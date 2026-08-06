Magyar Péter új embert küld az IMF-hez

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Kármán András váltja Nagy Mártont az IMF magyar helyettes kormányzói posztján.
Kármán András lett Magyarország új helyettes kormányzója a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF), a tisztséget augusztus 6-tól tölti be. A kinevezésről szóló határozat a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg.
A döntést Magyar Péter miniszterelnök írta alá. A határozat értelmében Nagy Márton megbízatása megszűnt, helyét pedig a jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András veszi át.
A dokumentum szerint Orbán Anita külügyminiszter feladata, hogy a személyi változásról értesítse a Nemzetközi Valutaalapot.
A kinevezés ugyanakkor elsősorban technikai jellegű, mivel Magyarország IMF-helyettes kormányzói tisztségét hagyományosan az a kormánytag tölti be, aki a költségvetésért felel. Az IMF-nél Magyarország kormányzója továbbra is a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály.
Nyitókép forrása: Facebook