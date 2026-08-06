A Tisza-frakció szombaton szavaz az államfőjelöltjéről

A parlamentnek harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A kezdeményezést a Tisza képviselőcsoportja éppen azzal indokolta, hogy az államfőt az alaptörvényben meghatározott határidőn belül tudják megválasztani.

Hivatalos jelölés még nem érkezett a posztra, ugyanakkor július 19-én a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult az Országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Judit sakkozót kérjék fel államfőnek. Magyar Péter miniszterelnök még aznap azt írta Facebook-oldalán, hogy megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. A sakkozó egy nappal később bejelentette, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót.

A miniszterelnök az ezt követő időszakban Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában találkozott Fülöp Botond ügyvéddel – aki Vidéki Prókátor néven hívta fel a sajtó figyelmét a kegyelmi ügyre 2024-ben -, majd Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgetett „a nemzet sorskérdéseiről”, legutóbb pedig – szerdán – Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével találkozott.