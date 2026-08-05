Magyar Péter óvatosan optimista, átfogó energiafejlesztési tervet és sok beruházást ígér

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Jön a szélenergia és a geotermikus fejlesztések, legalábbis a miniszterelnöki bejelentés szerint.
Fontos döntéseket hozott ma a kormány – jelentette be közösségi oldalán szerda este Magyar Péter. A miniszterelnök konkrétumokat ugyan nem közölt, de tudatta: a mostani energiaválság tanulságaira is válaszolva „átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el”, továbbá bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia-hálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el.
A kormányfő szerint a fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, magántőke bevonásával valósítják meg, a beruházások hasznából a „magyar állam és az érintett települések is részesednek”.
Azt is mondta, jelenleg óvatosan optimisták, az elmúlt napokban sikerült megőrizni Magyarország energiaegyensúlyát, elkerülni Paks teljes leállítását, és a hőségben olyan nemzeti összefogás jött létre, amelyet Magyar Péter tudomása szerint „Európa- és világszerte irigyelnek és csodálva figyelnek”.
Mindezeken túl
a miniszterelnöknek arra is volt érkezése, hogy a Védelmi Munkacsoportot utasítsa: minden szakterület készítse el a közép- és hosszútávú alkalmazkodási stratégiáját!
fotó: MTI / Hegedűs Róbert