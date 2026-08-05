Magyar Péter óvatosan optimista, átfogó energiafejlesztési tervet és sok beruházást ígér

Fontos döntéseket hozott ma a kormány – jelentette be közösségi oldalán szerda este Magyar Péter. A miniszterelnök konkrétumokat ugyan nem közölt, de tudatta: a mostani energiaválság tanulságaira is válaszolva „átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el”, továbbá bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia-hálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el.

A kormányfő szerint a fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, magántőke bevonásával valósítják meg, a beruházások hasznából a „magyar állam és az érintett települések is részesednek”.