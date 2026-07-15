Amerikai büntetést kaphat Magyarország: brutális vám az orosz energiaforrások miatt?

Republikánus és demokrata szenátorok vegyes csoportja fokozná az Oroszország elleni szankciókat amerikai részről. Ha ebből törvény születik, az súlyosan érintheti Magyarországot is – írja a VG.hu.

A javaslat egyrészt szankciókat vetne ki orosz tisztségviselőre, másrészt pedig külön vámokat róna azon államokra, amelyek orosz energiát vásárolnak. Ez elsősorban Kína és India ellen irányul, de egyrészt a földgáz, másrészt a kőolaj kapcsán más országok is érintettek lehetnek.