AZ FBI igazgatója Moszkvába látogathat

Robert Mueller volt az utolsó olyan FBI-igazgató, akiről ismert, hogy Oroszországba látogatott, 2013-ban. Muellert később különleges tanácsadónak nevezték ki, hogy vizsgálja ki a 2016-os Trump-elnökválasztási kampány és Oroszország közötti kapcsolatokat, valamint Oroszország szélesebb körű erőfeszítéseit az amerikai választásokba való beavatkozásra.

Patel korábbi utazási és kiadási döntései elmosták a határt a szabadidős tevékenységek és a hivatalos ügyek között, ami a Capitol Hillen széles körű vizsgálódást váltott ki, és időnként felbosszantotta a Fehér Házat.