Evianban gyűlnek össze a világ vezetői: kezdőik a G7 csúcs

Emmanuel Macron, az eviani G7-csúcstalálkozó házigazdája úgy állította össze a napirendet, hogy az a díszvendég számára a lehető legvonzóbb legyen, de a francia elnöknek fogalma sincs arról, hogy Donald Trump – aki szokás szerint kiszámíthatatlanul viselkedik a csúcstalálkozókon – végigmarad-e a teljes három napon, vagy éppen minden ott töltött órában megzavarja-e a tárgyalásokat – számolt be a Guardian tudósítója.

Az amerikai elnök korán távozott a legutóbbi G7-csúcstalálkozóról a kanadai Kananaskisban, hogy az iráni konfliktussal foglalkozzon. Macron, aki tizedik G7-csúcstalálkozóján vesz részt elhalasztotta a csúcstalálkozó kezdetét, hogy Trump a Fehér Ház pázsitján rendezett UFC-eseményen ünnepelhesse 80. születésnapját. Macron szerdán este vacsorát rendez Versailles-ban, jutalomként, ha Trump végigmarad a három napon.