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energia Oroszország szankciók Egyesült Államok

Amerikai büntetést kaphat Magyarország: brutális vám az orosz energiaforrások miatt?

2026. július 15. 17:39

Amerikai szenátorok egy csoportja lobbizik az Oroszország és egyes partnerei elleni szankciók fokozása érdekében.

2026. július 15. 17:39
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Republikánus és demokrata szenátorok vegyes csoportja fokozná az Oroszország elleni szankciókat amerikai részről. Ha ebből törvény születik, az súlyosan érintheti Magyarországot is – írja a VG.hu.

A javaslat egyrészt szankciókat vetne ki orosz tisztségviselőre, másrészt pedig külön vámokat róna azon államokra, amelyek orosz energiát vásárolnak. Ez elsősorban Kína és India ellen irányul, de egyrészt a földgáz, másrészt a kőolaj kapcsán más országok is érintettek lehetnek.

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Mentességet kaphatnának azok az országok, amelyek jelentős lépéseket tesznek az orosz energia-behozatal csökkentése érdekében, és a földgáz terén mentesülhet Magyarország is.

A kőolaj kapcsán viszont a legnagyobb vásárlók között sorolják fel hazánkat, Kína, India, Azerbajdzsán és Szlovákia mellett. 

Ez akár azt is eredményezhetné, hogy az Egyesült Államok súlyos vámot vetne ki a magyar eredetű importtermékekre.

Az amerikai javaslat egyik fő gazdája Lindsey Graham republikus szenátor volt, aki a napokban, szombaton váratlanul elhunyt. Graham mindössze egy nappal korábban, ukrajnai látogatása során jelentette be, hogy megállapodott Donald Trumppal a törvényjavaslat előmozdításáról, több mint egy évvel annak benyújtása után. „Meglehetősen biztosak vagyunk abban, hogy a javaslat végigmegy a törvényhozási folyamaton” – mondják most a Graham javaslatát tovább képviselő amerikai politikusok.

Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy Iránnal és a Hezbollahhal szembeni szankciókat is beilleszthetnek a törvényjavaslatba. Úgy fogalmazott, hogy ez nagyon jelentős lépés lenne. „Ez Lindsey tiszteletére történik. Ez az ő ügye volt. Mindennél jobban akarta ezt. Önök is tudják, hogyan vélekedett róla, és jó esély van arra, hogy most megvalósuljon” − nyilatkozta Trump.

A javaslat egyik rendelkezése Donald Trump amerikai elnök számára ugyanakkor lehetővé tenné, hogy felmentést adjon a szankciók alól, amennyiben az amerikai nemzeti érdeket szolgál.

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Fotón: Donald Trump és Lindsey Graham 2024-ben (Logan Cyrus / AFP)

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Összesen 79 komment

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Szerintem
2026. július 15. 19:13
Na akkor itt a feladat, hogy az eddig csak pusztítás helyett, valamit meg is oldjon a tiszafostos.
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0
0
figyelő4322
•••
2026. július 15. 19:12 Szerkesztve
.--.. 2026. július 15. 12:36 • Szerkesztve -zsoltkom- "Orbánnak lehetne egy jó pontja. Ha Orbán és Trump barátsága emlékére, Mo. kimaradna a vámolásból." Poloskád még 3 hónapja sincs hatalmon, és minden erejével azon van, hogy a konzervatív erőket megsemmisítse. Sőt, az országot a birodalom tartományává szándékozik lesüllyeszteni. De most, hogy a nemzetvezető (megint) berottyantott, azt akarod, hogy segítse ki azt, aki EBBE a 💩 szituációba süllyesztette az országot? És azért hogy a 🪳 prófétádnál jó pontot szerezzen? Lehet, hogy ezt viccnek szántad, de nem mulatságos, röhögni meg végképp nem lehet rajta...
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1
0
Szerintem
2026. július 15. 19:06
Szét röhögöm magam, ahogy a buta prolik Trump eltűnésében reménykednek. Annyira segg hülyék, hogy még azt se képesek felismerni, hogy az un. "demokratáknak" is ugyanez az érdekük, ebben a kérdésben.
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2
0
nyafika
2026. július 15. 19:03
trd127 2026. július 15. 17:58 Az elmebeteg Trumpnak már kevés ideje van. - Ahogy elnézem a hisztis fröcsögésed...ma estére megérett az infarktus. Mentőt ne hívjál, hullát nem szállítanak.
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