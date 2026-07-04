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bagdy emőke császár zsolt gyilkosság

Vádalkut kötött Bagdy Emőke fiának gyilkosa

2026. július 04. 10:23

A vádlott bűnösnek vallotta magát és megállapodást kötött a hatóságokkal, így tárgyalás nélkül született ítélet az ügyben.

2026. július 04. 10:23
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A 17 éves börtönbüntetésre ítélt Yaalijah E. Jackson vádalkut kötött az amerikai hatóságokkal Bagdy Emőke fiának, Császár Zsoltnak a meggyilkolása ügyében, ezzel elkerülve a teljes körű bírósági tárgyalást. A megállapodás részeként a férfi bűnösnek vallotta magát, így az eljárás gyorsított formában zárult le, és az ügyet ítélethirdetéssel véglegesítették – tudta meg a Blikk

A vádalku ugyanakkor több nyitott kérdést is maga után hagyott. A beszámolók szerint az elkövető egy másodfokú gyilkosságnak megfelelő bűncselekményben ismerte el felelősségét, lemondva a tárgyaláshoz való jogáról, ami lehetővé tette a 17 éves szabadságvesztés kiszabását. A sértett családja szerint a nyomozás több részlete tisztázatlan maradt, és nem minden körülményt vizsgáltak ki kellő mélységben.

Az ügyhöz kapcsolódóan egy, a gyilkosság után elítélt társ is szerepet kapott, aki a vád szerint a helyszínen az áldozat telefonját és autóját is ellopta. Az ő büntetése mindössze három év volt, amit a hozzátartozók aránytalannak tartanak a cselekmény súlyához képest.

Az Egyesült Államokban élő magyar pszichológus fia 2023. október 21-én vált brutális gyilkosság áldozatává az USA-ban. 

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A nyitókép illusztráció (Pexels) 

Összesen 16 komment

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tajoska
2026. július 04. 12:39
A Mandiner forrása a Blikk. Az Origónak sem használt a bulvárosodás.
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nibiru
2026. július 04. 12:30
Bagdy Emőke nem az USA-ban él! A fia élt ott. Fogalmazzatok már pontosan.
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2
0
Bogdán
2026. július 04. 12:27
Azért érdekes, hogy 2023 - ban történt gyilkosság után most történt vádalku!
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2
0
Box Hill
2026. július 04. 12:13
Minden demokráciák zászlóshajója működés közben.
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