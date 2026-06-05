„A düh nem a szikhek ellen irányul” – felrobbantak a kommentmezők, miután kihozták a Nowak-gyilkosság felvételeit (VIDEÓ)

A rendőrség bocsánatot kért, amiért megbilincselték a haldokló Henry Nowakot
Az ügy zavargásokat és széleskörű felháborodást okozott Angliában.
A hozzászólások alapján a brit közvélemény mélyen megosztott a rendőrség szerepe, a bevándorlók és a rituális vallási fegyverek megítélésében.
Miután nyilvánosságra kerültek a haldokló Henry Nowak megbilincseléséről készült rendőrségi testkamerás felvételek, a brit médiában és a közösségi oldalakon is heves vita bontakozott ki. A hozzászólások többsége a rendőrséget bírálta, de voltak, akik vitatták az úgynevezett „kétsebességes rendfenntartás” vádját is.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ügy zavargásokat és széleskörű felháborodást okozott Angliában.
A Guardian egyik bejegyzése alatt, amely arról szól, hogy a Trump-adminisztráció élesen bírált a Nowak-ügyhöz vezető „kétsebességes rendfenntartás” gyakorlatát – a kifejezés arra utal, hogy a brit hatóságok szinte bármilyen bűncselekményt elnéznek a bevándorlóknak és az etnikai kisebbségeknek, míg az őshonos fehér britekkel szemben már-már túlzó szigorral lépnek fel a legapróbb szabálysértések miatt is –, több kommentelő a brit rendőrséget és a szerintük elfogult médiumot vette célba:
Szégyen, hogy a Guardian nem képes félretenni az ideológiai elfogultságát, és ellátni a sajtó feladatát azzal, hogy elszámoltatja a brit rendőrséget a kétsebességes rendfenntartás miatt”
– írta az egyik hozzászóló.
Egy másik kommentelő szerint
létezik kétsebességes ítélkezés is, amikor egy bűnöző enyhébb büntetést kap, mint egy ártatlan ember egy olyan bűncselekményért, amelyet el sem követett”.
A kritikus hangokkal szemben ugyanakkor voltak akik inkább az amerikai állásponton élcelődtek:
Mutattak bármilyen statisztikai adatot arra, hogy a fehérekkel szemben működne kétsebességes rendfenntartás? Mert én eddig ilyet nem láttam.”
Egy másik hozzászóló pedig „fasiszta toposznak” minősítette a rendőrségi kettős mérce emlegetését.
Ezt is ajánljuk a témában
Súlyos kérdéseket vet fel a brit rendőrség eljárása abban az ügyben, amelyben egy brit egyetemistát késeltek meg, majd a hatóságok a sérült áldozatot állították elő.
A Times kommentelői elsősorban azt vitatták, hogy a felháborodás valóban a szikh közösség ellen irányul-e, mint azt a Times bejegyzése sugallja. A poszt arról a hírről szólt, miszerint a vallási közösség tagjai már félnek utcára menni a Nowak-gyilkosság nyomán kirobbant tüntetések és az általános népharag miatt.
A düh nem a szikh közösség ellen irányul, hanem a fehérellenes rendőrség és Starmer kormánya ellen”
– fogalmazott egy hozzászóló.
Többen a szikh vallási kések nyilvános viselésének szabályozását, illetve betiltását sürgették. Egy kommentelő szerint „egy kés az kés”, míg mások arra emlékeztettek, hogy a kirpán eredetileg vallási és szimbolikus jelentőségű tárgy, amelyet bizonyos szertartások alkalmával használnak, nem egy fegyver, amit állandóan viselnek a közösség tagjai, így szerintük „az utcai hordás betiltásával sem lenne semmi baj”.
A vita másik oldalán már sokkal indulatosabb hangok is megjelentek. Egy hozzászóló például azt írta, hogy
a jobboldal „polgárháborút akar kiprovokálni” az ügy napirenden tartásával.
Ezt is ajánljuk a témában
Utcai zavargások rázzák meg Nagy-Britanniát.
A Telegraph egyik publicisztikája alatt – amely a Reform UK és a Restore Britain jobboldali pártokat bírálta, amiért azok a vallási fegyverek betiltását szorgalmazták – a legtöbb hozzászóló szintén a jelenlegi hatósági gyakorlatot bírálta.
Állítsák le a propagandát!”
– szólította fel a lapot az egyik olvasó.
Egy másik szerint
ha ez a kétsebességes rendfenntartás folytatódik, még többen fognak meghalni”.
Mások ironikusan jegyezték meg, hogy ha vallási alapon engedélyezett bizonyos fegyverek viselése,
akkor ennyi erővel nekik is joguk lehetne kardot hordani.
A testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatala után az Independent és a GB News oldalain is a rendőrség kapta a legtöbb kritikát.
Örülök, hogy létezik testkamera-felvétel. Megcáfolhatatlanul látszik rajta, hogy a politikai korrektség felülírta a józan észt”
– szólt az egyik komment, amely egyértelműen a többségi véleményt fejezte ki mind az Independent, mind a GB News Facebook-oldalán.
A többség szerint a kiérkező rendőrök ellen eljárást kellene indítani, mert fontosabbnak tartották a „rasszista támadásról szóló bejelentést”, mint azt, hogy megmentésék a megszúrt diák életét.
A GB News egyik olvasója úgy fogalmazott:
Az elkövető kijátszotta a rasszkártyát, a rendőrség pedig bedőlt neki.”
Beszédes még, hogy a brit közszolgálati televízió,
a BBC minden, a Nowak-gyilkossággal kapcsolatos hírnél letiltotta a kommentelés lehetőségét a Facebook-oldalán.
A rendőrség által a megbilincselésről közzétett testkamera-felvétel itt tekinthető meg:
Bár a hozzászólások néhol politikailag erősen megosztottak voltak, egy közös pont mégis kirajzolódott:
a legtöbb brit kommentelő szerint a Henry Nowak haláláról készült testkamerás felvételek súlyos kérdéseket vetnek fel a brit rendőrség eljárásával kapcsolatban.
Az indulatok egyértelműen a rendőrség felé irányulnak, és még azok szerint is hibázott a hatóság, akik a többségi reakciók mögött valamiféle rasszista felindulást vélnek felfedezni.
A vita azonban már jóval túlmutat magán a gyilkosságon. A kommentmezők tanúsága szerint sok brit számára az ügy a rendőrség pártatlanságáról, a bevándorlásról, a multikulturalizmusról és a politikai korrektség határairól szóló szélesebb társadalmi konfliktus szimbólumává vált.
Ezt is ajánljuk a témában
A nyugati ország rendőrei nagy igyekezetükben, hogy ne legyenek rasszisták, pontosan a bőrszín és a vallás alapján kezdtek el diszkriminálni.
Fotó: Herny Nowak megbilincselése / X