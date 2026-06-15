Minden, amit az amerikai-iráni megegyezésről tudni lehet!

Trump bejelentést tett a háború lezárásáról Iránnal
Végre létrejött a megállapodás.
A megegyezés egy tűzszünetet indíthat el, amely időt ad újabb tárgyalásokra. Ez azoban nem feltétlenül jelenti az iráni háború végét.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az Egyesült Államok és Irán vasárnap bejelentette, hogy megállapodásra jutottak az ellenségeskedés befejezéséről, amely pénteken lép hatályba.
A teljes szöveget még nem tették közzé, a hivatalos aláírási ceremóniára pedig pénteken kerül sor Svájcban.
Amit azonban tudni lehet a CNN beszámolója alapján:
A megállapodás értelmében az Egyesült Államoknak és Iránnak a 60 napos időszak alatt tárgyalásokat kell folytatniuk Irán nukleáris dúsításáról és a nagy dúsítású uránjának ártalmatlanításáról.
Azonban sokan attól tartanak, hogy Trump gyakorlatilag még Obama nukleáris megyegyzésénél és gyengébb alapokon álló üzletet köthet, mert véget akar vetni a blokádnak. Például nem tudni, hogy a megegyezésnek része-e az iráni rakéktaarzenál.
Az Egyesült Államok és Irán ellentmondó üzeneteket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy mi következik a megállapodás aláírását követően.
Irán külügyminiszter-helyettese szerint a 60 napos nukleáris tárgyalások csak akkor kezdődnek meg, ha az USA felszabadítja a befagyasztott pénzeszközöket.
Egy amerikai tisztviselő elutasította Irán állításait.
Izrael az Egyesült Államokkal közösen részt vett az Irán elleni támadásban, azonaban a zsidó állam nem kötött tűzszünetet Iránnal. Az izraeli vezetés egyelőre nem nyilatkozott a megállapodásról.
Trump nemrég újra bírálta Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, „nagyon nehéz embernek” nevezve.
Az izraeli erők légi csapásokat indítottak Bejrútban a Hezbollah célpontjai ellen vasárnap kora délután, még a megállapodásról szóló hírek előtt.
Trump az Egyesült Államokban, 80. születésnapján hozta nyilvánosságra az iráni megállapodást, alig néhány órával azelőtt, hogy a Fehér Házban megrendezte volna az ország közelgő 250. évfordulóját ünneplő UFC-rendezvényt.
Egy amerikai tisztviselő szerint Teherán nem akarta, hogy a bejelentésre Iránban éjfél előtt kerüljön sor, ami egybeesett volna Trump születésnapjával.
Más országok vezetői, köztük a közvetítő szerepet betöltő Pakisztán és Katar, üdvözölték az amerikai–iráni megállapodást. A Brent és az amerikai nyersolaj ára esett vasárnap a megállapodás bejelentése után. Mind az olajárak, mind a globális részvények ingadozóak voltak a tárgyalások hírére.
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Végre létrejött a megállapodás.
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