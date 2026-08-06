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nemzetközi valutaalap nagy márton kármán andrás imf Magyar Péter

Magyar Péter új embert küld az IMF-hez

2026. augusztus 06. 08:11

Kármán András váltja Nagy Mártont az IMF magyar helyettes kormányzói posztján.

2026. augusztus 06. 08:11
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Kármán András lett Magyarország új helyettes kormányzója a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF), a tisztséget augusztus 6-tól tölti be. A kinevezésről szóló határozat a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg.

A döntést Magyar Péter miniszterelnök írta alá. A határozat értelmében Nagy Márton megbízatása megszűnt, helyét pedig a jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András veszi át.

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A dokumentum szerint Orbán Anita külügyminiszter feladata, hogy a személyi változásról értesítse a Nemzetközi Valutaalapot.

A kinevezés ugyanakkor elsősorban technikai jellegű, mivel Magyarország IMF-helyettes kormányzói tisztségét hagyományosan az a kormánytag tölti be, aki a költségvetésért felel. Az IMF-nél Magyarország kormányzója továbbra is a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
survivor
2026. augusztus 06. 08:26
Magyarorszag sub- Gauleitere..Karman.. De nem a Theodor.🤣🤣🤣
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0
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a straight cold player
2026. augusztus 06. 08:24
Neomarxista globalobolsevik ügynök-kormány. Előre a Lenini úton! (Ostoba Tiszások kedvéért, Lenint a németek képezték ki, hogy szétrohassza az orosz cári birodalmat. Pont mint Petykót napjainkban)
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fernandvix
2026. augusztus 06. 08:14
Egy szimpátiatüntetés Nagy Márton leváltása miatt? Nos narancsbolsevikok?
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