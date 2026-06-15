Minden, amit az amerikai-iráni megegyezésről tudni lehet!

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az Egyesült Államok és Irán vasárnap bejelentette, hogy megállapodásra jutottak az ellenségeskedés befejezéséről, amely pénteken lép hatályba.

A teljes szöveget még nem tették közzé, a hivatalos aláírási ceremóniára pedig pénteken kerül sor Svájcban.