Trump végül rábólintott az újabb ukrán támogatásokra

A G7-ek emellett támogatásukról biztosították azt a brit–francia vezetésű nemzetközi kezdeményezést is, amely a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztonságát és a kereskedelem zavartalanságát szolgálná. A nyilatkozat kitér arra is, hogy alternatív energiaellátási útvonalak kialakítására van szükség.

A dokumentum nemcsak Ukrajnával foglalkozik. A vezetők elutasították a status quo egyoldalú megváltoztatására irányuló törekvéseket a Kelet- és Dél-kínai-tengeren, valamint a Tajvani-szoros térségében is. A Politico megjegyzi, hogy néhány nappal korábban még az volt a terv, hogy az ukrajnai és közel-keleti kérdésekről nem közös közlemény, hanem csupán az elnökség külön nyilatkozata születik. Ehhez képest végül egy olyan dokumentum látott napvilágot, amelyet valamennyi résztvevő, köztük Trump is aláírt.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP