Putyin szerint Oroszország megnyeri a háborút és lesz tej is

Vlagyimir Putyin orosz elnök egészen biztos abban, hogy Oroszország meg fogja nyerni a háborút – közölte az orosz TASZSZ hírügynökség.

Putyin egy színészi érdekvédelmi szövetség találkozóján vett részt, amin a szervezet vezetője egy híres orosz színész, Sztanyiszláv Ljubisin történetét mesélte el, aki 12 évesen nem kapott tejet a Szovjetunióban 1945. május 9-én, mert bezárt a bolt, a náci Németország feletti győzelmet ünnepelve.