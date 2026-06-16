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robert kuzovkov Ramzan Kadirov Fehéroroszország Lengyelország gyilkosság Oroszország Vlagyimir Putyin

Hidegvérrel agyonlőtték Putyin kritikusát – Lengyelországban

2026. június 16. 20:51

Öt lövést adtak le rá, kettő fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe az ügyben.

2026. június 16. 20:51
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Egy Putyin- és Kadirov-kritikus orosz művészt öltek meg Lengyelország keleti részén, a fehérorosz határ közelében fekvő Biała Podlaskában – számolt be a helyi ügyészség tájékoztatása alapján a Guardian.

Az áldozat a helyi sajtó szerint Robert Kuzovkov volt, aki művésznevén, Szemjon Szkrepetszkijként vált ismertté. A férfi rendszeresen készített szatirikus alkotásokat Vlagyimir Putyin orosz elnökről, Ramzan Kadirov csecsen vezetőről, valamint más közéleti szereplőkről.

A lublini ügyészség szóvivője, Marcin Kozak közölte: az áldozatra hétfőn öt lövést adtak le, amelyek közül az egyik a fejét érte. A férfi a helyszínen életét vesztette.

Két feltételezett elkövetőt vettek őrizetbe

A nyomozás során a lengyel hatóságok két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek, hivatalos vádemelés azonban egyelőre nem történt.

A Guardian szerint a hatóságok vizsgálják, hogy az áldozat személye és politikai aktivitása összefüggésben állhatott-e a gyilkossággal. Az ügyészség megerősítette, hogy Kuzovkov művészeti tevékenységében rendszeresen bírálta az orosz hatóságokat és a Kreml politikáját.

A belarusz ellenzéki DzikMedia Telegram-csatorna névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a rendőrség elől menekülő egyik gyanúsított megpróbált átmászni Fehéroroszország konzulátusának kerítésén, de végül elfogták.

Kadirovot is rendszeresen gúnyolta

A művész mindössze három nappal halála előtt Berlinben vett részt egy tiltakozó akcióban az orosz nemzeti ünnep alkalmából. A Meduza beszámolója szerint egy Putyint és Joszif Sztálint ábrázoló karikatúrával demonstrált.

A meggyilkolt Robert Kuzovkov a Sztálint és Putyint ábrázoló festményével
Forrás: X

Különösen élesen támadta Ramzan Kadirovot és környezetét. Számos festményén és videójában figurázta ki

  • a csecsen vezetőt,
  • fiát, Adam Kadirovot, valamint
  • Apti Alaudinovot, az Ahmat különleges alakulat parancsnokát.

Két nappal a meggyilkolása előtt ismét megosztott egy olyan alkotást, amelyen Ramzan és Adam Kadirov disznóként szerepelt.

Felmerült a csecsen szál

Bár a nyomozás még korai szakaszban jár, több emigrációban élő orosz művész és közéleti szereplő úgy véli, hogy a gyilkosság módszere emlékeztethet a Kadirovhoz köthető korábbi akciókra.

Marat Gelman ismert orosz műgyűjtő úgy fogalmazott:

Egy művész meggyilkolása szörnyű esemény. Remélem, lesz nyomozás, bár szinte biztos vagyok benne, hogy valamelyik csecsen »Don« áll mögötte.”

A Guardian emlékeztet arra, hogy Kadirov rendszerét évek óta azzal vádolják emberi jogi szervezetek és nyomozó hatóságok, hogy külföldön is üldözi bírálóit. Több európai merényletet és merényletkísérletet is kapcsolatba hoztak korábban a csecsen vezető környezetével.

Lengyelország az ukrajnai háború kezdete óta kiemelt logisztikai központtá vált a Kijevnek nyújtott nyugati támogatások szempontjából, ezért Varsó szerint az ország fokozottan ki van téve az orosz hírszerzési és szabotázsakcióknak.

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Fotó: X

 

Összesen 14 komment

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Bogdán
2026. június 16. 22:23
Számomra nem voltak felemelőek a festményei. Putyin biztos, hogy nincs benne! Zeler nekem egy kissé gyanús, Orbánt is fenyegette. Öntörvényű, beteges emberek!
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figyelő4322
2026. június 16. 22:12
Ha esetleg a csecsenek bérelték fel a gyilkost, azon nem is csodálkoznék. A csecseneknél amúgyis szokásos a bosszú intézménye. Ráadásul az 'igazhitűeknél' a disznó az egyik legutáltabb állat. Pedig szerintem a disznóhús SOKKAL jobb, mint a birkahús. Dehát... A lelkük rajta, ha a gyomruk bírja!
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SyncBaer
2026. június 16. 22:03
A volt Szovjetunió területén élő szlávok időnként megmutatják, hogy a jégcsákányok akár Mexikóig is elérnek.
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Bitrex®
2026. június 16. 21:56
Mondjuk, így ránézésre nem kár érte.
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