy lélektani határt, ha arabok, afgánok és pakik késelnének, erőszakolnának. Az istenadta nép ezt már nem tűrné. (És lehet, hogy néhány roma polgártársunk is - merő tévedésből - migránsnak lenne tekintve.)
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