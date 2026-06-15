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emmanuel macron irán macron donald trump európa

Evianban gyűlnek össze a világ vezetői: kezdőik a G7 csúcs

2026. június 15. 09:15

A francia házigazdák aggódnak, hogy Trump idő előtt lelép a találkozóról.

2026. június 15. 09:15

Emmanuel Macron, az eviani G7-csúcstalálkozó házigazdája úgy állította össze a napirendet, hogy az a díszvendég számára a lehető legvonzóbb legyen, de a francia elnöknek fogalma sincs arról, hogy Donald Trump – aki szokás szerint kiszámíthatatlanul viselkedik a csúcstalálkozókon – végigmarad-e a teljes három napon, vagy éppen minden ott töltött órában megzavarja-e a tárgyalásokat – számolt be a Guardian tudósítója. 

Az amerikai elnök korán távozott a legutóbbi G7-csúcstalálkozóról a kanadai Kananaskisban, hogy az iráni konfliktussal foglalkozzon. Macron, aki tizedik G7-csúcstalálkozóján vesz részt elhalasztotta a csúcstalálkozó kezdetét, hogy Trump a Fehér Ház pázsitján rendezett UFC-eseményen ünnepelhesse 80. születésnapját. Macron szerdán este vacsorát rendez Versailles-ban, jutalomként, ha Trump végigmarad a három napon.

Washingtonból érkező jelentések szerint az amerikai elnök nincs ünnepi hangulatban, és kísértésbe eshet, hogy beszóljon újra, amiért a szövetségesek nem segítettek neki a Hormuzi-szoros megnyitásában.

Azt szinte biztosan kérni fogja, hogy a tervezett francia–brit haditengerészeti haderő gyorsan lépjen fel a hajózási szabadság helyreállításának érvényesítése érdekében, amint azt az Egyesült Államok és Irán közös szándéknyilatkozata is előírja. A aknamentesítésre is sürgősen szükség van, ha a szorosban felhalmozódott több száz tartályhajó időben el akarja érni a világgazdaság artériáit.

Gazdasági bajok jönnek

A Világbank csütörtöki jelentésében az idei globális növekedési előrejelzést 2,9%-ról 2,5%-ra csökkentette, ami a Covid-járvány óta a legalacsonyabb globális növekedési szintet jelenti. 

A Világbank előrejelzése szerint az árucikkek ára 22%-kal fog emelkedni, szemben az év elején várt 7%-os csökkenéssel. 

A kamatok emelkedésével a krónikus eladósodottság is súlyosbodni fog.

Háborúk lezárása: Európa nagyobb szerepet akar

Két másik háború: Ukrajna és Gáza is terítéken lesz. Macron azt szeretné, ha Európa nagyobb szerepet kapna mindkét konfliktus megoldásában, rámutatva, hogy Európa, nem az USA menti meg Ukrajnát a csődtől.

Giorgia Meloni, az olasz miniszterelnök az EU ukrajnai különmegbízottjának kinevezését szorgalmazza – Alexander Stubb finn elnök neve merült fel –, de Macron szkeptikus a posztot illetően. 

Volodimir Zelenszkij kedden részt vesz a találkozón.Franciaország abban is nyomást fog gyakorolni az USA-ra, hogy oldja meg a Gázában a Hamász lefegyverzésével kapcsolatos patthelyzetet. Trump találkozik Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom vezetőivel, hogy megvitassák a válságot és az Iránból származó következményeket. De nem lesz kísérlet közös közlemény aláírására a konfliktusokról, Macron ehelyett összefoglalót fog kiadni.

Az éghajlati válság, amely általában a G7-csúcstalálkozók állandó témája, nem került fel a napirendre, mivel vitát váltana ki. 

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI/AFP

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