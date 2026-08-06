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tisza parlamenti képviselőcsoport bujdosó andrea bujdosó államfőjelölt

A Tisza-frakció szombaton szavaz az államfőjelöltjéről

2026. augusztus 06. 11:14

Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Közölte ugyanakkor: még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket.

2026. augusztus 06. 11:14
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Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek – mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön.

Elmondta: a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő tíz óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott: a jelölt, jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Közölte ugyanakkor: még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. 

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Tisza-frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

A parlamentnek harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A kezdeményezést a Tisza képviselőcsoportja éppen azzal indokolta, hogy az államfőt az alaptörvényben meghatározott határidőn belül tudják megválasztani.

Hivatalos jelölés még nem érkezett a posztra, ugyanakkor július 19-én a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult az Országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Judit sakkozót kérjék fel államfőnek. Magyar Péter miniszterelnök még aznap azt írta Facebook-oldalán, hogy megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. A sakkozó egy nappal később bejelentette, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. 

A miniszterelnök az ezt követő időszakban Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában találkozott Fülöp Botond ügyvéddel – aki Vidéki Prókátor néven hívta fel a sajtó figyelmét a kegyelmi ügyre 2024-ben -, majd Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgetett „a nemzet sorskérdéseiről”, legutóbb pedig – szerdán – Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével találkozott. 

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A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. 

(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 54 komment

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gullwing
2026. augusztus 06. 12:10
A baka nevű szamár lesz a jelölt.. Mert ha nincs ló akkor szamár is megfelelő...
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Csubszi
2026. augusztus 06. 12:10
Még egyeztetnek Pankotai Lilvel!
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Udi____
2026. augusztus 06. 12:06
Szarosgatyás tegnap már bemutatta a Bakáját.
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Palatin
2026. augusztus 06. 12:06
Rekkenö höség vagy dermesztö fagy, .... igy is úgy is biztosak lehetünk abban, hogy Poloska nem a "nagy varázsló", söt olyannyira nem, hogy neki semmiben sem lesz szerencséje. öt még az ág is húzni fogja.... Ö ugyanis az a bizonyos lelkileg terhelt, peches típus, mindenki ismer ilyen embereket. A természet sokszor mintha tudná, hogy kit kell megajándékozni a szerencsével és ki nem érdemli meg azt.
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