Vádalkut kötött Bagdy Emőke fiának gyilkosa

A 17 éves börtönbüntetésre ítélt Yaalijah E. Jackson vádalkut kötött az amerikai hatóságokkal Bagdy Emőke fiának, Császár Zsoltnak a meggyilkolása ügyében, ezzel elkerülve a teljes körű bírósági tárgyalást. A megállapodás részeként a férfi bűnösnek vallotta magát, így az eljárás gyorsított formában zárult le, és az ügyet ítélethirdetéssel véglegesítették – tudta meg a Blikk.

A vádalku ugyanakkor több nyitott kérdést is maga után hagyott. A beszámolók szerint az elkövető egy másodfokú gyilkosságnak megfelelő bűncselekményben ismerte el felelősségét, lemondva a tárgyaláshoz való jogáról, ami lehetővé tette a 17 éves szabadságvesztés kiszabását. A sértett családja szerint a nyomozás több részlete tisztázatlan maradt, és nem minden körülményt vizsgáltak ki kellő mélységben.