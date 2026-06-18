A lengyel hatóságok újabb gyanúsítottat fogtak a Putyin-kritikus művész kivégzése kapcsán

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a két férfi ellen azóta emelt-e vádat a lengyel rendőrség.

Csütörtökön a miniszterelnök újabb bejegyzésben jelezte: a hatóságok már annak felderítésén dolgoznak, ki adhatta ki a parancsot a merényletre.

A Politico emlékeztetett: Kuzovkov az orosz elnök egyik ismert emigráns kritikusa volt, aki műveiben rendszeresen gúnyolta a Kreml vezetését.