Trump végül rábólintott az újabb ukrán támogatásokra

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A franciaországi G7-csúcson a vezetők újabb vállalásokat tettek Kijev támogatására és Oroszország szankcionálására. Trump korábbi fenntartásai ellenére végül aláírta a közös nyilatkozatot, amely további katonai segítséget és fokozott gazdasági nyomást helyez kilátásba Moszkvával szemben.
A G7-országok vezetői közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett a franciaországi Évian-les-Bains-ban rendezett csúcstalálkozón. A Politico beszámolója szerint Trump is aláírta a dokumentumot, amely a katonai támogatások növelését és az Oroszország elleni szankciók szigorítását helyezi kilátásba.
A dokumentumban a G7-ek vezetői kijelentették, hogy továbbra is egységesen támogatják Ukrajna szabadságának, szuverenitásának és területi integritásának védelmét. A nyilatkozat szerint fokozni kívánják a nyomást az orosz háborús gazdaságra, valamint erősítenék a szankciókat, beleértve az olaj- és gázszektort érintő intézkedéseket is. A közös állásfoglalás katonai vállalásokat is tartalmaz:
A Politico szerint a keddi tárgyalások során váratlan közeledés alakult ki Trump és a többi G7-tagállam álláspontja között. Az amerikai elnök arra is utalt, hogy kész lehet visszaállítani az orosz olajjal kapcsolatos szankciókat, amelyeket Washington korábban június közepéig felfüggesztett. A nyilatkozat külön is megemlíti az amerikai elnököt. A dokumentum szerint az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás új lehetőségeket teremt további gazdasági intézkedések meghozatalára Oroszországgal szemben.
A G7-ek emellett támogatásukról biztosították azt a brit–francia vezetésű nemzetközi kezdeményezést is, amely a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztonságát és a kereskedelem zavartalanságát szolgálná. A nyilatkozat kitér arra is, hogy alternatív energiaellátási útvonalak kialakítására van szükség.
A dokumentum nemcsak Ukrajnával foglalkozik. A vezetők elutasították a status quo egyoldalú megváltoztatására irányuló törekvéseket a Kelet- és Dél-kínai-tengeren, valamint a Tajvani-szoros térségében is. A Politico megjegyzi, hogy néhány nappal korábban még az volt a terv, hogy az ukrajnai és közel-keleti kérdésekről nem közös közlemény, hanem csupán az elnökség külön nyilatkozata születik. Ehhez képest végül egy olyan dokumentum látott napvilágot, amelyet valamennyi résztvevő, köztük Trump is aláírt.
Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP