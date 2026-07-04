Vádalkut kötött Bagdy Emőke fiának gyilkosa

Először beszélt fia elvesztése óta személyes gyászáról Bagdy Emőke (VIDEÓ)
A feldolgozás folyamata a fia gyászszertartásával kezdődött el.
A vádlott bűnösnek vallotta magát és megállapodást kötött a hatóságokkal, így tárgyalás nélkül született ítélet az ügyben.
A 17 éves börtönbüntetésre ítélt Yaalijah E. Jackson vádalkut kötött az amerikai hatóságokkal Bagdy Emőke fiának, Császár Zsoltnak a meggyilkolása ügyében, ezzel elkerülve a teljes körű bírósági tárgyalást. A megállapodás részeként a férfi bűnösnek vallotta magát, így az eljárás gyorsított formában zárult le, és az ügyet ítélethirdetéssel véglegesítették – tudta meg a Blikk.
A vádalku ugyanakkor több nyitott kérdést is maga után hagyott. A beszámolók szerint az elkövető egy másodfokú gyilkosságnak megfelelő bűncselekményben ismerte el felelősségét, lemondva a tárgyaláshoz való jogáról, ami lehetővé tette a 17 éves szabadságvesztés kiszabását. A sértett családja szerint a nyomozás több részlete tisztázatlan maradt, és nem minden körülményt vizsgáltak ki kellő mélységben.
Az ügyhöz kapcsolódóan egy, a gyilkosság után elítélt társ is szerepet kapott, aki a vád szerint a helyszínen az áldozat telefonját és autóját is ellopta. Az ő büntetése mindössze három év volt, amit a hozzátartozók aránytalannak tartanak a cselekmény súlyához képest.
Az Egyesült Államokban élő magyar pszichológus fia 2023. október 21-én vált brutális gyilkosság áldozatává az USA-ban.
A feldolgozás folyamata a fia gyászszertartásával kezdődött el.
„Mi mindörökre összetartozunk. Örök a szeretetem iránta. Hogy itt van vagy odaát, örök a szeretetem iránta” – fogalmazott elhunyt gyermekéről a pszichológus.
A nyitókép illusztráció (Pexels)