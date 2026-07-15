Amerikai büntetést kaphat Magyarország: brutális vám az orosz energiaforrások miatt?

Trump végül rábólintott az újabb ukrán támogatásokra
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Amerikai szenátorok egy csoportja lobbizik az Oroszország és egyes partnerei elleni szankciók fokozása érdekében.
Republikánus és demokrata szenátorok vegyes csoportja fokozná az Oroszország elleni szankciókat amerikai részről. Ha ebből törvény születik, az súlyosan érintheti Magyarországot is – írja a VG.hu.
A javaslat egyrészt szankciókat vetne ki orosz tisztségviselőre, másrészt pedig külön vámokat róna azon államokra, amelyek orosz energiát vásárolnak. Ez elsősorban Kína és India ellen irányul, de egyrészt a földgáz, másrészt a kőolaj kapcsán más országok is érintettek lehetnek.
Mentességet kaphatnának azok az országok, amelyek jelentős lépéseket tesznek az orosz energia-behozatal csökkentése érdekében, és a földgáz terén mentesülhet Magyarország is.
A kőolaj kapcsán viszont a legnagyobb vásárlók között sorolják fel hazánkat, Kína, India, Azerbajdzsán és Szlovákia mellett.
Ez akár azt is eredményezhetné, hogy az Egyesült Államok súlyos vámot vetne ki a magyar eredetű importtermékekre.
Az amerikai javaslat egyik fő gazdája Lindsey Graham republikus szenátor volt, aki a napokban, szombaton váratlanul elhunyt. Graham mindössze egy nappal korábban, ukrajnai látogatása során jelentette be, hogy megállapodott Donald Trumppal a törvényjavaslat előmozdításáról, több mint egy évvel annak benyújtása után. „Meglehetősen biztosak vagyunk abban, hogy a javaslat végigmegy a törvényhozási folyamaton” – mondják most a Graham javaslatát tovább képviselő amerikai politikusok.
Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy Iránnal és a Hezbollahhal szembeni szankciókat is beilleszthetnek a törvényjavaslatba. Úgy fogalmazott, hogy ez nagyon jelentős lépés lenne. „Ez Lindsey tiszteletére történik. Ez az ő ügye volt. Mindennél jobban akarta ezt. Önök is tudják, hogyan vélekedett róla, és jó esély van arra, hogy most megvalósuljon” − nyilatkozta Trump.
A javaslat egyik rendelkezése Donald Trump amerikai elnök számára ugyanakkor lehetővé tenné, hogy felmentést adjon a szankciók alól, amennyiben az amerikai nemzeti érdeket szolgál.
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Fotón: Donald Trump és Lindsey Graham 2024-ben (Logan Cyrus / AFP)