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védelmi munkacsoport terv Magyar Péter paks

Magyar Péter óvatosan optimista, átfogó energiafejlesztési tervet és sok beruházást ígér

2026. augusztus 05. 21:48

Jön a szélenergia és a geotermikus fejlesztések, legalábbis a miniszterelnöki bejelentés szerint.

2026. augusztus 05. 21:48
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Fontos döntéseket hozott ma a kormány – jelentette be közösségi oldalán szerda este Magyar Péter. A miniszterelnök konkrétumokat ugyan nem közölt, de tudatta: a mostani energiaválság tanulságaira is válaszolva „átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el”, továbbá bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia-hálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el.

A kormányfő szerint a fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, magántőke bevonásával valósítják meg, a beruházások hasznából a „magyar állam és az érintett települések is részesednek”.

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Azt is mondta, jelenleg óvatosan optimisták, az elmúlt napokban sikerült megőrizni Magyarország energiaegyensúlyát, elkerülni Paks teljes leállítását, és a hőségben olyan nemzeti összefogás jött létre, amelyet Magyar Péter tudomása szerint „Európa- és világszerte irigyelnek és csodálva figyelnek”.

Mindezeken túl

a miniszterelnöknek arra is volt érkezése, hogy a Védelmi Munkacsoportot utasítsa: minden szakterület készítse el a közép- és hosszútávú alkalmazkodási stratégiáját!

fotó: MTI / Hegedűs Róbert

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Összesen 33 komment

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NeMá
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2026. augusztus 05. 23:08 Szerkesztve
Mint Gyurcsány neki is volt egy csomó terve, Petinek is 480 as benzin, egy egész csomag terve volt, de lópikula sem lett belőle.
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macska
2026. augusztus 05. 23:08
„Európa- és világszerte irigyelnek és csodálva figyelnek”.... Nem hinném...
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demalgon
2026. augusztus 05. 22:56
bagira004 2026. augusztus 05. 22:52 Ursula mivel német felsőbbrendű az ócskavas szélkerekek eladásával pénzmosoda üzletet kötött . Magyarország uniós pénzei a német tőkések zsebébe vissza folyik . Kapunk cserébe sokezer nagyfaszú migránst!Azok majd jól megbasszák az asszonyainkat, és elvágják gyerekeink torkát.Miközben eltartjuk majd őket! Bástyaelvtárs nicknevű szargeci féreg patkány már nagyban veri rá a szarban fertőzött vén löttyedt faszát!
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demalgon
2026. augusztus 05. 22:53
A tény az, hogy hazudnak és nem értenek hozzá.Ilyenkor mindig jön egy NAGY HAUGSÁG AZ AGYHALOTT HAZAÁRULÓ SZEKTÁNAK!AZOK TAPSOLVA TOVÁBB SZOPNAK, A TELESZART GATYÁS HAZAÁRULÓ MEG JÓT RÖHÖG A HÜLYE MOSLÉKÁN!
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