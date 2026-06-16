Hidegvérrel agyonlőtték Putyin kritikusát – Lengyelországban

Felkelésre készülhetnek Oroszországban: már az egész ország összeomlását vizionálja Putyin riválisa
„Az embereknek elegük van Putyinból” – jelentette ki az ellenzéki vezető.
Öt lövést adtak le rá, kettő fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe az ügyben.
Egy Putyin- és Kadirov-kritikus orosz művészt öltek meg Lengyelország keleti részén, a fehérorosz határ közelében fekvő Biała Podlaskában – számolt be a helyi ügyészség tájékoztatása alapján a Guardian.
Az áldozat a helyi sajtó szerint Robert Kuzovkov volt, aki művésznevén, Szemjon Szkrepetszkijként vált ismertté. A férfi rendszeresen készített szatirikus alkotásokat Vlagyimir Putyin orosz elnökről, Ramzan Kadirov csecsen vezetőről, valamint más közéleti szereplőkről.
A lublini ügyészség szóvivője, Marcin Kozak közölte: az áldozatra hétfőn öt lövést adtak le, amelyek közül az egyik a fejét érte. A férfi a helyszínen életét vesztette.
A nyomozás során a lengyel hatóságok két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek, hivatalos vádemelés azonban egyelőre nem történt.
A Guardian szerint a hatóságok vizsgálják, hogy az áldozat személye és politikai aktivitása összefüggésben állhatott-e a gyilkossággal. Az ügyészség megerősítette, hogy Kuzovkov művészeti tevékenységében rendszeresen bírálta az orosz hatóságokat és a Kreml politikáját.
A belarusz ellenzéki DzikMedia Telegram-csatorna névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a rendőrség elől menekülő egyik gyanúsított megpróbált átmászni Fehéroroszország konzulátusának kerítésén, de végül elfogták.
A művész mindössze három nappal halála előtt Berlinben vett részt egy tiltakozó akcióban az orosz nemzeti ünnep alkalmából. A Meduza beszámolója szerint egy Putyint és Joszif Sztálint ábrázoló karikatúrával demonstrált.
Különösen élesen támadta Ramzan Kadirovot és környezetét. Számos festményén és videójában figurázta ki
Két nappal a meggyilkolása előtt ismét megosztott egy olyan alkotást, amelyen Ramzan és Adam Kadirov disznóként szerepelt.
Bár a nyomozás még korai szakaszban jár, több emigrációban élő orosz művész és közéleti szereplő úgy véli, hogy a gyilkosság módszere emlékeztethet a Kadirovhoz köthető korábbi akciókra.
Marat Gelman ismert orosz műgyűjtő úgy fogalmazott:
Egy művész meggyilkolása szörnyű esemény. Remélem, lesz nyomozás, bár szinte biztos vagyok benne, hogy valamelyik csecsen »Don« áll mögötte.”
A Guardian emlékeztet arra, hogy Kadirov rendszerét évek óta azzal vádolják emberi jogi szervezetek és nyomozó hatóságok, hogy külföldön is üldözi bírálóit. Több európai merényletet és merényletkísérletet is kapcsolatba hoztak korábban a csecsen vezető környezetével.
Lengyelország az ukrajnai háború kezdete óta kiemelt logisztikai központtá vált a Kijevnek nyújtott nyugati támogatások szempontjából, ezért Varsó szerint az ország fokozottan ki van téve az orosz hírszerzési és szabotázsakcióknak.
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„Az embereknek elegük van Putyinból” – jelentette ki az ellenzéki vezető.
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Fotó: X