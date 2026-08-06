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Oroszország Vlagyimir Putyin ukrajnai háború

Putyin szerint Oroszország megnyeri a háborút és lesz tej is

2026. augusztus 06. 08:48

Az orosz elnök meg kívánta nyugtatni az orosz embereket.

2026. augusztus 06. 08:48
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Vlagyimir Putyin orosz elnök egészen biztos abban, hogy Oroszország meg fogja nyerni a háborút – közölte az orosz TASZSZ hírügynökség.

Putyin egy színészi érdekvédelmi szövetség találkozóján vett részt, amin a szervezet vezetője egy híres orosz színész, Sztanyiszláv Ljubisin történetét mesélte el, aki 12 évesen nem kapott tejet a Szovjetunióban 1945. május 9-én, mert bezárt a bolt, a náci Németország feletti győzelmet ünnepelve.

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„Természetesen tagadhatatlan, hogy a győzelem a miénk lesz és megőrizzük az országunkat és a nagyszerű kultúránkat is”

 – mondta a színházi vezető.

Vlagyimir Putyin ehhez annyit tett hozzá: „lesz tej is”.

 

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
csapláros
2026. augusztus 06. 11:40
sergent 2026. augusztus 06. 11:17 VeressZoltán 2026. augusztus 06. 10:34 ...""Hatalmas arcvesztés lesz ez a nyugat számára, ja máris az!"...Aztán miért is? Csak nem azért, mert Putyin 4,5 év alatt egyetlen politikai célját sem tudta elérni? "... Elsősorban az ukránok szívnak, a 6,7 milka, az Unióban gólyafosként kóválygó menekülttel, akik majd basznak visszamenni egy szarrá rombolt országba a nyugati jóétből. Az energetikai hálózatának jelentős része, utak, hidak, kikötők és gyárak ezrei semmisültek meg. Persze az orosz erők emberveszteségei (halottak és sebesültek) számszerűleg lényegesen magasabbak, és már az 1,2–1,3 millió főt is elérhetik, szemben az ukránok 350-400 ezres veszteségével.
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csapláros
2026. augusztus 06. 11:26
buzizsido2-2 2026. augusztus 06. 10:50 ...2Hála istennek ! Megkezdhetitek a visszahurcolkodást a szent földetekre, őshazátokba : izraelbe... stb. "... Meg a deszkán baszott tripperes anyád büdös picsáját, bazdmeg. Majd Szibériába, az Amúr mentén, a Zsidó Autonóm Tartományba, Birobidzsánba, veled együtt.... Élén a Majkával és a többi szarfaszú seggnyaló LIBERÁLNÁCIVAL...
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0
sergent
2026. augusztus 06. 11:17
VeressZoltán 2026. augusztus 06. 10:34 Hatalmas arcvesztés lesz ez a nyugat számára, ja máris az! Aztán miért is? Csak nem azért, mert Putyin 4,5 év alatt egyetlen politikai célját sem tudta elérni? Csak nem azért mert két országgal bővült a NATO? Csak nem azért mert Ukrajna még mindig nem lett hadászati ugródeszka az oroszoknak nyugat felé? Csak nem azért mert 4,5 év után még mindig nincs oroszbarát kormány Ukrajnában? Csak nem azért mert 4,5 év után még mindig nincs orosz közigazgatás a megszállt területeken? Kinek is áll itt a zászló arcvesztés terén?
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4
sergent
2026. augusztus 06. 11:08
falcatus-2 2026. augusztus 06. 10:49 Ezzel csupán annyi probléma van hogy a USA-nak, a NATO-nak, az EU-nak, és úgy egyáltalán a NYUGATnak semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy Oroszország határai egyetlen centiméterrel is nyugatabbra tolódjanak. sőt! Erősen ellenérdekeltek ebben, úgy kb 75 éve.
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