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G7 orosz-ukrán háború szankciók Trump

Trump végül rábólintott az újabb ukrán támogatásokra

2026. június 17. 10:26

A franciaországi G7-csúcson a vezetők újabb vállalásokat tettek Kijev támogatására és Oroszország szankcionálására. Trump korábbi fenntartásai ellenére végül aláírta a közös nyilatkozatot, amely további katonai segítséget és fokozott gazdasági nyomást helyez kilátásba Moszkvával szemben.

2026. június 17. 10:26
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A G7-országok vezetői közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett a franciaországi Évian-les-Bains-ban rendezett csúcstalálkozón. A Politico beszámolója szerint Trump is aláírta a dokumentumot, amely a katonai támogatások növelését és az Oroszország elleni szankciók szigorítását helyezi kilátásba.

Trump is aláírta a G7-ek közös állásfoglalását, amely légvédelmi képességek bővítéséről és az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásáról szól
Trump is aláírta a G7-ek közös állásfoglalását, amely légvédelmi képességek bővítéséről és az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásáról szól
Forrás: Mandel NGAN / POOL / AFP

Trump is aláírta az Ukrajnát támogató nyilatkozatot

A dokumentumban a G7-ek vezetői kijelentették, hogy továbbra is egységesen támogatják Ukrajna szabadságának, szuverenitásának és területi integritásának védelmét. A nyilatkozat szerint fokozni kívánják a nyomást az orosz háborús gazdaságra, valamint erősítenék a szankciókat, beleértve az olaj- és gázszektort érintő intézkedéseket is. A közös állásfoglalás katonai vállalásokat is tartalmaz:

  • a résztvevők növelnék a légvédelmi képességek, az elfogórendszerek és a nagy hatótávolságú eszközök szállítását Ukrajnának, 
  • emellett megvizsgálnák annak lehetőségét is, hogy Kijev könnyebben növelhesse saját hadiipari termelését.

A Politico szerint a keddi tárgyalások során váratlan közeledés alakult ki Trump és a többi G7-tagállam álláspontja között. Az amerikai elnök arra is utalt, hogy kész lehet visszaállítani az orosz olajjal kapcsolatos szankciókat, amelyeket Washington korábban június közepéig felfüggesztett. A nyilatkozat külön is megemlíti az amerikai elnököt. A dokumentum szerint az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás új lehetőségeket teremt további gazdasági intézkedések meghozatalára Oroszországgal szemben.

A G7-ek emellett támogatásukról biztosították azt a brit–francia vezetésű nemzetközi kezdeményezést is, amely a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztonságát és a kereskedelem zavartalanságát szolgálná. A nyilatkozat kitér arra is, hogy alternatív energiaellátási útvonalak kialakítására van szükség.

A dokumentum nemcsak Ukrajnával foglalkozik. A vezetők elutasították a status quo egyoldalú megváltoztatására irányuló törekvéseket a Kelet- és Dél-kínai-tengeren, valamint a Tajvani-szoros térségében is. A Politico megjegyzi, hogy néhány nappal korábban még az volt a terv, hogy az ukrajnai és közel-keleti kérdésekről nem közös közlemény, hanem csupán az elnökség külön nyilatkozata születik. Ehhez képest végül egy olyan dokumentum látott napvilágot, amelyet valamennyi résztvevő, köztük Trump is aláírt.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. június 17. 12:02
"Trump végül rábólintott az újabb ukrán támogatásokra" Egy-fenét bólintott! Megtörték! Az USA elnökének sincs módjában, hatáskörében, hogy elvonja a támogatást, az effektív részvételt a zsidóság ukrajnai világháborújától..!
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0
0
fatman
2026. június 17. 11:13
nyílván Trump is a mélyállam zsebében van... rég véget vethetett volna ennek a mocskos háborúnak...
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6
0
falcatus-2
2026. június 17. 11:03
Kieli Világgazdasági Intézet legfrissebb „gyászjelentése”: Cím: „Vége a játéknak, az orosz gazdaság helyzete”. • Moszkva fiskális tartalékai nagyrészt kimerültek; • az orosz gazdaság a strukturális kimerülés egyértelmű jeleit mutatja; • Oroszország valódi gazdasági végének körvonalai egyre világosabban kezdenek kirajzolódni; • az orosz katonai gazdaság strukturális alapjai folyamatosan erodálódnak; • a makrogazdasági rendszer a növekvő egyensúlyhiányok klasszikus jeleit mutatja; • a gazdasági növekedés megállt. Olyan deja vu érzésem van, mintha ezt már 4. éve és negyedévente bejelentették volna. Nem is értem, hogy az orosz gazdaság mit vacakol és miért nem hajlandó meghalni, vagy végre fölfeküdni a boncasztalra. Hogy-hogy nem veszi észre egy tucat orvos a fejlett nyugatról, sorban áll a Kreml folyosóján és arra vár ki állapíthatja meg, ki adhatja ki legelőször a halotti bizonyítványt az orosz gazdaságról?
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2
0
radler
2026. június 17. 10:59
Rájött már a vén hülye, hogy Putyin még győzni akar, nem békét kötni. De nem fog. Sőt! Ezt a háborút már elvesztette. Egy háború ugyanis nem akkor van megnyerve amikor az ellenséges hadsereg le van győzve, hanem amikor elérte a politikai célját. És Putyin ettől egyre messzebb kerül. Mondjuk annyit azért már elért, hogy két országgal bővült a NATO.
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