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hormuzi - szoros megállapodás tárgyalás irán svájc egyesült államok

Minden, amit az amerikai-iráni megegyezésről tudni lehet!

2026. június 15. 08:00

A megegyezés egy tűzszünetet indíthat el, amely időt ad újabb tárgyalásokra. Ez azoban nem feltétlenül jelenti az iráni háború végét.

2026. június 15. 08:00
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az Egyesült Államok és Irán vasárnap bejelentette, hogy megállapodásra jutottak az ellenségeskedés befejezéséről, amely pénteken lép hatályba. 

A teljes szöveget még nem tették közzé, a hivatalos aláírási ceremóniára pedig pénteken kerül sor Svájcban.

Amit azonban tudni lehet a CNN beszámolója alapján: 

  • megnyílik a Hormuzi-szoros
  • 60 napos tűzszünet kezdődik
  • nukleáris tárgyalások kezdődnek

Irán nukleáris programjának jövője

A megállapodás értelmében az Egyesült Államoknak és Iránnak a 60 napos időszak alatt tárgyalásokat kell folytatniuk Irán nukleáris dúsításáról és a nagy dúsítású uránjának ártalmatlanításáról.

Azonban sokan attól tartanak, hogy Trump gyakorlatilag még Obama nukleáris megyegyzésénél és gyengébb alapokon álló üzletet köthet, mert véget akar vetni a blokádnak. Például nem tudni, hogy a megegyezésnek része-e az iráni rakéktaarzenál. 

Az Egyesült Államok és Irán ellentmondó üzeneteket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy mi következik a megállapodás aláírását követően. 

Irán külügyminiszter-helyettese szerint a 60 napos nukleáris tárgyalások csak akkor kezdődnek meg, ha az USA felszabadítja a befagyasztott pénzeszközöket.

Egy amerikai tisztviselő elutasította Irán állításait.

Mit szól Izrael?

Izrael az Egyesült Államokkal közösen részt vett az Irán elleni támadásban, azonaban a zsidó állam nem kötött tűzszünetet Iránnal. Az izraeli vezetés egyelőre nem nyilatkozott a megállapodásról. 

Trump nemrég újra bírálta Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, „nagyon nehéz embernek” nevezve.

Az izraeli erők légi csapásokat indítottak Bejrútban a Hezbollah célpontjai ellen vasárnap kora délután, még a megállapodásról szóló hírek előtt.

Trump „ajándéka”

Trump az Egyesült Államokban, 80. születésnapján hozta nyilvánosságra az iráni megállapodást, alig néhány órával azelőtt, hogy a Fehér Házban megrendezte volna az ország közelgő 250. évfordulóját ünneplő UFC-rendezvényt. 

Egy amerikai tisztviselő szerint Teherán nem akarta, hogy a bejelentésre Iránban éjfél előtt kerüljön sor, ami egybeesett volna Trump születésnapjával.

Más országok vezetői, köztük a közvetítő szerepet betöltő Pakisztán és Katar, üdvözölték az amerikai–iráni megállapodást. A Brent és az amerikai nyersolaj ára esett vasárnap a megállapodás bejelentése után. Mind az olajárak, mind a globális részvények ingadozóak voltak a tárgyalások hírére.

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Nyitókép: AFP

Összesen 4 komment

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bannedop03-2
2026. június 15. 09:22
Amerika gyakorlatilag elveszítette ezt a háborút. Bölcs lépés lenne feladni és kivonulni a térsegből mihamarabb, ez tény. Volt már ilyen Vietnámban. Amerika sem nyerhet meg minden háborút.
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egyszeri
2026. június 15. 08:54
De hát eddig is volt "tűzszünet" de jure és lövöldöztek egymásra közben. Valószínűleg a folytatás se lesz más.
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kakukk_madar
2026. június 15. 08:18
Most jön az egyezmény mindenszarista szétkenése, mint "Gyengébb megegyezés, mint az Obamáé, Csak a Hormuzi szoros megynyítása a cél, 2 hétre volt tervezve a háború stb. "
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jetinyugger
2026. június 15. 08:12
60 napos időtartamra, ami bármikor megszakadhat.
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