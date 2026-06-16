Hidegvérrel agyonlőtték Putyin kritikusát – Lengyelországban

Egy Putyin- és Kadirov-kritikus orosz művészt öltek meg Lengyelország keleti részén, a fehérorosz határ közelében fekvő Biała Podlaskában – számolt be a helyi ügyészség tájékoztatása alapján a Guardian.

Az áldozat a helyi sajtó szerint Robert Kuzovkov volt, aki művésznevén, Szemjon Szkrepetszkijként vált ismertté. A férfi rendszeresen készített szatirikus alkotásokat Vlagyimir Putyin orosz elnökről, Ramzan Kadirov csecsen vezetőről, valamint más közéleti szereplőkről.