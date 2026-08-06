Magyar Péter új embert küld az IMF-hez

Kármán András lett Magyarország új helyettes kormányzója a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF), a tisztséget augusztus 6-tól tölti be. A kinevezésről szóló határozat a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg.

A döntést Magyar Péter miniszterelnök írta alá. A határozat értelmében Nagy Márton megbízatása megszűnt, helyét pedig a jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András veszi át.