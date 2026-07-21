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putyin ukrajnai háború egyesült államok trump oroszország

AZ FBI igazgatója Moszkvába látogathat

2026. július 21. 07:14

Szokatlan lépés lenne az amerikai kormányzat részéről.

2026. július 21. 07:14
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A Politico forrásai szerint Kash Patel, az FBI igazgatója az év későbbi részében, valószínűleg október közepén Oroszországba látogat. 

Szokatlan és kényes lépés lenne ez egy FBI-igazgató részéről. 

A terv akkor merült fel, amikor Washington és Moszkva továbbra is ellentétben áll egymással az ukrajnai háború miatt, és az amerikai törvényhozók Oroszország ellen új, szigorú szankciók bevezetését követelik.

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Az üggyel tisztában lévő amerikai tisztviselő szerint Patel október 14–15-én látogat Oroszországba, először Moszkvába, majd Szentpétervárra.

A lapnak nyilatkozó tisztviselő elmondta: vendéglátója valószínűleg az FSZB lesz, az orosz biztonsági szolgálat, amely a szovjet korszakbeli KGB utódja.

Nem világos, hogy Kash Patel találkozik-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel vagy valamelyik magas rangú politikai tanácsadójával. Az sem derül ki, mi szerepel a megbeszélések napirendjén. Mint minden ilyen, amerikai tisztviselők által tervezett utazás esetében, ezek a tervek is előzetesek és változhatnak.

Robert Mueller volt az utolsó olyan FBI-igazgató, akiről ismert, hogy Oroszországba látogatott, 2013-ban. Muellert később különleges tanácsadónak nevezték ki, hogy vizsgálja ki a 2016-os Trump-elnökválasztási kampány és Oroszország közötti kapcsolatokat, valamint Oroszország szélesebb körű erőfeszítéseit az amerikai választásokba való beavatkozásra.

Patel korábbi utazási és kiadási döntései elmosták a határt a szabadidős tevékenységek és a hivatalos ügyek között, ami a Capitol Hillen széles körű vizsgálódást váltott ki, és időnként felbosszantotta a Fehér Házat.

Miután a Kreml 2022-ben háborút indított Ukrajna ellen, a Biden-kormány magas rangú tisztviselői kerülték az Oroszországba való látogatást, bár az Egyesült Államok nyitva tartotta moszkvai nagykövetségét.

Trump igyekezett enyhíteni a Putyinnal fennálló feszültségeket. Második hivatali ideje alatt különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner több alkalommal is Oroszországba látogatott, többek között Putyinnal is találkozott, hogy megvitassák az ukrajnai háború befejezését.
Maga Trump is találkozott Putyinnal tavaly Anchorage-ban.

A múlt hónapban pedig Rodney Mims Cook Jr., az Egyesült Államok Képzőművészeti Bizottságának elnöke részt vett a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. 

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI / AFP

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Összesen 11 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 21. 09:04
A trumpista alkesz cigány ellátogat a tartótisztjeihez. Ki tudja, lehet Kakaduval is összefutna.
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kisskiss-7
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Bitrex®
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2026. július 21. 09:00 Szerkesztve
Kashyap Pramod Patel 1980. február 25-én született a New York állambeli Garden Cityben, Long Islanden. Pramod Rameshchandra Patel, egy gudzsarati indiai-ugandai férfi fia, aki egyike volt azoknak, akiket etnikai üldöztetés ért, és akiket Idi Amin ugandai elnök 1972-ben kiutasított. A Patel család eredetileg az indiai Gudzsarát állam Anand kerületében található Bhadran faluból származott. A Chh Gam Patidar Mandal, egy bhadrani szervezet, 18 generáció óta őrzi a Patel család vanshavali- ját, vagyis a családfáját. Rövid időre visszatértek Indiába, miközben menedékjogot kértek az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában. Miután kérelmüket elfogadták, Kanadába költöztek. Ezt követően az Egyesült Államokba költöztek. Mikor én disszidáltam, csak egy országban lehetett menedékjogot kérni, nem háromban. És még rövid időre sem lehetett visszatérni oda, ahonnan elmenekült az ember, mert akkor automatikusan ugrott a menekültstátusz.
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kisskiss-7
2026. július 21. 08:24
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