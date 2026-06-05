„A düh nem a szikhek ellen irányul” – felrobbantak a kommentmezők, miután kihozták a Nowak-gyilkosság felvételeit (VIDEÓ)

akkor ennyi erővel nekik is joguk lehetne kardot hordani.

The Independent és GB News: a rendőrség került célkeresztbe

A testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatala után az Independent és a GB News oldalain is a rendőrség kapta a legtöbb kritikát.

Örülök, hogy létezik testkamera-felvétel. Megcáfolhatatlanul látszik rajta, hogy a politikai korrektség felülírta a józan észt”

– szólt az egyik komment, amely egyértelműen a többségi véleményt fejezte ki mind az Independent, mind a GB News Facebook-oldalán.

A többség szerint a kiérkező rendőrök ellen eljárást kellene indítani, mert fontosabbnak tartották a „rasszista támadásról szóló bejelentést”, mint azt, hogy megmentésék a megszúrt diák életét.

A GB News egyik olvasója úgy fogalmazott:

Az elkövető kijátszotta a rasszkártyát, a rendőrség pedig bedőlt neki.”

Beszédes még, hogy a brit közszolgálati televízió,

a BBC minden, a Nowak-gyilkossággal kapcsolatos hírnél letiltotta a kommentelés lehetőségét a Facebook-oldalán.

A rendőrség által a megbilincselésről közzétett testkamera-felvétel itt tekinthető meg:

🇬🇧 Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back.



Nowak: "I've been stabbed"



Officer: "I don't think you have mate"



Follow: @europa pic.twitter.com/WqYV760Y14 — Europa.com (@europa) June 1, 2026

Mindenki szerint hibáztak a hatóságok

Bár a hozzászólások néhol politikailag erősen megosztottak voltak, egy közös pont mégis kirajzolódott:

a legtöbb brit kommentelő szerint a Henry Nowak haláláról készült testkamerás felvételek súlyos kérdéseket vetnek fel a brit rendőrség eljárásával kapcsolatban.

Az indulatok egyértelműen a rendőrség felé irányulnak, és még azok szerint is hibázott a hatóság, akik a többségi reakciók mögött valamiféle rasszista felindulást vélnek felfedezni.

A vita azonban már jóval túlmutat magán a gyilkosságon. A kommentmezők tanúsága szerint sok brit számára az ügy a rendőrség pártatlanságáról, a bevándorlásról, a multikulturalizmusról és a politikai korrektség határairól szóló szélesebb társadalmi konfliktus szimbólumává vált.