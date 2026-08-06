Putyin szerint Oroszország megnyeri a háborút és lesz tej is

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Az orosz elnök meg kívánta nyugtatni az orosz embereket.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egészen biztos abban, hogy Oroszország meg fogja nyerni a háborút – közölte az orosz TASZSZ hírügynökség.
Putyin egy színészi érdekvédelmi szövetség találkozóján vett részt, amin a szervezet vezetője egy híres orosz színész, Sztanyiszláv Ljubisin történetét mesélte el, aki 12 évesen nem kapott tejet a Szovjetunióban 1945. május 9-én, mert bezárt a bolt, a náci Németország feletti győzelmet ünnepelve.
„Természetesen tagadhatatlan, hogy a győzelem a miénk lesz és megőrizzük az országunkat és a nagyszerű kultúránkat is”
– mondta a színházi vezető.
Vlagyimir Putyin ehhez annyit tett hozzá: „lesz tej is”.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP