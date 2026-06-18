A lengyel hatóságok újabb gyanúsítottat fogtak a Putyin-kritikus művész kivégzése kapcsán

Hidegvérrel agyonlőtték Putyin kritikusát – Lengyelországban
Öt lövést adtak le rá, kettő fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe az ügyben.
A lengyel miniszterelnök szerint minden jel arra utal, hogy megrendelésre elkövetett politikai merényletről van szó.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy őrizetbe vették Robert Kuzovkov, művésznevén Szemjon Szkrepetszkij feltételezett gyilkosát – írta a Politico.
A Vlagyimir Putyin orosz elnököt rendszeresen bíráló emigráns művészt hétfőn, fényes nappal lőtték agyon a kelet-lengyelországi Biała Podlaskában, alig harminc kilométerre a fehérorosz határtól. Szkrepetszkij szatirikus karikatúráiról és mintegy 28 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornájáról volt ismert.
A lublini rendőrség és Donald Tusk közlése szerint a gyilkosság gyanúsítottja egy 36 éves, georgiai útlevéllel rendelkező férfi, akit már őrizetbe vettek.
A lengyel kormányfő szerdán úgy fogalmazott:
minden arra utal, hogy politikai gyilkosság történt”,
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyomozók még további bizonyítékokat gyűjtenek.
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Öt lövést adtak le rá, kettő fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe az ügyben.
Tusk egyúttal arra figyelmeztetett, hogy amennyiben bebizonyosodik Oroszország érintettsége, az állami terrorizmusnak minősülne.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a bűncselekmény után közvetlenül két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe a lengyel rendőrök. Egyiküket aközben kapcsolták le, hogy a menekülés hevében megpróbált átmászni a fehérorosz nagykövetség kerítésén, reményei szerint így elkerülve a letartóztatást.
Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a két férfi ellen azóta emelt-e vádat a lengyel rendőrség.
Csütörtökön a miniszterelnök újabb bejegyzésben jelezte: a hatóságok már annak felderítésén dolgoznak, ki adhatta ki a parancsot a merényletre.
A Politico emlékeztetett: Kuzovkov az orosz elnök egyik ismert emigráns kritikusa volt, aki műveiben rendszeresen gúnyolta a Kreml vezetését.
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Fotó: X